Эксперимент - страница 147
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попробую расширить Ваш кругозор, ... military spending 2020
Я же Вам поясняю, что мозги важнее денег. А с мозгами у России проблем нет, а у англосаксов - есть.
Типичный пример: май 2021 года - российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике. Россияне заняли все восемь первых мест и, таким образом, поставили абсолютный рекорд.
У США такого потенциала нет. Напротив, две трети выпускников государственных школ не особо умеют читать, поэтому губернаторы штатов типа Орегона вынуждены подписывать указы, что демонстрация умения читать теперь необязательна для получения аттестата. Таковы будни "сверхдержавы".
Так что хоть ещё в десять раз больше долларов напечатать - не поможет. Некоторые проблемы не сводятся к деньгам только.
примитивно.... дал гугл, хрен посмотрел, через 30 секунд уже ответ
Я же Вам поясняю, что мозги важнее денег. А с мозгами у России проблем нет, а у англосаксов - есть.
Типичный пример: российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике. Россияне заняли все восемь первых мест и, таким образом, поставили абсолютный рекорд.
У США такого потенциала нет. Напротив, две трети выпускников государственных школ не особо умеют читать, поэтому губернаторы штатов типа Орегона вынуждены подписывать указы, что демонстрация умения читать теперь необязательна для получения аттестата. Таковы будни "сверхдержавы".
Реально Олег спалился. Я знаю его слабые места. Освоил Tor от скуки во время банов.
Абсолютно очевидно, где 90% этих победителей будут работать, точнее в каких странах.
Реально Олег спалился. Я знаю его слабые места.
Абсолютно очевидно, где 90% этих победителей будут работать, точнее в каких странах.
Реально Олег спалился. Я знаю его слабые места. Освоил Tor от скуки во время банов.
А ведь ещё недавно я был Юсуфом. А теперь - Олегом. Значит ли это, что Олег - Юсуф? )
А ведь ещё недавно я был Юсуфом. А теперь - Олегом. Значит ли это, что Олег - Юсуф? )
вот еще один ваш клон.
можно вычислить по графикам с зеленой сеточкой.
Ибо кроме MathCad ничего не знает.
Надо бы вас по Пайтону поэкзаменовать. Сдается мне что какой-то студент-родственник код начирикал.
Ну сами посудите, как можно писать роботы в MT5 на питоне и при этом не уметь пользоваться тестером?
вот еще один ваш клон.
можно вычислить по графикам с зеленой сеточкой.
Ну насчёт "Нидерланды" - это мне неведомо, а насчёт, что да, это я был, я вроде никогда не скрывал. Тогда такой ник был. Всё, что тогда писал - и сейчас готов повторить. И чего?
Господа, оппоненты видят в торговле ПНБ только негативные моменты и кричат о сливе депозита. Нужно смотреть на установившийся процесс торговыли с начала месяца, где нет и следа от слива. Эквити держатся на своих максимальных значениях, хотя были отскок кеадца и золота против прогнозов ПНБ и многих других пар, но, остальеые пары приняли удар на сеья и не позволили эквити упасть. Так будет во всех ситуациях, будбте уаерены. Дальнейшая торгоаля покажет силу и мощь ПНБ, будем эдать.
вам уже много раз предлагали протестировать свою готовую ПНБ, но нет, вы сами не уверены и просто тестируете в реальном времени, это правильно.
не правильно во время тестирования и поисков называть ее рабочей, и матерью всего на свете.
как это назвать, пустой звон.
Ибо кроме MathCad ничего не знает.
Надо бы вас по Пайтону поэкзаменовать. Сдается мне что какой-то студент-родственник код начирикал.
Вам просто невдомёк, что Маткад УДОБЕН для разработки алгоритмов, а я алгоритмист, а не кодер, бросающийся кодить, не понимая что и зачем, как местные авторы советников )