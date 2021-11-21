Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 11
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Вот прогон закончился.
Cпасибо за .set - попробую на этой неделе на демо
Cпасибо за .set - попробую на этой неделе на демо
Сет для ПРОГОНА. Для работы поставьте ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ "FALSE". Удачи. Да не забывайте НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, а то настраиваться ему 1-2 часа...
Сет для ПРОГОНА. Для работы поставьте ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ "FALSE". Удачи. Да не забывайте НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, а то настраиваться ему 1-2 часа...
Запустил - ждём результат
Всем привет, есть доступ к VPS могу запустить ДЕМО на круглосуточное тестирование....
а на VPS - такие Эксперты работают где много файлов ? - в первом посту есть архив с файлами - распаковать папку В Эксперты
что бы он стартанул в False поставить
а на VPS - такие Эксперты работают где много файлов ? - в первом посту есть архив с файлами - распаковать папку В Эксперты
что бы он стартанул в False поставить
Разве в expert нужно все файлы закидывать, я насколько понимаю нужно только mg5 или ex.5
Я закинул туда только эти файлы и бот вроде как работает пока в положительную сторону...
Разве в expert нужно все файлы закидывать, я насколько понимаю нужно только mg5 или ex.5
сейчас попробую удалить все - оставлю только эксперта - проверим !
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Вы правы всё работает - главное что бы файл( RobotNYC.ex5 )был
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всегда думал что без тех файлов эксперт не заработает - оказывается она из тех всех файлов превращает в один файл .ex5
сейчас попробую удалить все - оставлю только эксперта - проверим !
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Вы правы всё работает - главное что бы файл( RobotNYC.ex5 )был
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всегда думал что без тех файлов эксперт не заработает - оказывается она из тех всех файлов превращает в один файл .ex5
Да. Для работы достаточно один .ex5 Остальное для ковыряния в алгоритмах.
Сегодня трендовый день по золоту. Кувырки дали минусовый результат. Только на FxPro нет ни одной сделки. Вот вопрос для ковыряния-ПОЧЕМУ. Т.е. на данных FxPro алгоритм смог распознать тренд и не открывать кувырки. :)
Да. Для работы достаточно один .ex5 Остальное для ковыряния в алгоритмах.
теперь буду знать - а я всегда был спокоен что вируса не поймаю раз к другим файлам не обращается значит можно и dll подключать.
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у меня тоже не одной сделки не открыл - но у нас ещё и свет отключали почти на 2часа, подумал что пересчёт начал заново - по этому и не открыл.