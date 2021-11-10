Эксперимент - страница 3
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Ученых не запугать..
Уже интереснее порассуждать с человеком который освоил азы. Пять лет для этого достаточно, но не менее.
Мне интересным показался Ваш момент о "наборе ордеров в одном направлении". Это круто в плане безубыточности на дистанции. За намёк ценю безмерно.
Уже интереснее порассуждать с человеком который освоил азы. Пять лет для этого достаточно, но не менее.
Мне интересным показался Ваш момент о "наборе ордеров в одном направлении". Это круто в плане безубыточности на дистанции. За намёк ценю безмерно.
Спасибо
Ошибка OrderModify ERROR 1
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?
Ошибка OrderModify ERROR 1
Программисту оторвать руки.
Эта ошибка появляется когда перед модификацией не проверяются имеющиеся стопы\тейки и в наглую модифицируется ордер со старыми значениями.
Ошибаетесь.
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?
Ошибка OrderModify ERROR 1
.
Программисту оторвать руки.
Эта ошибка появляется когда перед модификацией не проверяются имеющиеся стопы\тейки и в наглую модифицируется ордер со старыми значениями.
Без реального кода и лога - подобные заявления делать довольно смело.
Хотя, да, в большинстве случаев, такая ошибка возникает именно из-за неверно выставленных значений.
При попытке тестировать советник всплывает ошибка , что делать?
Ошибка OrderModify ERROR 1
Ваша ошибка означает: "Попытка изменить уже установленные значения такими же значениями."
//-------
Допустим ордеру нажно поменять стоп лосс на SL, а тейк-профит на TP
тогда перед тем как модифицировать:
if(SL!=OrderStopLoss())
{
//модифицируем SL
}
if(TP!=OrderTakeProfit())
{
//модифицируем TP
}
Юсуф, а что с вашим индикатором настроения? Он уже ощупывает дно или только прилег на него?
Выборка из трех последних баров испортила настроение. Баланс = 975, Средства = 290 центов. Средства сели с 2450 до 290 центов. Маржа 68,21 центов. Открытых позиций около 60.
Намерен все 34 инструмента перевести на ТФ М1 с выборкой 1000 баров. Торговля будет вестись по мотивам этой темы. Думаю восстановить статус-кво за пару недель.