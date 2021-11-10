Эксперимент - страница 8

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Renat Akhtyamov:

кроссы совместно с мажорами

чтобы такое торговать - брод надо знать, иначе титаник

Результат данного эксперимента покажет, есть подводные камни или айсберги в торговле кроссами и мажорами. На данный момент, из 34-х инструментов, 20 торгуются с профитом, а 14 - с уьытеом. за последние сутки прибыль составила 1 доллар из 30-ти общих средств с минимальным риском Уровень маржи - свыше 4000 %%..Эадействованы всего 0,7 долларов депозита.

Видимо, с осторожнеостью, можно констатировать, что. я добился стабильного и безопасного режима автоматической торговли инструментами Форекс. Мы предполагаем, а рынок - рапспологает, как говорят в народе. Время покажет.Добился минимально-необходимого статистического преимущества. Теперь, нужно, осторожно, буду увеличивать нагрузку на депозит.

Господа, как видите, можно организовать автоматическую торговлю без лглядки на технический и фундаментальный анализы и без нервотрепки. По боку все уровни, индикаторы и все инсинуации с графиком цены. Не нужны знания и обучения процессу торговли и спекуляции на тему преобретения опыта торговли.

Я готов отвечать на все ваши вопросы и принимать все ваши предложения, направленные на улучшения процесса автоматической торговли. На то, это эксперимент, чтобы проверять всевозможные режимы. Я понимаю, что, разрушаю четко налаживанннную индустрию "обучения" т одурманивания армии новичков, но, моя цель была избавить народ от потерь кровно заработанных средств.

Эаявляю, что, мне удалось запустить печатный станок, чтобы наказать инициаторов объявления дгнгг как товар, в нарушении закона Товар - деньги твар Маркса. Все, что, нужно для этого бизнеса - терминалы и ВПС от метаквотс. Начал увеличивать лотность ордров в три раза до значения 0,03. Переведены 6 из 34-х инструментов, пока. Буду действовать осторожно.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Результат данного эксперимента покажет, есть подводные камни или айсберги в торговле кроссами и мажорами. На данный момент, из 34-х инструментов, 20 торгуются с профитом, а 14 - с уьытеом. за последние сутки прибыль составила 1 доллар из 30-ти общих средств с минимальным риском Уровень маржи - свыше 4000 %%..Эадействованы всего 0,7 долларов депозита.

Видимо, с осторожнеостью, можно констатировать, что. я добился стабильного и безопасного режима автоматической торговли инструментами Форекс. Мы предполагаем, а рынок - рапспологает, как говорят в народе. Время покажет.Добился минимально-необходимого статистического преимущества. Теперь, нужно, осторожно, буду увеличивать нагрузку на депозит.

Господа, как видите, можно организовать автоматическую торговлю без лглядки на технический и фундаментальный анализы и без нервотрепки. По боку все уровни, индикаторы и все инсинуации с графиком цены. Не нужны знания и обучения процессу торговли и спекуляции на тему преобретения опыта торговли.

Я готов отвечать на все ваши вопросы и принимать все ваши предложения, направленные на улучшения процесса автоматической торговли. На то, это эксперимент, чтобы проверять всевозможные режимы. Я понимаю, что, разрушаю четко налаживанннную индустрию "обучения" т одурманивания армии новичков, но, моя цель была избавить народ от потерь кровно заработанных средств.

Эаявляю, что, мне удалось запустить печатный станок, чтобы наказать инициаторов объявления дгнгг как товар, в нарушении закона Товар - деньги твар Маркса. Все, что, нужно для этого бизнеса - терминалы и ВПС от метаквотс. Начал увеличивать лотность ордров в три раза до значения 0,03. Переведены 6 из 34-х инструментов, пока. Буду действовать осторожно.

https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation

Хотя бы тут гляньте чтобы в просадку резко не уйти исключите высококоррелированные пары.


А так что могу сказать, попадете на одну вещь интересную вероятность случая которой около 13% из всей совокупности событий и потеряете пунктов так 800-1000 за полчаса час, а может и быстрее и в вашем случае так ещё и на нескольких парах одновременно тогда вспомните о том, что я вам писал.
Корреляция валют | OANDA
  • www1.oanda.com
Приложение Currensee позволяет рассчитать коэффициент корреляции между различными парами валют в течение определенного периода времени. Выберите график корреляции валют, пузырьковый график или тепловую карту.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation

Хотя бы тут гляньте чтобы в просадку резко не уйти исключите высококоррелированные пары.


А так что могу сказать, попадете на одну вещь интересную вероятность случая которой около 13% из всей совокупности событий и потеряете пунктов так 800-1000 за полчаса час, а может и быстрее и в вашем случае так ещё и на нескольких парах одновременно тогда вспомните о том, что я вам писал.

Спасибо за заботу м совет. Время покажет.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Время покажет.

Если оно будет.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Если оно будет.

Вы правы, деплзиту не поздоровиться, когда наступит обратная ситуация. Будем надеяться на лучшее.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо за заботу м совет. Время покажет.

В лучшем случае - это будет печатный станок, в худшем - потеряю депозит в 30 долларов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

В лучшем случае - это будет печатный станок, в худшем - потеряю депозит в 30 долларов.

Надежда умирает последней.)

 
khorosh:

Надежда умирает последней.)

Пока, печатный станок не подводит. Наступил паритет между профитными и убыточными позициями 17/17 с перевесом профитных по значениям + 114,20 пунктов. Печатный станок, медленно, набирает обороты. будущее трейдинга за ПНБ! Очнитесь, господа. Чем скорее забудете байки про технический и фундаментальный анализы, тем лучше. Нужно выкинуть все индикаторы, уровни и прочие ненужные понятия.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пока, печатный станок не подводит. Наступил паритет между профитными и убыточными позициями 17/17 с перевесом профитных по значениям + 114,20 пунктов. Печатный станок, медленно, набирает обороты. будущее трейдинга за ПНБ! Очнитесь, господа. Чем скорее забудете байки про технический и фундаментальный анализы, тем лучше. Нужно выкинуть все индикаторы, уровни и прочие ненужные понятия.

Приветствую!

Сильно сказано!

Я стою в очередь за чудо машиной вашей.))

 
Yousufkhodja Sultonov:


Эаявляю, что, мне удалось запустить печатный станок, чтобы наказать инициаторов объявления дгнгг как товар, в нарушении закона Товар - деньги твар Маркса. Все, что, нужно для этого бизнеса - терминалы и ВПС от метаквотс. Начал увеличивать лотность ордров в три раза до значения 0,03. Переведены 6 из 34-х инструментов, пока. Буду действовать осторожно.

Карательная бригада монетаристов из ФРС уже выехали по вашему ip-адресу 😂🤣😅😆


А вообще конечно степень наивности и уровень пафоса поражает, нигде ещё такого не встречал такого сочетания...

желаю успехов...

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