Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 9
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Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов
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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает.
итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов
Код выложен для того, чтобы разобраться, как он устроен. Я говорил, что только золото. На трендовых парах "кувырок" должен отключаться, так как торговля против тренда на них приводит к результату, который хорошо известен и который Вы получили. :)
Когда будет готов экзешник для тестирования на любых парах-выложим его. :)
Просто у меня тупик - от того что я не понимаю его работу.
Когда не понимаю - нет интереса. Для того что бы чем то пользоваться нужно понимать что ты от него хочешь.
то есть все таки сливатор...
не могу сказать - ведь нужно понять логику, которую ему задал создатель.
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а я помучился, хотел разобрать эту логику - но не осилил.
Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов
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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает.
итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов
Поставьте на неделю, замониторьте счёт в сервисе.
Через неделю посмотрите какие пары дали плюс и сколько позиций, а какие минус.
Минусовые попробовать в тестере с другими настройками, если получится - оставить, если нет - отбросить.
По итогу останутся подходящие пары, вот на них потом прогнать следующую неделю.
За 2 недели онлайн-тестов будет почти полная картина.
Поставьте на неделю, замониторьте счёт в сервисе.
Через неделю посмотрите какие пары дали плюс и сколько позиций, а какие минус.
Минусовые попробовать в тестере с другими настройками, если получится - оставить, если нет - отбросить.
По итогу останутся подходящие пары, вот на них потом прогнать следующую неделю.
За 2 недели онлайн-тестов будет почти полная картина.
да смысла нет - он сольёт . Вот за не большой период - он по 6 копеек пару раз взял и много раз по рублю спустил
да смысла нет - он сольёт . Вот за не большой период - он по 6 копеек пару раз взял и много раз по рублю спустил
Я свои 2 тестовых мониторинга удалил. Там у меня явно были убыточными EURUSD USDCHF и GBPUSD. Остальные почти нормально, немного изменил сеты. Позже отсёк ещё 4 пары и советник заработал. Изначально было 28 пар.
У вас так-же может получиться.
Я свои 2 тестовых мониторинга удалил. Там у меня явно были убыточными EURUSD USDCHF и GBPUSD. Остальные почти нормально, немного изменил сеты. Позже отсёк ещё 4 пары и советник заработал. Изначально было 28 пар.
У вас так-же может получиться.
я сейчас запустил по 20 пар в трёх терминалах и прослежу какие пары приносят прибыль а какие убыток. Но и заодно как эксперт работает у разных брокеров.
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комп мне нужно менять - сейчас запущено 4 терминала - всё работает а вот когда по скайпу с родными начал общаться всё глючит
Ребята, ещё раз обращаю ВНИМАНИЕ - смотрите только на ЗОЛОТЕ. Золото кувыркается и потому ЕДИНСТВЕННЫЙ включённый алгоритм "кувырок" работает. Можно найти ещё кувырковые пары, но не стоит. Так как ЗАДАЧА - отработка ОДНОГО из МНОГИХ алгоритмов реализованных в системе открытия.
Анализировать "кувырок" на трендовых парах равносильно забиванию гвоздей осциллографом. Ну не годится он для этого, плохо гвозди забивает. :)
Если Вам хочется анализировать работу робота в целом-дождитесь когда выложу код со всеми включёнными функциями, через месяц-другой...
Задумка была получить помощь в анализе и отработке ОДНОГО только алгоритма. Ну не работает он на трендовых парах, как осциллограф не забивает гвозди... не тратьте время на "анализы". Пожалуйста.
Здесь пока нужен анализ ТОЧНОСТИ определения края тренда и открытия поз против тренда с учётом условий этого КРАЯ. Можно еще анализировать закрытие противотрендовых поз-у них 3 особенности: 1.резкое "развитие " прибыли, 2. добавленные поз при коррекции определения края тренда. 3.уход во флэт надолго. Система закрытия изменяется в соответствии с этими ситуациями.
Есть алгоритм, который отключает "кувырок" на трендовых рынках, если включить его, будете удивляться, почему это робот не открывает позы... :)
Ребята, ещё раз обращаю ВНИМАНИЕ - смотрите только на ЗОЛОТЕ. Золото кувыркается и потому ЕДИНСТВЕННЫЙ включённый алгоритм "кувырок" работает. Можно найти ещё кувырковые пары, но не стоит. Так как ЗАДАЧА - отработка ОДНОГО из МНОГИХ алгоритмов реализованных в системе открытия.
Анализировать "кувырок" на трендовых парах равносильно забиванию гвоздей осциллографом. Ну не годится он для этого, плохо гвозди забивает. :)
Если Вам хочется анализировать работу робота в целом-дождитесь когда выложу экзешник через месяц-другой...
Задумка была получить помощь в анализе и отработке ОДНОГО только алгоритма. Ну не работает он на трендовых парах, как осциллограф не забивает гвозди... не тратьте время на "анализы". Пожалуйста.
Это открытый форум и никаких "экзешников" здесь не будет - на форуме публикуется только открытый код.
Это открытый форум и никаких "экзешников" здесь не будет - на форуме публикуется только открытый код.
Хорошо. Значит будет открытый код со всеми включёнными функциями. Я имел ввиду это.