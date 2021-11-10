Эксперимент - страница 4
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//-------
Допустим ордеру нажно поменять стоп лосс на SL, а тейк-профит на TP
тогда перед тем как модифицировать:
if(SL!=OrderStopLoss())
{
//модифицируем SL
}
if(TP!=OrderTakeProfit())
{
//модифицируем TP
}
Я в коде не разбираюсь, к сожалению. Всем спасибо.
К настоящему времени прибыль почти улетучилась:
Пор №
открытие
статус
цена
СЛ
ТП
закрытие
цена
П/У
Общ. П/У
9
08.57:39
sell
1,2096
0
0
09.05:11
1,2099
-0,3
3,0
10
09.05:14
buy
1,2100
0
0
09.11:06
1,2099
-0,1
2,9
11
09.11:06
sell
1,2098
0
0
09.18:29
1,2003
-0,5
2,4
12
09.18:39
buy
1,2104
0
0
09.21:24
1,2099
-0,5
1,9
13
09.21:26
sell
1,2099
0
0
09.24:12
1,2102
-0,3
1,6
14
09.24:13
buy
1,2103
0
0
09.25:23
1,2097
-0,6
1,0
Думаю восстановить статус-кво за пару недель.
Через пару недель говорите?
Все 34 инструмента перевел на этот режим, будь, что будет!
Юсуф, я открою страшную тайну: на форексе 7 основных валют, из которых состоят 28 валютных пар. Плюс какие-нибудь: датская крона, сингапурский доллар, мексиканский песо и т.п., которые представлены в паре с USD.
Т.е. все эти "34" сводятся фактически к десятку валют.
Юсуф, я открою страшную тайну: на форексе 7 основных валют, из которых состоят 28 валютных пар. Плюс какие-нибудь: датская крона, сингапурский доллар, мексиканский песо и т.п., которые представлены в паре с USD.
Т.е. все эти "34" сводятся фактически к десятку валют.
Полностью согласен, но, я хочу увидеть почти всю динамику рынка. На втором этапе, в случае успеха, подключу и акции. Мне интересно анализировать прогностическую способнлсть индикатора и оператианость советника. С советником, как видим из таблицы, все нормальео. За доли минут обрабатывает и исполняет. переключает с бай на селл и наоборот, а индикатор лихорадочно ищет тренд. Авясню, удасться-ли отсечь флэт и с минимальными потерями выйти на след тренда.
На втором этапе, в случае успеха
а индикатор лихорадочно ищет тренд. Авясню, удасться-ли отсечь флэт и с минимальными потерями выйти на след тренда.
Вам уже выше Чингиз говорил, что если прогноз меняется в зависимости от выборки, то толку от этого прогноза = 0.
Вам уже выше Чингиз говорил, что если прогноз меняется в зависимости от выборки, то толку от этого прогноза = 0.
Есть прогноз вне зависимости от выборки?
Есть прогноз вне зависимости от выборки?
Если бы я был учёным, первым в таком случае я бы поставил вопрос о целесообразности прогноза в принципе. А уже потом задавался вопросом (если он уместен) стоит ли его рассчитывать или нет. И так к абсолютно любому способу преобразования рыночных колебаний во что бы то ни было и поиска чего бы то ни было.
Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.