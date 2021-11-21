Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 10
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Хорошо. Значит будет открытый код со всеми включёнными функциями. Я имел ввиду это.
Пока не впечатляет. Золото шло в одну сторону не обманывач несколько лет, поэтому судить по нему как то не комильфо
Пожалуйста, будьте внимательнее. Многократно писал про таймфреймы работы: М1 , максимум М5.
Возьмите любую неделю и посмотрите на работу системы. Скопом прогоны долгие на М1, это "недостаток" :) А по неделькам соберите любой период и будет ясно как и что работает. Используйте встроенный прогонщик - он покажет Вам все детали сделок-где и почему открытие, как модифицировались стоп и тейк, где и почему закрытие... Включите на неделю на рынке на демке и посмотрите. Имейте ввиду, что включив, не нужно его дёргать, робот настраивается на рынок, на М1 ему нужно 2-3 часа истории, чтобы начать работать.
Пожалуйста, будьте внимательнее. Многократно писал про таймфреймы работы: М1 , максимум М5.
Возьмите любую неделю и посмотрите на работу системы. Скопом прогоны долгие на М1, это "недостаток" :) А по неделькам соберите любой период и будет ясно как и что работает. Используйте встроенный прогонщик - он покажет Вам все детали сделок-где и почему открытие, как модифицировались стоп и тейк, где и почему закрытие... Включите на неделю на рынке на демке и посмотрите. Имейте ввиду, что включив, не нужно его дёргать, робот настраивается на рынок, на М1 ему нужно 2-3 часа истории, чтобы начать работать.
я же прогнал в тестере на минутном графике - результат 2 бакса - за период начало этого года.
2 бакса за 2месяца за 12 месяцев будет всего 12 баксов
я же прогнал в тестере на минутном графике - результат 2 бакса - за период начало этого года.
2 бакса за 2месяца за 12 месяцев будет всего 12 баксов
:) 2*6=12 это арифметика.
Какой период Вы брали? ОТ и ДО. Я посмотрю какой результат за этот период. Спасибо.
:) 2*6=12 это арифметика.
Какой период Вы брали? ОТ и ДО. Я посмотрю какой результат за этот период. Спасибо.
https://www.mql5.com/ru/forum/364327/page6#comment_21163326 я же вот тест выложил
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а на 5минутном в рублях проверял - 2800 рублей в минус
https://www.mql5.com/ru/forum/364327/page6#comment_21163326 я же вот тест выложил
Итак период ОТ 2021.01.04 ДО 2021.03.05 сейчас прогоню. Минут 30-40.
Итак период ОТ 2021.01.04 ДО 2021.03.05 сейчас прогоню. Минут 30-40.
сохраните пожалуйста .set - я хоть посмотрю как Вы его настраиваете
Включите в рынок на демке и не трогайте до конца недели. Потом сравните результат в рынке и результат теста за этот же период. Так будет понятнее.
Вот сегодняшний день как проходит В РЫНКЕ. Не в тестере и не в истории :)
Включите в рынок на демке и не трогайте до конца недели. Потом сравните результат в рынке и результат теста за этот же период. Так будет понятнее.
Вот сегодняшний день как проходит В РЫНКЕ. Не в тестере и не в истории :)
так дайте мне настройки - это .set . я думаю Вы понимаете какие настройки значатся под .set
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запустил без настроек
Вот прогон закончился.
на периоде 2021.01.04-2021.03.05
2021.03.09 11:58:17.346 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1469 |ПОЗ=323 ПЛЮС=253 МИНУС=70 |WIN:<57%> |P/P=4 |KRK=39/39=78 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
PRFT в пунктах 1469 позиций всего323, в плюс253, в минус70. Профит на сделку 4 пункта. Смен тренда (кувырков) 78 (39сверху вниз 39снизу вверх) в рынке ничего не висит.
Это прогоны поменьше
на периоде 04.01-12.02 6 недель
2021.03.08 23:17:57.994 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=491 |ПОЗ=215 ПЛЮС=159 МИНУС=56 |WIN:<48%> |P/P=2 |KRK=28/29=57 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
на периоде 15.02-05.03 3 недели
2021.03.08 22:35:25.720 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1035 |ПОЗ=111 ПЛЮС=97 МИНУС=14 |WIN:<75%> |P/P=9 |KRK=10/11=21 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
05.03 нет ни одной сделки.
Все настройки ДЛЯ РАБОТЫ зашиты в коде. Через параметры задаются только режимы ПРОСМОТРА. Сет прилагаю.