Эксперимент - страница 13

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Yousufkhodja Sultonov:

Имелрсь ввиду впервые с момента перехкуода на мультивалют.

Кому вы вешаете лапшу на уши?

 

я распинался страниц на 5, минимум

что существует баланс, если пар больше одной

этот баланс обыграть практически не возможно

например торгуем две пары EURUSD и USDCHF

между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент

то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем

в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа

поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять

и чем активнее торговля, тем быстрее

также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!

 
Renat Akhtyamov:

я распинался страниц на 5, минимум

что существует баланс, если пар больше одной

этот баланс обыграть практически не возможно

например торгуем две пары EURUSD и USDCHF

между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент

то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем

в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа

поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять

и чем активнее торговля, тем быстрее

также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!

Так что, портфельная торговля вообще не имеет смысла? 

 
khorosh:

Так что, портфельная торговля вообще не имеет смысла? 

анализировали портфельное эквити?
 
Renat Akhtyamov:
анализировали портфельное эквити?

Вопросом на вопрос не отвечают.

 
khorosh:

Вопросом на вопрос не отвечают.

те же индюки дримера прекрасно ответят на Ваш вопрос

то есть перспектива - слив

 
Renat Akhtyamov:

те же индюки дримера прекрасно ответят на Ваш вопрос

то есть перспектива - слив

Значит все, кто занимается портфельной торговлей - сливаторы и не помогают никакие нейтральные портфели? Думаю эти коллеги с вами не согласятся.)

 
khorosh:

Значит все, кто занимается портфельной торговлей - сливаторы и не помогают никакие нейтральные портфели? Думаю эти коллеги с вами не согласятся.)

не думаю что все

если досконально изучают и разобрались до точки, не сольют

вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:

такая стратегия тем и хороша, что позволяет торговать высокими рисками

 
Renat Akhtyamov:


вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:


эквитю не видно что-то ;)

 
PapaYozh:

эквитю не видно что-то ;)

как ползет за балансом экви показывал там, где дример чешет
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