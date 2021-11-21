Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 6

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SanAlex:

Во заработал 

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местами поменял -----------

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вроде пока красиво идёт 


Я так не смотрел. Мне ведь не нужно сравнивать стратегии-у меня она одна="взять от рынка максимум чего он может дать" :) Потому встроенный тестер. Он позволяет не только оценить доходность и качество работы, но и вести отладку в ПОШАГОВОМ режиме, ковыряясь в кишочках алгоритмов :) Я выложил здесь код, чтобы вместе довести его до исполнения указанной "стратегии".

Там подсистемы определения края тренда (кстати, ещё раз повторюсь-только она сейчас включена в работу), три цикла, паттерны, торговля по тренду, определение бокового движения не дающего заработать, а только сливающего, определитель активности рынка (при пассивном рынке не торгует), определитель супер активности (обычно начало американской сессии) когда тоже выдерживается пауза, система закрытия по состоянию рынка и многое другое... Каждый из алгоритмов требует шлифовки и доработки, а нужно ещё торговать, чтобы заработать на жизнь и дальнейшие изыскания... такая вот история. Надеюсь вы в неё войдёте и всё пойдёт быстрее... :)

[Удален]  
ElenaFxPro4:

Я так не смотрел. Мне ведь не нужно сравнивать стратегии-у меня она одна="взять от рынка максимум чего он может дать" :) Потому встроенный тестер. Он позволяет не только оценить доходность и качество работы, но и вести отладку в ПОШАГОВОМ режиме, ковыряясь в кишочках алгоритмов :) Я выложил здесь код, чтобы вместе довести его до исполнения указанной "стратегии".

Там подсистемы определения края тренда (кстати, ещё раз повторюсь-только она сейчас включена в работу), три цикла, паттерны, торговля по тренду, определение бокового движения не дающего заработать, а только сливающего, определитель активности рынка (при пассивном рынке не торгует), определитель супер активности (обычно начало американской сессии) когда тоже выдерживается пауза, система закрытия по состоянию рынка и многое другое... Каждый из алгоритмов требует шлифовки и доработки, а нужно ещё торговать, чтобы заработать на жизнь и дальнейшие изыскания... такая вот история. Надеюсь вы в неё войдёте и всё пойдёт быстрее... :)

да! что то нужно ещё в нём разобраться, уже сейчас можно приблизительно оценить его работу. Так Эксперт замечательный ошибок при тестировании не выдаёт, надо только найти жилку настройки ему. 

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дойдёт тест до конца - можно будет обсудить что я не так настроил .

- при таких настройках как сейчас - он топчется на месте.

 
SanAlex:

да! что то нужно ещё в нём разобраться, уже сейчас можно приблизительно оценить его работу. Так Эксперт замечательный ошибок при тестировании не выдаёт, надо только найти жилку настройки ему. 

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дойдёт тест до конца - можно будет обсудить что я не так настроил .

- при таких настройках как сейчас - он топчется на месте.

Не понимаю о каких НАСТРОЙКАХ Вы говорите? Все настройки зашиты в коде. Он настраивается по рынку "сам", учитывая амплитуды, волатильность, шум, флет и трендовые движения (трендики), кроме того, есть статистика за несколько дней (там установлено 7 дней) по максимальным, минимальным и средним этим показателям, что позволяет опираться на историю и не слишком "адаптироваться" к дохлому рынку или побаиваться слишком активного.  Как и что Вы тестируете?

[Удален]  

Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.

настройки  

параметры

бэктест

график

 
SanAlex:

Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.

Ставьте на 10-12 пар и вперёд.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Ставьте на 10-12 пар и вперёд.

сейчас ещё проверю на 5минутном и на рублёвом счёте

рублёвый

рублёвый бэктест

рублёвый график

 
SanAlex:

Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.

  


Давайте пройдёмся по "параметрам"     

//ТОРГОВЛЯ: КАПИТАЛ НА ПОЗУ в % ! (выделил же! в процентах) от капитала. Это кусочек ещё не отлаженного управления капиталом. НО тут 0=минлот, 0.01=от капитала берётся 0.01ПРОЦЕНТ и по этой СУММЕ рассчитывается ЛОТ. Стандартное значение по капиталу 1% устанавливается. У меня по умолчанию стоит 0=минлот, так как тестирую на реальном, а не демо

      //ТОРГОВЛЯ: TakePROFIT в ПУНКТАХ 3000 установленные Вами=заоблачный стоп и тейк, но тут не важно, так как они устанавливаются потом как надо системой закрытия.

