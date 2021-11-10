Эксперимент - страница 3

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Ученых не запугать..

Уже интереснее порассуждать с человеком который освоил азы. Пять лет для этого достаточно, но не менее.

Мне интересным показался Ваш момент о "наборе ордеров в одном направлении". Это круто в плане безубыточности на дистанции. За намёк ценю безмерно. 

 
Uladzimir Izerski:

Уже интереснее порассуждать с человеком который освоил азы. Пять лет для этого достаточно, но не менее.

Мне интересным показался Ваш момент о "наборе ордеров в одном направлении". Это круто в плане безубыточности на дистанции. За намёк ценю безмерно. 

Спасибо

 
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?

Ошибка OrderModify ERROR 1

 
Yousufkhodja Sultonov:
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?

Ошибка OrderModify ERROR 1

Программисту оторвать руки.

Эта ошибка появляется когда перед модификацией не проверяются имеющиеся стопы\тейки и в наглую модифицируется ордер со старыми значениями.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ошибаетесь.

Был бы очень рад стать на Вашу сторону, если бы у Вас были бы стопроцентные основания так полагать. К сожалению их нет, как вижу.
Странно, что Вы так говорите, ведь Вы учёный. Критичность мышления в части проверки на субъективность собственных суждений у Вас так-то должна быть развита поболее чем у меня. 
Странно...
 
Yousufkhodja Sultonov:
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?

Ошибка OrderModify ERROR 1

.

 
Alexey Viktorov:

Программисту оторвать руки.

Эта ошибка появляется когда перед модификацией не проверяются имеющиеся стопы\тейки и в наглую модифицируется ордер со старыми значениями.

Без реального кода и лога - подобные заявления делать довольно смело. 

Хотя, да, в большинстве  случаев, такая ошибка возникает именно из-за неверно выставленных значений.

 
Yousufkhodja Sultonov:
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?

Ошибка OrderModify ERROR 1

Ваша ошибка означает: "Попытка изменить уже установленные значения такими же значениями."

//-------

Допустим ордеру нажно поменять стоп лосс на SL, а тейк-профит на TP

тогда перед тем как модифицировать:

if(SL!=OrderStopLoss())

{

//модифицируем SL

}

if(TP!=OrderTakeProfit())

{

//модифицируем TP

}

 
Юсуф, а что с вашим индикатором настроения? Он уже ощупывает дно или только прилег на него?
 
PapaYozh:
Юсуф, а что с вашим индикатором настроения? Он уже ощупывает дно или только прилег на него?

Выборка из трех последних баров испортила настроение. Баланс = 975, Средства = 290 центов. Средства сели с 2450 до 290 центов. Маржа 68,21 центов. Открытых позиций около 60.

Намерен все 34 инструмента перевести на ТФ М1 с выборкой 1000 баров. Торговля будет вестись по мотивам этой темы. Думаю восстановить статус-кво за пару недель.

12345678910...277
Новый комментарий