Эксперимент - страница 13
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Имелрсь ввиду впервые с момента перехкуода на мультивалют.
Кому вы вешаете лапшу на уши?
я распинался страниц на 5, минимум
что существует баланс, если пар больше одной
этот баланс обыграть практически не возможно
например торгуем две пары EURUSD и USDCHF
между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент
то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем
в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа
поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять
и чем активнее торговля, тем быстрее
также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!
я распинался страниц на 5, минимум
что существует баланс, если пар больше одной
этот баланс обыграть практически не возможно
например торгуем две пары EURUSD и USDCHF
между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент
то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем
в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа
поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять
и чем активнее торговля, тем быстрее
также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!
Так что, портфельная торговля вообще не имеет смысла?
Так что, портфельная торговля вообще не имеет смысла?
анализировали портфельное эквити?
Вопросом на вопрос не отвечают.
Вопросом на вопрос не отвечают.
те же индюки дримера прекрасно ответят на Ваш вопрос
то есть перспектива - слив
те же индюки дримера прекрасно ответят на Ваш вопрос
то есть перспектива - слив
Значит все, кто занимается портфельной торговлей - сливаторы и не помогают никакие нейтральные портфели? Думаю эти коллеги с вами не согласятся.)
Значит все, кто занимается портфельной торговлей - сливаторы и не помогают никакие нейтральные портфели? Думаю эти коллеги с вами не согласятся.)
не думаю что все
если досконально изучают и разобрались до точки, не сольют
вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:
такая стратегия тем и хороша, что позволяет торговать высокими рисками
вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:
эквитю не видно что-то ;)
эквитю не видно что-то ;)