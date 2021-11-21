Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 2

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Konstantin Erin:

Вижу всего три варианта:
1. Робот прибыльный
2. Робот временами прибыльный, временами убыточный. т.е. в результате ничтожный
3. Робот убыточный
В любом случае выкладывать его - это диверсия
Если автор делает это по доброте душевной - значит им тайно руководит иностранная разведка
Автор! Срочно прекратите диверсию!!!
А двоечникам следует проверять текст в Word

С наилучшими пожеланиями добра, здоровья, процветания

Word зачем - тут сразу предлагается исправить, я вроде исправляю -но как видно, поправка подсказки не всегда точно исправляет, что хочется высказать.

Снимок щш

 
SanAlexWord зачем - тут сразу предлагается исправить, я вроде исправляю -но как видно, поправка подсказки не всегда точно исправляет, что хочется высказать.

в Word имеется боле мощна система проверки правописания: грамматических, пунктуационных и прочих ошибок. А тут - поверхностная проверка

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Konstantin Erin:

в Word имеется боле мощна система проверки правописания: грамматических, пунктуационных и прочих ошибок. А тут - поверхностная проверка

я же не писатель - так пару строк и вообще не люблю писать. 

 
ElenaFxPro4:

Адаптирующийся к рынку полнофункциональный робот(открытие, сопровождение и закрытие позиций)  для МТ5.

Только М5 и М1 ( лучше М1).

Никаких параметрических настроек.

Встроенный прогонщик-анализатор.

Плод 23 лет разработок роботов.

Еженедельная коррекция по итогам отработанной недели будет выкладываться.

Пользуйтесь на здоровье.

а как оно работает? что необходимо включить выключить чтобы пошел процесс? по дефолту ничего не происходит
 
А где же любимый нами мониторинг робота или бектесты? )
 

За 23 года скорее всего стейт сделан

Просто покажите и идем дальше

 
Marat Zeidaliyev:
А где же любимый нами мониторинг робота или бектесты? )

Бэктестинг встроен. Есть возможность переключить робота в режим бэка и посмотреть недавно отработанный сигнал в пошаговом режиме. Это удобно и для отладки. Прогон по истории тут же можно сделать. Робот "заточен" на М1 и М5 только. Поэтому делая бэк имейте ввиду, что прогон месяца на М1 длится около 20 минут на Corei7. 

Переход к бэктестингу: В меню "параметры"  установите "Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ в true.

Задайте время ОТ и ДО и шаговый или 0=безостановочный прогон.  ЛИБО "Массив ПОИСКА (в часах)"=будет пошаговый или полный прогон от текущего времени в рынке  за КОЛ-ВО заданных часов

Можно задать время "Начала ОСМОТРА" и установив 0 в "КРАЙ сессии" прогонять из истории в рынок.

 
ElenaFxPro4:

Бэктестинг встроен. Есть возможность переключить робота в режим бэка и посмотреть недавно отработанный сигнал в пошаговом режиме. Это удобно и для отладки. Прогон по истории тут же можно сделать. Робот "заточен" на М1 и М5 только. Поэтому делая бэк имейте ввиду, что прогон месяца на М1 длится около 20 минут на Corei7. 

Переход к бэктестингу: В меню "параметры"  установите "Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ в true.

Задайте время ОТ и ДО и шаговый или 0=безостановочный прогон.  ЛИБО "Массив ПОИСКА (в часах)"=будет пошаговый или полный прогон от текущего времени в рынке  за КОЛ-ВО заданных часов

Можно задать время "Начала ОСМОТРА" и установив 0 в "КРАЙ сессии" прогонять из истории в рынок.

есть скрин-шот теста?
 
Nikolay Kuznetsov:
а как оно работает? что необходимо включить выключить чтобы пошел процесс? по дефолту ничего не происходит

Рынок стоит и робот стоит. Лучше всего отрабатывать ЗОЛОТО. Он оттачивался на нём. Сейчас можно переключит в режим ИСТОРИЯ (бэкткстинг) и посмотреть как будет происходить работа в пошаговом режиме или на периоде. См. Пост на эту тему.

 
Renat Akhtyamov:
есть скрин-шот теста?

вот параметры поставлены за 1-5 марта.

и результат прогона за этот период во вкладке "эксперты"
Файлы:
rln4s8i5v.png  115 kb
lb41uueyq_337osom11_fd_5_jdlm4.png  128 kb
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