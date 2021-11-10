Эксперимент - страница 12

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PapaYozh:

Восемь же: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD

Фунт, Йена,Франк, Доллар, Евро.
Все остальное особо ни на что не влияет, так как именно через эти пять валют проходит почти весь денежный оборот на рынке.
Австралийский, новозеландский, канадский доллар, это тоже доллар (почти). Но это особо погоду не меняет. Все это можно свести в одну единственную USD по большому счету, и останется пять валют 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ага, в которой всего пять основных валют😄😆

не важно сколько

просто хлопотно это

;)

 
Renat Akhtyamov:

не важно сколько

просто хлопотно это

;)

Хлопотно что именно Рена?)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Хлопотно что именно Рена?)

Баблосы выводить и декларации заполнять. ;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Хлопотно что именно Рена?)

если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга

а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно

 
Renat Akhtyamov:

если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга

а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно

Похоже, Рена прав - средства стремительно тают, а баланс,впервые, начал снижаться:


 
Yousufkhodja Sultonov:

баланс,впервые, начал снижаться:


%-\

 
Yousufkhodja Sultonov:

 баланс,впервые, начал снижаться:


Действительно, впервые с начала 2020 года. ))

 
Renat Akhtyamov:

если больше одной пары, то начинается влияние друг на друга

а это изучать нужно сначала прежде чем торговать, причем плотно

Да можно и не изучать, на форуме полным полно материала.
 
Nikolai Semko:


Действительно, впервые с начала 2020 года. ))

Имелрсь ввиду впервые с момента перехкуода на мультивалют.

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