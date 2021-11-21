Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 6
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Во заработал
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местами поменял -----------
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вроде пока красиво идёт
Я так не смотрел. Мне ведь не нужно сравнивать стратегии-у меня она одна="взять от рынка максимум чего он может дать" :) Потому встроенный тестер. Он позволяет не только оценить доходность и качество работы, но и вести отладку в ПОШАГОВОМ режиме, ковыряясь в кишочках алгоритмов :) Я выложил здесь код, чтобы вместе довести его до исполнения указанной "стратегии".
Там подсистемы определения края тренда (кстати, ещё раз повторюсь-только она сейчас включена в работу), три цикла, паттерны, торговля по тренду, определение бокового движения не дающего заработать, а только сливающего, определитель активности рынка (при пассивном рынке не торгует), определитель супер активности (обычно начало американской сессии) когда тоже выдерживается пауза, система закрытия по состоянию рынка и многое другое... Каждый из алгоритмов требует шлифовки и доработки, а нужно ещё торговать, чтобы заработать на жизнь и дальнейшие изыскания... такая вот история. Надеюсь вы в неё войдёте и всё пойдёт быстрее... :)
Я так не смотрел. Мне ведь не нужно сравнивать стратегии-у меня она одна="взять от рынка максимум чего он может дать" :) Потому встроенный тестер. Он позволяет не только оценить доходность и качество работы, но и вести отладку в ПОШАГОВОМ режиме, ковыряясь в кишочках алгоритмов :) Я выложил здесь код, чтобы вместе довести его до исполнения указанной "стратегии".
Там подсистемы определения края тренда (кстати, ещё раз повторюсь-только она сейчас включена в работу), три цикла, паттерны, торговля по тренду, определение бокового движения не дающего заработать, а только сливающего, определитель активности рынка (при пассивном рынке не торгует), определитель супер активности (обычно начало американской сессии) когда тоже выдерживается пауза, система закрытия по состоянию рынка и многое другое... Каждый из алгоритмов требует шлифовки и доработки, а нужно ещё торговать, чтобы заработать на жизнь и дальнейшие изыскания... такая вот история. Надеюсь вы в неё войдёте и всё пойдёт быстрее... :)
да! что то нужно ещё в нём разобраться, уже сейчас можно приблизительно оценить его работу. Так Эксперт замечательный ошибок при тестировании не выдаёт, надо только найти жилку настройки ему.
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дойдёт тест до конца - можно будет обсудить что я не так настроил .
- при таких настройках как сейчас - он топчется на месте.
да! что то нужно ещё в нём разобраться, уже сейчас можно приблизительно оценить его работу. Так Эксперт замечательный ошибок при тестировании не выдаёт, надо только найти жилку настройки ему.
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дойдёт тест до конца - можно будет обсудить что я не так настроил .
- при таких настройках как сейчас - он топчется на месте.
Не понимаю о каких НАСТРОЙКАХ Вы говорите? Все настройки зашиты в коде. Он настраивается по рынку "сам", учитывая амплитуды, волатильность, шум, флет и трендовые движения (трендики), кроме того, есть статистика за несколько дней (там установлено 7 дней) по максимальным, минимальным и средним этим показателям, что позволяет опираться на историю и не слишком "адаптироваться" к дохлому рынку или побаиваться слишком активного. Как и что Вы тестируете?
Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.
Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.
Ставьте на 10-12 пар и вперёд.
Ставьте на 10-12 пар и вперёд.
сейчас ещё проверю на 5минутном и на рублёвом счёте
Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.
Давайте пройдёмся по "параметрам"
//ТОРГОВЛЯ: КАПИТАЛ НА ПОЗУ в % ! (выделил же! в процентах) от капитала. Это кусочек ещё не отлаженного управления капиталом. НО тут 0=минлот, 0.01=от капитала берётся 0.01ПРОЦЕНТ и по этой СУММЕ рассчитывается ЛОТ. Стандартное значение по капиталу 1% устанавливается. У меня по умолчанию стоит 0=минлот, так как тестирую на реальном, а не демо
//ТОРГОВЛЯ: TakePROFIT в ПУНКТАХ 3000 установленные Вами=заоблачный стоп и тейк, но тут не важно, так как они устанавливаются потом как надо системой закрытия.
//ТОРГОВЛЯ: StopLOSS в ПУНКТАХ
Давайте пройдёмся по "параметрам"
сейчас ещё раз попробую - с такими настройками как Вы описали
Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.
=============================================================================
Код выложен не для того, чтобы запустить робота на тестере. Для это достаточно выложить экзешник.
Всего есть 2 подхода к роботам:
1. Оценочный, или можно назвать "подход кадровика", или потребительский. Вы берёте экзешники, прогоняете и ПОНРАВИВШИЙСЯ вам принимаете на работу. Это потребительский подход к выбору продукта.
2. Творческий, или можно назвать изготовительский.:) Вы со-творяете изделие, которое потом некто по подходу1 будет оценивать. Этот подход - это ковыряние в ИДЕЯХ и их реализации.
Код выложен, чтобы собрать "любителей" второго подхода :)
Вот результат - слить я так понимаю не получится но и заработать, можно - но мало.
=============================================================================
Код выложен не для того, чтобы запустить робота на тестере. Для это достаточно выложить экзешник.
Всего есть 2 подхода к роботам:
1. Оценочный, или можно назвать "подход кадровика", или потребительский. Вы берёте экзешники, прогоняете и ПОНРАВИВШИЙСЯ вам принимаете на работу. Это потребительский подход к выбору продукта.
2. Творческий, или можно назвать изготовительский.:) Вы со-творяете изделие, которое потом некто по подходу1 будет оценивать. Этот подход - это ковыряние в ИДЕЯХ и их реализации.
Код выложен, чтобы собрать "любителей" второго подхода :)
Здоровья нам.
так что бы вникнуть - я в тестере хочу понять смысл стратегии . для усовершенствования нужно понять что он выполняет и что нужно добавить или убавить в функциях.
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когда не понимаю что он делает - это получается пустота мысли
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когда сам, что то создаёшь - я понимаю что мне нужно от каждой функции.