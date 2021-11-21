Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 11

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Извините, смогу общаться после 21мск. А лучше в субботу-воскресенье.
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ElenaFxPro4:

Вот прогон закончился.

Cпасибо за .set - попробую на этой неделе на демо 

 
SanAlex:

Cпасибо за .set - попробую на этой неделе на демо 

Сет для ПРОГОНА. Для работы поставьте ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ "FALSE". Удачи. Да не забывайте НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, а то настраиваться ему 1-2 часа...

Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов
  • www.mql5.com
В данной статье мы продолжим расширять возможности утилиты для отбора и навигации по инструментам. На этот раз мы создадим новые вкладки, при открытии которых будут отображаться только те символы, которые удовлетворяют тем или иным нашим параметрам. А также научимся легко добавлять в нее свои собственные вкладки с нужными нам правилами фильтрации.
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ElenaFxPro4:

Сет для ПРОГОНА. Для работы поставьте ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ "FALSE". Удачи. Да не забывайте НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, а то настраиваться ему 1-2 часа...

Запустил - ждём результат 

XAUUSDM1 про

 
Всем привет, есть доступ к VPS могу запустить ДЕМО на круглосуточное тестирование....
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btc.mmd:
Всем привет, есть доступ к VPS могу запустить ДЕМО на круглосуточное тестирование....

а на VPS - такие Эксперты работают где много файлов  ? - в первом посту есть архив с файлами - распаковать папку В Эксперты 

папка  папка 1 что бы он стартанул в False поставить  Inkedпапка 2_LI 

 
SanAlex:

а на VPS - такие Эксперты работают где много файлов  ? - в первом посту есть архив с файлами - распаковать папку В Эксперты 

   что бы он стартанул в False поставить   

Разве в expert нужно все файлы закидывать, я насколько понимаю нужно только mg5 или ex.5 
Я закинул туда только эти файлы и бот вроде как работает пока в положительную сторону...



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btc.mmd:

Разве в expert нужно все файлы закидывать, я насколько понимаю нужно только mg5 или ex.5 

сейчас попробую удалить все - оставлю только эксперта - проверим !

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Вы правы всё работает - главное что бы файл( RobotNYC.ex5 )был

экс 

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всегда думал что без тех файлов эксперт не заработает - оказывается она из тех всех файлов превращает в один файл .ex5 

 
SanAlex:

сейчас попробую удалить все - оставлю только эксперта - проверим !

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы правы всё работает - главное что бы файл( RobotNYC.ex5 )был

 

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всегда думал что без тех файлов эксперт не заработает - оказывается она из тех всех файлов превращает в один файл .ex5 

Да. Для работы достаточно один .ex5 Остальное для ковыряния в алгоритмах.

Сегодня трендовый день по золоту. Кувырки дали минусовый результат. Только на FxPro нет ни одной сделки. Вот вопрос для ковыряния-ПОЧЕМУ. Т.е. на данных FxPro алгоритм смог распознать тренд  и не открывать кувырки. :)

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ElenaFxPro4:

Да. Для работы достаточно один .ex5 Остальное для ковыряния в алгоритмах.

теперь буду знать - а я всегда был спокоен что вируса не поймаю раз к другим файлам не обращается значит можно и dll подключать.

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у меня тоже не одной сделки не открыл - но у нас ещё и свет отключали почти на 2часа, подумал что пересчёт начал заново - по этому и не открыл.

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