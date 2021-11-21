Полнофункциональный робот для МТ5
Что Вам показалось в этом подозрительного?
Я просто забыл удалить свои записи, не имеющие к роботу никакого отношения. :)
Робот может работать на сеть ведомых счетов, как ведущий. Но это доп. функция
Здоровья нам.
Что Вам показалось в этом подозрительного?
Я просто забыл удалить свои записи, не имеющие к роботу никакого отношения. :)
Робот может работать на сеть ведомых счетов, как ведущий. Но это доп. функция
Здоровья нам.
Очень всё за-мудрёно - я конечно устанавливать и не решусь. Спасибо конечно что трудились, но видимо зря - раз дарите.
А как же =возлюби ближнего своего, как сам себя=? :)
Всё происходит по Закону Свободы Мироздания: =по вере вашей да будет вам=
Вы верите, что Дающий может давать только то, что себе не гоже?
Это Ваша вера...
Здоровья нам.
А как же =возлюби ближнего своего, как сам себя=? :)
Всё происходит по Закону Свободы Мироздания: =по вере вашей да будет вам=
Вы верите, что Дающий может давать только то, что себе не гоже?
Это Ваша вера...
Здоровья нам.
Вы на верное так проигрались - что пошли в какую то секту.
:)
"На верное" пишется вместе = наверное.
Что Вы хотите? Не устанавливать робота? Ну так не устанавливайте.
Хотите понять почему "подарок"? Так я Вам сказал - мне много лет и я не хочу чтобы плоды многих лет "сгнили вместе со мной".
Могу показать Вам работу в скайпе, в режиме демонстрации экрана, если Вы не понимаете, что отключив в сервисе WebRequest советник никак не может передать наружу никакие Ваши секреты с Вашего компьютера.
Давайте или разбираться с советником или оставим в покое мои мотивы этого предложения...
Да, есть и "скрытые мотивы" - я хочу найти партнёров, которые смогут продолжать дело и помогать в его совершенствовании.
Здоровья нам.
:)
"На верное" пишется вместе = наверное.
Что Вы хотите? Не устанавливать робота? Ну так не устанавливайте.
Хотите понять почему "подарок"? Так я Вам сказал - мне много лет и я не хочу чтобы плоды многих лет "сгнили вместе со мной".
Могу показать Вам работу в скайпе, в режиме демонстрации экрана, если Вы не понимаете, что отключив в сервисе WebRequest советник никак не может передать наружу никакие Ваши секреты с Вашего компьютера.
Давайте или разбираться с советником или оставим в покое мои мотивы этого предложения...
Да, есть и "скрытые мотивы" - я хочу найти партнёров, которые смогут продолжать дело и помогать в его совершенствовании.
Здоровья нам.
Очень много экспертов есть - и написаны очень простенько и принесут больше прибыли . - Как не усложняй или добавляй всякой ерунды в код, он не будет, зарабатывать как мы хотим.
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а насчёт моей писанины - ну двоечник я, и что мне теперь с Вами нельзя общаться ?
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У Эксперта какая задача - открыть закрыть про контролировать. Он может быть Один на все задачи! А вот сигнал он получает или от руки или от Индикатора.
по этому не нужно усложнять Эксперта - а дать возможность Индикатору выполнять свою задачу, это как бы Искусственный Интеллект - Найти правильные сигналы
Можно общаться, я сам двоечник. :)
Всего Вам доброго.
Здоровья нам.
Можно общаться, я сам двоечник. :)
Всего Вам доброго.
Здоровья нам.
И Вам всего наилучшего! самое главное Здоровья !
Только М5 и М1 ( лучше М1).
Никаких параметрических настроек.
Встроенный прогонщик-анализатор.
Плод 23 лет разработок роботов.
Еженедельная коррекция по итогам отработанной недели будет выкладываться.
Пользуйтесь на здоровье.
Вижу всего три варианта:
1. Робот прибыльный
2. Робот временами прибыльный, временами убыточный. т.е. в результате ничтожный
3. Робот убыточный
В любом случае выкладывать его - это диверсия
Если автор делает это по доброте душевной - значит им тайно руководит иностранная разведка
Автор! Срочно прекратите диверсию!!!
А двоечникам следует проверять текст в Word
С наилучшими пожеланиями добра, здоровья, процветания
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Адаптирующийся к рынку полнофункциональный робот(открытие, сопровождение и закрытие позиций) для МТ5.
Только М5 и М1 ( лучше М1).
Никаких параметрических настроек.
Встроенный прогонщик-анализатор.
Плод 23 лет разработок роботов.
Еженедельная коррекция по итогам отработанной недели будет выкладываться.
Пользуйтесь на здоровье.