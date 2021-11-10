Эксперимент - страница 4

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Renat Akhtyamov:

Ваша ошибка означает: "Попытка изменить уже установленные значения такими же значениями."

//-------

Допустим ордеру нажно поменять стоп лосс на SL, а тейк-профит на TP

тогда перед тем как модифицировать:

if(SL!=OrderStopLoss())

{

//модифицируем SL

}

if(TP!=OrderTakeProfit())

{

//модифицируем TP

}

Я в коде не разбираюсь, к сожалению. Всем спасибо.

 

К настоящему времени прибыль почти улетучилась:

Пор №

открытие

статус

цена

СЛ

ТП

закрытие

цена

П/У

Общ. П/У

9

08.57:39

sell

1,2096

0

0

09.05:11

1,2099

-0,3

3,0

10

09.05:14

buy

1,2100

0

0

09.11:06

1,2099

-0,1

2,9

11

09.11:06

sell

1,2098

0

0

09.18:29

1,2003

-0,5

2,4

12

09.18:39

buy

1,2104

0

0

09.21:24

1,2099

-0,5

1,9

13

09.21:26

sell

1,2099

0

0

09.24:12

1,2102

-0,3

1,6

 14

09.24:13

buy

1,2103

0

0

09.25:23

1,2097

-0,6

1,0











 
Все 34 инструмента перевел на этот режим, будь, что будет!
 
Yousufkhodja Sultonov:

Думаю восстановить статус-кво за пару недель.

Через пару недель говорите?

 
Yousufkhodja Sultonov:
Все 34 инструмента перевел на этот режим, будь, что будет!

Юсуф, я открою страшную тайну: на форексе 7 основных валют, из которых состоят 28 валютных пар. Плюс какие-нибудь: датская крона, сингапурский доллар, мексиканский песо и т.п., которые представлены в паре с USD.

Т.е. все эти "34" сводятся фактически к десятку валют.

 
PapaYozh:

Юсуф, я открою страшную тайну: на форексе 7 основных валют, из которых состоят 28 валютных пар. Плюс какие-нибудь: датская крона, сингапурский доллар, мексиканский песо и т.п., которые представлены в паре с USD.

Т.е. все эти "34" сводятся фактически к десятку валют.

Полностью согласен, но, я хочу увидеть почти всю динамику рынка. На втором этапе, в случае успеха, подключу и акции. Мне интересно анализировать прогностическую способнлсть индикатора и оператианость советника.  С советником, как видим из таблицы, все нормальео. За доли минут обрабатывает и исполняет. переключает с бай на селл и наоборот, а индикатор лихорадочно ищет тренд. Авясню, удасться-ли отсечь флэт и с минимальными потерями выйти на след тренда.

 
Yousufkhodja Sultonov:

На втором этапе, в случае успеха

а индикатор лихорадочно ищет тренд. Авясню, удасться-ли отсечь флэт и с минимальными потерями выйти на след тренда.


Вам уже выше Чингиз говорил, что если прогноз меняется в зависимости от выборки, то толку от этого прогноза = 0. 

 
Evgeniy Chumakov:

Вам уже выше Чингиз говорил, что если прогноз меняется в зависимости от выборки, то толку от этого прогноза = 0. 

Есть прогноз вне зависимости от выборки?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Есть прогноз вне зависимости от выборки?

Если бы я был учёным, первым в таком случае я бы поставил вопрос о целесообразности прогноза в принципе. А уже потом задавался вопросом (если он уместен) стоит ли его рассчитывать или нет. И так к абсолютно любому способу преобразования рыночных колебаний во что бы то ни было и поиска чего бы то ни было.
Но это как говорится дело каждого.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Если бы я был учёным, первым в таком случае я бы поставил вопрос о целесообразности прогноза в принципе. А уже потом задавался вопросом (если он уместен) стоит ли его рассчитывать или нет. И так к абсолютно любому способу преобразования рыночных колебаний во что бы то ни было и поиска чего бы то ни было.
Но это как говорится дело каждого.

Мозг успешног трейдера принимает решение на основе  прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.

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