Эксперимент - страница 9

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transcendreamer:

Карательная бригада монетаристов из ФРС уже выехали по вашему ip-адресу 😂🤣😅😆


А вообще конечно степень наивности и уровень пафоса поражает, нигде ещё такого не встречал такого сочетания...

желаю успехов...

ФРС не причём. Он свои печатает, не доллары.)


 
transcendreamer:

Карательная бригада монетаристов из ФРС уже выехали по вашему ip-адресу 😂🤣😅😆


А вообще конечно степень наивности и уровень пафоса поражает, нигде ещё такого не встречал такого сочетания...

желаю успехов...

засыпает Юсуф, просыпается форум =D

 
Нет, я не хочу никого обидеть, и любая попытка сделать что-то или открыть новое заслуживает уважения, но вот форма подачи материала и самопрезентации у почтенного пророка Юсуса какбы надёжно свидетельствует что всё глубоко тленно... (глянул монитор - там ровненький спуск вниз на завод - в конце подсадка стала большой - явно денег нехватало уже - просто долился 😁😃😄)
[Удален]  
transcendreamer:
Нет, я не хочу никого обидеть, и любая попытка сделать что-то или открыть новое заслуживает уважения, но вот форма подачи материала и самопрезентации у почтенного пророка Юсуса какбы надёжно свидетельствует что всё глубоко тленно... (глянул монитор - там ровненький спуск вниз на завод - в конце подсадка стала большой - явно денег нехватало уже - просто долился 😁😃😄)

А Вы не помните ... как там .... "... города берёт!" )))

 
transcendreamer:
Нет, я не хочу никого обидеть, и любая попытка сделать что-то или открыть новое заслуживает уважения, но вот форма подачи материала и самопрезентации у почтенного пророка Юсуса какбы надёжно свидетельствует что всё глубоко тленно... (глянул монитор - там ровненький спуск вниз на завод - в конце подсадка стала большой - явно денег нехватало уже - просто долился 😁😃😄)

Неужели думаете, что, что-либо новое можно внести в совершенном рынке валют, каким является Фороекс? В лучшем случае, можно рассчитывать на ставку рефинансирования. А это мизер.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Неужели думаете, что, что-либо новое можно внести в совершенном рынке валют, каким является Фороекс? В лучшем случае, можно рассчитывать на ставку рефинансирования. А это мизер.

В каком смысле форекс совершенный?

Если нельзя ничего сделать то что же Вы такое делаете? 🙂

 
transcendreamer:

В каком смысле форекс совершенный?

Если нельзя ничего сделать то что же Вы такое делаете? 🙂

Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.

Как будто любая АТС (ну или эта Ваша ПНБ) - не продукт человеческого ума? 😊

 
Yousufkhodja Sultonov:

Форекс невохможно одолеть силой человеческого ума. На это способна АТС с совершенной логикой или ПНБ.

Вы, главное, не забывайте счет пополнять вовремя.

:))

 
PapaYozh:

Вы, главное, не забывайте счет пополнять вовремя.

:))

Я понял что хочет сказать автор - надо было переворачивать сделки и тогда будет Грааль - просто чтобы не палиться перед чекистами и масонами на мониторе инверсия сделок не сделана - чтобы все думали что это тлен и Грааля нет - а Грааль вот он:


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