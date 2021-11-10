Эксперимент - страница 2
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Уважаемые форумчане. Решил обсудить результаты эксперимента по организации реальной автоматической торговли одним ордером без СЛ и ТП на валютной паре EUR/USD на ТФ М1 на центовом счете минимальным лоьом 0,01, путем анализа 1000 последних минутных баров истории, начатый сегодня - 23.04. 21 г:
Пор №
открытие
статус
цена
СЛ
ТП
закрытие
цена
П/У
Общ. П/У
1
03.27.29
sell
1.2022
0
0
03.35.23
1.2025
-0.2
-0.2
2
0.3.35.53
buy
1.2025
0
0
03.43.02
1.2023
-0.2
-0.4
6
03.49.10
sell
1.2022
0
0
03.53.01
1.2024
-0.2
-0.6
4
0.3.53.02
buy
1.2024
0
0
04.04.29
1.2023
-0.1
-0.7
5
04.04.30
sell
1.2022
0
0
03.24.02
1.2021
0.1
-0.6
6
0.4.25.03
buy
1.2022
0
0
16.53.10
1.2049
2.7
2.1
7
16.53.11
sell
1.2049
0
0
17.24.18
1.2061
-1.2
0.9
8
17.24.19
buy
1.2061
0
0
1.2095
3.4
4.3
Предварительный вывод: С минимальными потерями, в пределах спрэда, удается, несмотря на флуктуацию цены в определенных пределах, отсечь флэт и напасть на след тренда. Эксперимент продолжается. В перспективе хочу организовать подобное на всех доступных мне 34-х инструментах, включая золото и серебро, на ВПС. Ваши мнения.
Вижу не стыковки в таблице. Спред то не учтен в убытках. Спред может быть значительно выше размера тика. Но тут не лейте воду на меня.)))
Уважаемые форумчане. Решил обсудить результаты эксперимента по организации реальной автоматической торговли одним ордером без СЛ и ТП на валютной паре EUR/USD на ТФ М1 на центовом счете минимальным лоьом 0,01, путем анализа 1000 последних минутных баров истории, начатый сегодня - 23.04. 21 г:
Пор №
открытие
статус
цена
СЛ
ТП
закрытие
цена
П/У
Общ. П/У
1
03.27.29
sell
1.2022
0
0
03.35.23
1.2025
-0.2
-0.2
2
0.3.35.53
buy
1.2025
0
0
03.43.02
1.2023
-0.2
-0.4
6
03.49.10
sell
1.2022
0
0
03.53.01
1.2024
-0.2
-0.6
4
0.3.53.02
buy
1.2024
0
0
04.04.29
1.2023
-0.1
-0.7
5
04.04.30
sell
1.2022
0
0
03.24.02
1.2021
0.1
-0.6
6
0.4.25.03
buy
1.2022
0
0
16.53.10
1.2049
2.7
2.1
7
16.53.11
sell
1.2049
0
0
17.24.18
1.2061
-1.2
0.9
8
17.24.19
buy
1.2061
0
0
1.2095
3.4
4.3
Предварительный вывод: С минимальными потерями, в пределах спрэда, удается, несмотря на флуктуацию цены в определенных пределах, отсечь флэт и напасть на след тренда. Эксперимент продолжается. В перспективе хочу организовать подобное на всех доступных мне 34-х инструментах, включая золото и серебро, на ВПС. Ваши мнения.
не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда
не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда
))++
Это же жесткий удар по печени ученым. Надо осторожно подходить к такой категории людей))
извините, а индикатор можете показать?
на скриншотах на графике МТ4.
Спасибо.
Пожалуйста
Иллюстрация работы индикатора на ТФ Д1, точно так-же меняет свои сигналы на ТФ М1:
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Без разницы, как только количество отсчётов начинает зависеть от пользователя, тут же автоматически тест стратегии превращается в подгонку под историю.
Ошибаетесь.
Понимаю, что фраза с очень глубоким пониманием. Похвально.
Но до конца не могу понять. В чем начинание... Где начало?? Для продолжения
Последний ордер не закрыт - продолжение следует.
не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда
Вы можете проходить мимо со своими мнимыми уровнями.
))++
Это же жесткий удар по печени ученым. Надо осторожно подходить к такой категории людей))
Ученых не запугать..
не трать свое и наше время, тренд - это направленное движение, определить мы его можем когда появляются волны, волна это движение от уровня к уровня, а уровни - это место консолидации, то есть первоисточник движения - это уровень. Именно оттуда можно отследить начало движения, или тренда
Когда все видят эту УЖЕ готовую волну - она уже отыграла. А пока она ещё формируется - ГДЕ этот следующий уровень?
Когда все видят эту УЖЕ готовую волну - она уже отыграла. А пока она ещё формируется - ГДЕ этот следующий уровень?
Совершенно верно.