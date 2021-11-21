Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 9

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SanAlex:

Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов 

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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает. 

итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов

 

то есть все таки сливатор...
[Удален]  
ElenaFxPro4:

Код выложен для того, чтобы разобраться, как он устроен. Я говорил, что только золото. На трендовых парах "кувырок" должен отключаться, так как торговля против тренда на них приводит к результату, который хорошо известен и который Вы получили. :)

Когда будет готов экзешник для тестирования на любых парах-выложим его. :)

Просто у меня тупик - от того что я не понимаю его работу. 

Когда не понимаю - нет интереса. Для того что бы чем то пользоваться нужно понимать что ты от него хочешь.   

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
то есть все таки сливатор...

не могу сказать - ведь нужно понять логику, которую ему задал создатель.

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а я помучился, хотел разобрать эту логику - но не осилил. 

 
SanAlex:

Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов 

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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает. 

итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов

Поставьте на неделю, замониторьте счёт в сервисе.

Через неделю посмотрите какие пары дали плюс и сколько позиций, а какие минус.

Минусовые попробовать в тестере с другими настройками, если получится - оставить, если нет - отбросить.

По итогу останутся подходящие пары, вот на них потом прогнать следующую неделю.

За 2 недели онлайн-тестов будет почти полная картина. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Поставьте на неделю, замониторьте счёт в сервисе.

Через неделю посмотрите какие пары дали плюс и сколько позиций, а какие минус.

Минусовые попробовать в тестере с другими настройками, если получится - оставить, если нет - отбросить.

По итогу останутся подходящие пары, вот на них потом прогнать следующую неделю.

За 2 недели онлайн-тестов будет почти полная картина. 

да смысла нет - он сольёт . Вот за не большой период - он по 6 копеек пару раз взял и много раз по рублю спустил

Снимок зщшг 

 
SanAlex:

да смысла нет - он сольёт . Вот за не большой период - он по 6 копеек пару раз взял и много раз по рублю спустил

 

Я свои 2 тестовых мониторинга удалил. Там у меня явно были убыточными EURUSD  USDCHF и GBPUSD. Остальные почти нормально, немного изменил сеты. Позже отсёк ещё 4 пары и советник заработал. Изначально было 28 пар.

У вас так-же может получиться. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Я свои 2 тестовых мониторинга удалил. Там у меня явно были убыточными EURUSD  USDCHF и GBPUSD. Остальные почти нормально, немного изменил сеты. Позже отсёк ещё 4 пары и советник заработал. Изначально было 28 пар.

У вас так-же может получиться. 

я сейчас запустил по 20 пар в трёх терминалах и прослежу какие пары приносят прибыль а какие убыток. Но и заодно как эксперт работает у разных брокеров.

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комп мне нужно менять - сейчас запущено 4 терминала - всё работает а вот когда по скайпу с родными начал общаться всё глючит

 

Ребята, ещё раз обращаю ВНИМАНИЕ - смотрите только на ЗОЛОТЕ. Золото кувыркается и потому ЕДИНСТВЕННЫЙ включённый алгоритм "кувырок" работает. Можно найти ещё кувырковые пары, но не стоит. Так как ЗАДАЧА - отработка ОДНОГО из МНОГИХ алгоритмов реализованных в системе открытия.

Анализировать "кувырок" на трендовых парах равносильно забиванию гвоздей осциллографом. Ну не годится он для этого, плохо гвозди забивает. :)

Если Вам хочется анализировать работу робота в целом-дождитесь когда выложу код со всеми включёнными функциями, через месяц-другой...

Задумка была получить помощь в анализе и отработке ОДНОГО только алгоритма. Ну не работает он на трендовых парах, как осциллограф не забивает гвозди... не тратьте время на "анализы". Пожалуйста.

Здесь пока нужен анализ ТОЧНОСТИ определения края тренда и открытия поз против тренда с учётом условий этого КРАЯ. Можно еще анализировать закрытие противотрендовых поз-у них 3 особенности: 1.резкое "развитие " прибыли,  2. добавленные поз при коррекции определения края тренда. 3.уход во флэт надолго. Система закрытия изменяется в соответствии с этими ситуациями.

Есть алгоритм, который отключает "кувырок" на трендовых рынках, если включить его, будете удивляться, почему это робот не открывает позы... :)

 
ElenaFxPro4:

Ребята, ещё раз обращаю ВНИМАНИЕ - смотрите только на ЗОЛОТЕ. Золото кувыркается и потому ЕДИНСТВЕННЫЙ включённый алгоритм "кувырок" работает. Можно найти ещё кувырковые пары, но не стоит. Так как ЗАДАЧА - отработка ОДНОГО из МНОГИХ алгоритмов реализованных в системе открытия.

Анализировать "кувырок" на трендовых парах равносильно забиванию гвоздей осциллографом. Ну не годится он для этого, плохо гвозди забивает. :)

Если Вам хочется анализировать работу робота в целом-дождитесь когда выложу экзешник через месяц-другой...

Задумка была получить помощь в анализе и отработке ОДНОГО только алгоритма. Ну не работает он на трендовых парах, как осциллограф не забивает гвозди... не тратьте время на "анализы". Пожалуйста.

Это открытый форум и никаких "экзешников" здесь не будет - на форуме публикуется только открытый код.

 
Vladimir Karputov:

Это открытый форум и никаких "экзешников" здесь не будет - на форуме публикуется только открытый код.

Хорошо. Значит будет открытый код со всеми включёнными функциями. Я имел ввиду это.

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