Эксперимент - страница 9
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Карательная бригада монетаристов из ФРС уже выехали по вашему ip-адресу 😂🤣😅😆
А вообще конечно степень наивности и уровень пафоса поражает, нигде ещё такого не встречал такого сочетания...
желаю успехов...
ФРС не причём. Он свои печатает, не доллары.)
Карательная бригада монетаристов из ФРС уже выехали по вашему ip-адресу 😂🤣😅😆
А вообще конечно степень наивности и уровень пафоса поражает, нигде ещё такого не встречал такого сочетания...
желаю успехов...
засыпает Юсуф, просыпается форум =D
Нет, я не хочу никого обидеть, и любая попытка сделать что-то или открыть новое заслуживает уважения, но вот форма подачи материала и самопрезентации у почтенного пророка Юсуса какбы надёжно свидетельствует что всё глубоко тленно... (глянул монитор - там ровненький спуск вниз на завод - в конце подсадка стала большой - явно денег нехватало уже - просто долился 😁😃😄)
А Вы не помните ... как там .... "... города берёт!" )))
Нет, я не хочу никого обидеть, и любая попытка сделать что-то или открыть новое заслуживает уважения, но вот форма подачи материала и самопрезентации у почтенного пророка Юсуса какбы надёжно свидетельствует что всё глубоко тленно... (глянул монитор - там ровненький спуск вниз на завод - в конце подсадка стала большой - явно денег нехватало уже - просто долился 😁😃😄)
Неужели думаете, что, что-либо новое можно внести в совершенном рынке валют, каким является Фороекс? В лучшем случае, можно рассчитывать на ставку рефинансирования. А это мизер.
Неужели думаете, что, что-либо новое можно внести в совершенном рынке валют, каким является Фороекс? В лучшем случае, можно рассчитывать на ставку рефинансирования. А это мизер.
В каком смысле форекс совершенный?
Если нельзя ничего сделать то что же Вы такое делаете? 🙂
В каком смысле форекс совершенный?
Если нельзя ничего сделать то что же Вы такое делаете? 🙂
Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.
Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.
Как будто любая АТС (ну или эта Ваша ПНБ) - не продукт человеческого ума? 😊
Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.
Вы, главное, не забывайте счет пополнять вовремя.
:))
Вы, главное, не забывайте счет пополнять вовремя.
:))
Я понял что хочет сказать автор - надо было переворачивать сделки и тогда будет Грааль - просто чтобы не палиться перед чекистами и масонами на мониторе инверсия сделок не сделана - чтобы все думали что это тлен и Грааля нет - а Грааль вот он: