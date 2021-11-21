Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 10

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ElenaFxPro4:

Хорошо. Значит будет открытый код со всеми включёнными функциями. Я имел ввиду это.

Пока не впечатляет. Золото шло в одну сторону не обманывач несколько лет, поэтому судить по нему как то не комильфо
 
Renat Akhtyamov:
Пока не впечатляет. Золото шло в одну сторону не обманывач несколько лет, поэтому судить по нему как то не комильфо

Пожалуйста, будьте внимательнее. Многократно писал про таймфреймы работы: М1 , максимум М5.

Возьмите любую неделю и посмотрите на работу системы. Скопом прогоны долгие на М1, это "недостаток" :) А по неделькам соберите любой период и будет ясно как и что работает. Используйте встроенный прогонщик - он покажет Вам все детали сделок-где и почему открытие, как модифицировались стоп и тейк, где и почему закрытие... Включите на неделю на рынке на демке и посмотрите.  Имейте ввиду, что включив, не нужно его дёргать, робот настраивается на рынок, на М1 ему нужно 2-3 часа истории, чтобы начать работать.

[Удален]  
ElenaFxPro4:

Пожалуйста, будьте внимательнее. Многократно писал про таймфреймы работы: М1 , максимум М5.

Возьмите любую неделю и посмотрите на работу системы. Скопом прогоны долгие на М1, это "недостаток" :) А по неделькам соберите любой период и будет ясно как и что работает. Используйте встроенный прогонщик - он покажет Вам все детали сделок-где и почему открытие, как модифицировались стоп и тейк, где и почему закрытие... Включите на неделю на рынке на демке и посмотрите.  Имейте ввиду, что включив, не нужно его дёргать, робот настраивается на рынок, на М1 ему нужно 2-3 часа истории, чтобы начать работать.

я же прогнал в тестере на минутном графике - результат 2 бакса - за период начало этого года.

2 бакса за 2месяца за 12 месяцев будет всего 12 баксов

 
SanAlex:

я же прогнал в тестере на минутном графике - результат 2 бакса - за период начало этого года. 

2 бакса за 2месяца за 12 месяцев будет всего 12 баксов

:) 2*6=12 это арифметика.

Какой период Вы брали?  ОТ и ДО. Я посмотрю какой результат за этот период. Спасибо.

[Удален]  
ElenaFxPro4:

:) 2*6=12 это арифметика.

Какой период Вы брали?  ОТ и ДО. Я посмотрю какой результат за этот период. Спасибо.

https://www.mql5.com/ru/forum/364327/page6#comment_21163326 я же вот тест выложил 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а на 5минутном в рублях проверял - 2800 рублей в минус

Полнофункциональный робот для МТ5
Полнофункциональный робот для МТ5
  • 2021.03.07
  • www.mql5.com
Адаптирующийся к рынку полнофункциональный робот(открытие, сопровождение и закрытие позиций ) для МТ5. Только М5 и М1 ( лучше М1...
 
SanAlex:

https://www.mql5.com/ru/forum/364327/page6#comment_21163326 я же вот тест выложил 

Итак период ОТ 2021.01.04 ДО 2021.03.05 сейчас прогоню. Минут 30-40.

[Удален]  
ElenaFxPro4:

Итак период ОТ 2021.01.04 ДО 2021.03.05 сейчас прогоню. Минут 30-40.

сохраните пожалуйста .set - я хоть посмотрю как Вы его настраиваете

сохранить настройку 

 

Включите в рынок на демке и не трогайте до конца недели. Потом сравните результат в рынке и результат теста за этот же период. Так будет понятнее.

Вот сегодняшний день как проходит В РЫНКЕ. Не в тестере и не в истории :)

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2021_03_09.png  132 kb
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ElenaFxPro4:

Включите в рынок на демке и не трогайте до конца недели. Потом сравните результат в рынке и результат теста за этот же период. Так будет понятнее.

Вот сегодняшний день как проходит В РЫНКЕ. Не в тестере и не в истории :)

так дайте мне настройки - это .set  . я думаю Вы понимаете какие настройки значатся под   .set

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

запустил без настроек 

без настройки

 

Вот прогон закончился.

на периоде 2021.01.04-2021.03.05

2021.03.09 11:58:17.346 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1469 |ПОЗ=323 ПЛЮС=253 МИНУС=70 |WIN:<57%> |P/P=4 |KRK=39/39=78 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)

PRFT в пунктах 1469 позиций всего323, в плюс253, в минус70. Профит на сделку 4 пункта. Смен тренда (кувырков) 78 (39сверху вниз 39снизу вверх) в рынке ничего не висит.


Это прогоны поменьше

на периоде 04.01-12.02 6 недель

2021.03.08 23:17:57.994 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=491 |ПОЗ=215 ПЛЮС=159 МИНУС=56 |WIN:<48%> |P/P=2 |KRK=28/29=57 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)

на периоде 15.02-05.03 3 недели

2021.03.08 22:35:25.720 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1035 |ПОЗ=111 ПЛЮС=97 МИНУС=14 |WIN:<75%> |P/P=9 |KRK=10/11=21 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)

05.03 нет ни одной сделки.


Все настройки ДЛЯ РАБОТЫ зашиты в коде. Через параметры задаются только режимы ПРОСМОТРА. Сет прилагаю.

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tosanalex.set  2 kb
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