Эксперимент - страница 12
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Восемь же: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD
Ага, в которой всего пять основных валют😄😆
не важно сколько
просто хлопотно это
;)
не важно сколько
просто хлопотно это
;)
Хлопотно что именно Рена?)
Баблосы выводить и декларации заполнять. ;)
Хлопотно что именно Рена?)
если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга
а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно
если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга
а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно
Похоже, Рена прав - средства стремительно тают, а баланс,впервые, начал снижаться:
баланс,впервые, начал снижаться:
%-\
баланс,впервые, начал снижаться:
Действительно, впервые с начала 2020 года. ))
если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга
а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно
Действительно, впервые с начала 2020 года. ))
Имелрсь ввиду впервые с момента перехкуода на мультивалют.