       //ТОРГОВЛЯ: StopLOSS в ПУНКТАХ

//--------------------------  рыночная визиулизация ситуаций //=ЭТО только отображение на графике разной информации из кишочков алгоритмов.
   input bool     showNeedAlerts          = false; //РЫНОК: Алерты РЫНОЧНЫЕ
   input bool     ONblinkTrink            = true;  //РЫНОК: Вкл моргатель-бренчатель
   input bool     SoundCandles            = true;  //РЫНОК: Звук бренчателя=ТИКАЕТ когда открывает позу.
   input bool     OnViewLabel             = true;  //РЫНОК: Вкл ЛЕЙБЛЫ
   input bool     OnViewAnalyz            = true;  //РЫНОК: ВИДЕТЬ АНАЛИЗАТОР
   ======================ЭТО ВАЖНО, нужно убрать чтобы случайно не установили  false
   input bool     UseSignalFiltering      = true;  //РЫНОК: ФИЛЬТР: ВКЛЮЧИТЬ  =ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ
   input bool     OnCloseSystem           = true;  //РЫНОК: ЗАКРЫТИЕ: ВКЛЮЧИТЬ =СИСТЕМА ЗАКРЫТИЯ
//-------------------------- ЗАКРЫТИЕ --------------------------
      = false; //ЗАКРЫТИЕ: ДАННЫЕ ВИДЕТЬ=ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЗОРА НА ГРАФИКЕ
      = false; //ЗАКРЫТИЕ: ВЫВОД в принт  =ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЗОРА В "ЭКСПЕРТАХ"
//-------------------------- ФИЛЬТРАЦИЯ -------------------------- Это не влияет ни на что, только на вывод инфо про работу алгоритмов
   input bool     ViewPARAM_FLTP          = true;  //ФИЛЬТР: ДАННЫЕ ВИДЕТЬ
   input bool     OnviewCHNL              = true;  //ФИЛЬТР: КАНАЛЫ ВИДЕТЬUSE
   input bool     OnviewTRNdk_FLTR        = false; //ФИЛЬТР: ТРЕНДИКИ ВИДЕТЬ
   input bool     OnviewBTR5flt           = true;  //ФИЛЬТР: BTR5 ВИДЕТЬ
   input bool     OnviewBTR5_MSPD         = true;  //ФИЛЬТР: BTR5_MSPD ВИДЕТЬ
   input bool     wantseeAllPrints        = false; //ФИЛЬТР: ВЫВОД в принт
   input bool     wantseeEveryoneSignal   = false; //ФИЛЬТР: ВСЕ СИГНАЛЫ ВИДЕТЬ
//-------------         // АДАПТАЦИЯ для всех систем //----------------- Это не влияет ни на что, только на вывод инфо про работу алгоритмов
   input bool     ViewPARAM_ADPT          = true;  //АДАПТАЦИЯ: ДАННЫЕ ВИДЕТЬ
//--------------------- ИСТОРИЯ паттернов --------------------------
!!! ВАЖНО  ИСТОРИЯ:
   Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ= TRUE включает режим теста по истории!!!
                                         Для работы и внешнего тестера нужно ставить false
                                         input bool     ONpttrHistory        = true;                 //ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ
   input int      ArrPttrTime          = 0;                    //ИСТОРИЯ: Массив ПОИСКА (в часах)
   input int      ONpointSTOP          = 0;                    //ИСТОРИЯ: Шаг в БАРАХ 0=ВСЯ
   input string   PttrCanlesTime       = "2021.03.04 01:00";   //ИСТОРИЯ: ВРЕМЯ начала ОСМОТРА
   input string   PttrENDTime          = "2021.03.05 23:00";   //ИСТОРИЯ: ВРЕМЯ КРАЙ сессии
//--------------------- АНАЛИЗАТОР СИСТЕМ ANLZ--------------------------
   НА РАБОТУ НЕ ВЛИЯЕТ, ТОЛЬКО НА ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОЗВОЛЯЕТ ПРИ АНАЛИЗЕ ОБСАСЫВАТЬ КАЖДУЮ ПОЗОЧКУ
   input color kljhuh123 = clrBlack; //===  АНАЛИЗАТОР ===
   input bool     OnANALYZER           = true;     //АНАЛИЗАТОР: ВИДЕТЬ все сделки
   input bool     OnANALYZERprint      = false;    //АНАЛИЗАТОР: ВЫВОД в принт
   input bool     comparisonVs         = false;    //АНАЛИЗАТОР: Вкл СРАВНЕНИЕ
   input bool     OnViewPttrnAnalyz    = false;    //АНАЛИЗАТОР: Вкл ОСМОТР поз и "линий жизни"
   input bool     OnPRKviewing         = false;    //АНАЛИЗАТОР: Вкл ОСМОТР с ПРК "жизни позы"
   input int      NnPattern            = 0;        //АНАЛИЗАТОР: НОМЕР паттерна на ОСМОТР
//input int      TMPovajaInta         = 13;       //АНАЛИЗАТОР: ВСЕГО ПОЗ НА ОСМОТР
   input bool     OnlyBADpos           = false;    //АНАЛИЗАТОР: УБЫТОЧНЫЕ ПОЗЫ
   input bool     CalcPttrTimes        = false;    //АНАЛИЗАТОР: Вкл ОСМОТР Свечи по ВРЕМЕНИ
//--------------------------- ВКЛЮЧЕНИЕ ПАТТЕРНОВ --------------------------НА РАБОТУ НЕ ВЛИЯЕТ
   input bool     ONViewPATTRN      = true;  //ПАТТЕРН: Вкл окраску
   input bool     OnLYSUYpttrn      = true;  //1: ЛЫСЫЙ: Вкл
   input bool     OnSTRONGpttrn     = true;  //2: CИЛЬНЫЙ: Вкл
   input bool     On2HAMMpttrn      = true;  //3: 2й МОЛОТ: Вкл
   input bool     On3HAMMpttrn      = true;  //4: 3й МОЛОТ: Вкл
   input bool     OnHAMMERpttrn     = true;  //5: МОЛОТ: Вкл
   input bool     OnACCELERpttrn    = true;  //6: УСКОРЕНИЕ: Вкл
   input bool     OnABSORPTpttrn    = true;  //7: ПОГЛОЩЕНИЕ: Вкл
   input bool     On2BALDSpttrn     = true;  //8: 2ЛЫСЫХ: Вкл
   input bool     OnREVERSpttrn     = true;  //9: РЕВЕРС: Вкл
   input bool     showTuningAlerts        = false; //НАСТРОЙКА: Алерты НАСТРОЙКИ
   input bool     showAlerts1             = false; //НАСТРОЙКА: Алерты SENDERa
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
  • www.mql5.com
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
[Удален]  
ElenaFxPro4:

