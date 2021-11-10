Эксперимент - страница 2

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Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане. Решил обсудить результаты эксперимента по организации реальной автоматической торговли одним ордером без СЛ и ТП на валютной паре EUR/USD на ТФ М1 на центовом счете минимальным лоьом 0,01, путем анализа 1000 последних минутных баров истории, начатый сегодня - 23.04. 21 г:

Пор №

открытие

статус

цена

СЛ

ТП

закрытие

цена

П/У

Общ. П/У

1

03.27.29

sell

1.2022

0

0

03.35.23

1.2025

-0.2

-0.2

2

0.3.35.53

buy

1.2025

0

0

03.43.02

1.2023

-0.2

-0.4

6

03.49.10

sell

1.2022

0

0

03.53.01

1.2024

-0.2

-0.6

4

0.3.53.02

buy

1.2024

0

0

04.04.29

1.2023

-0.1

-0.7

5

04.04.30

sell

1.2022

0

0

03.24.02

1.2021

0.1

-0.6

6

0.4.25.03

buy

1.2022

0

0

16.53.10

1.2049

2.7

2.1

7

16.53.11

sell

1.2049

0

0

17.24.18

1.2061

-1.2

0.9

8

17.24.19

buy

1.2061

0

0

 

1.2095

3.4

4.3


Предварительный вывод: С минимальными потерями, в пределах спрэда, удается, несмотря на флуктуацию цены в определенных пределах, отсечь флэт и напасть на след тренда. Эксперимент продолжается. В перспективе хочу организовать подобное на всех доступных мне 34-х инструментах, включая золото и серебро, на ВПС. Ваши мнения.

Вижу не стыковки в таблице. Спред то не учтен в убытках. Спред может быть значительно выше размера тика. Но тут не лейте воду на меня.)))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане. Решил обсудить результаты эксперимента по организации реальной автоматической торговли одним ордером без СЛ и ТП на валютной паре EUR/USD на ТФ М1 на центовом счете минимальным лоьом 0,01, путем анализа 1000 последних минутных баров истории, начатый сегодня - 23.04. 21 г:

Пор №

открытие

статус

цена

СЛ

ТП

закрытие

цена

П/У

Общ. П/У

1

03.27.29

sell

1.2022

0

0

03.35.23

1.2025

-0.2

-0.2

2

0.3.35.53

buy

1.2025

0

0

03.43.02

1.2023

-0.2

-0.4

6

03.49.10

sell

1.2022

0

0

03.53.01

1.2024

-0.2

-0.6

4

0.3.53.02

buy

1.2024

0

0

04.04.29

1.2023

-0.1

-0.7

5

04.04.30

sell

1.2022

0

0

03.24.02

1.2021

0.1

-0.6

6

0.4.25.03

buy

1.2022

0

0

16.53.10

1.2049

2.7

2.1

7

16.53.11

sell

1.2049

0

0

17.24.18

1.2061

-1.2

0.9

8

17.24.19

buy

1.2061

0

0

 

1.2095

3.4

4.3


Предварительный вывод: С минимальными потерями, в пределах спрэда, удается, несмотря на флуктуацию цены в определенных пределах, отсечь флэт и напасть на след тренда. Эксперимент продолжается. В перспективе хочу организовать подобное на всех доступных мне 34-х инструментах, включая золото и серебро, на ВПС. Ваши мнения.

не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда

 
Sergey Lazarenko:

не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда

))++

Это же жесткий удар по печени ученым. Надо осторожно подходить к такой категории людей))

 
Alexander Ivanov:

извините, а индикатор можете показать? 

на скриншотах на графике МТ4.

Спасибо.

Пожалуйста

Иллюстрация работы индикатора на ТФ Д1, точно так-же меняет свои сигналы на ТФ М1:


https://www.mql5.com/ru/code/10339

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • www.mql5.com
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Без разницы, как только количество отсчётов начинает зависеть от пользователя, тут же автоматически тест стратегии превращается в подгонку под историю.
Единственное исключение из правил, когда сама выборка перестает влиять на результат и ее установка теряет всякий смысл. 

Ошибаетесь.

 
Uladzimir Izerski:

Понимаю, что фраза с очень глубоким пониманием. Похвально.

Но до конца не могу понять. В чем начинание... Где начало??  Для продолжения

Последний ордер не закрыт - продолжение следует.

 
Sergey Lazarenko:

не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда

Вы можете проходить мимо со своими мнимыми уровнями.

 
Uladzimir Izerski:

))++

Это же жесткий удар по печени ученым. Надо осторожно подходить к такой категории людей))

Ученых не запугать..

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда

Когда все видят эту УЖЕ готовую волну - она уже отыграла. А пока она ещё формируется - ГДЕ этот следующий уровень?

 
Сергей Таболин:

Когда все видят эту УЖЕ готовую волну - она уже отыграла. А пока она ещё формируется - ГДЕ этот следующий уровень?

Совершенно верно.

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