Давайте пройдёмся по "параметрам"   

сейчас ещё раз попробую - с такими настройками как Вы описали 

 

Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.

=============================================================================

Код выложен не для того, чтобы запустить робота на тестере. Для это достаточно выложить экзешник.

Всего есть 2 подхода к роботам:

1. Оценочный, или можно назвать "подход кадровика", или потребительский. Вы берёте экзешники, прогоняете и ПОНРАВИВШИЙСЯ вам принимаете на работу. Это потребительский подход к выбору продукта.

2. Творческий, или можно назвать изготовительский.:)  Вы со-творяете  изделие, которое потом некто по подходу1 будет оценивать. Этот подход - это ковыряние в ИДЕЯХ и их реализации.

Код выложен, чтобы собрать "любителей" второго подхода :)  

Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
  • www.mql5.com
Клиентский терминал MetaTrader идеально подходит для автоматизации торговых стратегий. Для разработчиков торговых роботов в нем есть всё ‒ мощный язык программирования MQL4/MQL5 на основе C++, удобная среда разработки MetaEditor, многопоточный тестер стратегий с поддержкой распределенных вычислений в MQL5 Cloud Network. В этой статье вы узнаете, как перенести свой клиентский терминал со всеми разработками в виртуальную среду.
[Удален]  
ElenaFxPro4:

Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.

=============================================================================

Код выложен не для того, чтобы запустить робота на тестере. Для это достаточно выложить экзешник.

Всего есть 2 подхода к роботам:

1. Оценочный, или можно назвать "подход кадровика", или потребительский. Вы берёте экзешники, прогоняете и ПОНРАВИВШИЙСЯ вам принимаете на работу. Это потребительский подход к выбору продукта.

2. Творческий, или можно назвать изготовительский.:)  Вы со-творяете  изделие, которое потом некто по подходу1 будет оценивать. Этот подход - это ковыряние в ИДЕЯХ и их реализации.

Код выложен, чтобы собрать "любителей" второго подхода :)  

Здоровья нам.

так что бы вникнуть - я в тестере хочу понять смысл стратегии . для усовершенствования нужно понять что он выполняет и что нужно добавить или убавить в функциях.

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когда не понимаю что он делает - это получается пустота мысли 

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когда сам, что то создаёшь - я понимаю что мне нужно от каждой функции.

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