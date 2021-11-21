Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 4
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Вот такие вопросы надо задавать, прежде чем делать проект.
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Я начал работать над роботами в 2002 году. Тогда такие вопросы ещё никто не задавал... роботов просто ещё не было. (в массовом прокате:).
Я выложил нашу разработку, потому что это христианский проект и его "лозунг" - это Закон Мироздания, который нам явил Исус. Формулируется этот Закон так: =Больший из вас да будет вам слуга=
Цель проекта- обеспечить финансовую независимость как можно большему количеству людей. Ведь свободный от гонки за хлебом насущным человек даёт свободные плоды во благо всех. Вот и наш плод с "лозунгом" =Возлюби ближнего как самого себя=
Никто не знает меня и нашу микрокоманду, так что англичанам Ваш перепост вряд ли понравится. :) У меня нет дипломов и наград междугородних конкурсов робототорговцев... увы :)
Код я выложил. Что нам мешает его обсуждать? Там много систем, системок и подсистемок, каждая из которых занимается своим делом. А в целом - открывается, сопровождается и закрывается поза (или несколько, иногда разнонаправленных). Система хеджирования (локирования) ещё не работает.
Здоровья нам.
во, немного продвинулся - но пока нет понимания.
Спасибо! сейчас попробую
Удачи. Если хотите, могу показать в скайпе. Это минут 5 займёт и будет намного яснее все?
во, немного продвинулся - но пока нет понимания.
Это Вы в режиме рыночной торговли. Рынок стоит и роботу делать нечего :) Он ждёт прихода новых баров...
Это Вы в режиме рыночной торговли. Рынок стоит и роботу делать нечего :) Он ждёт прихода новых баров...
на биткойне - бары растягивает - в завтра надо будет потренироваться
Спасибо ! за Ваш труд! сразу как то не понятно было - пока своими руками не потрогаешь, не понять.
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ещё окошко выскочило
на биткойне - бары растягивает - в завтра надо будет потренироваться
Спасибо ! за Ваш труд! сразу как то не понятно было - пока своими руками не потрогаешь, не понять.
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ещё окошко выскочило
На БИТке и другой экзотике нужно вносить код для перехода от стандартных форексных SymbolInfoInteger. Максимум что настроено - это золото. На битке сильнейшие спреды и он не годится для внутридневных спекуляций. Смотрите в понедельник на золоте или GBPUSD. Биток покупают на спадах и ждут месяцами роста - вот и вся "стратегия" :) Но прибыльная, спору нет.
Лучше смотрите на золоте. В роботе включена только подсистема "кувырок" - она хороша для пар с неустойчивым трендом, так как торгует в конце тренда против него.
На БИТке и другой экзотике нужно вносить код для перехода от стандартных форексных SymbolInfoInteger. Максимум что настроено - это золото. На битке сильнейшие спреды и он не годится для внутридневных спекуляций. Смотрите в понедельник на золоте или GBPUSD. Биток покупают на спадах и ждут месяцами роста - вот и вся "стратегия" :) Но прибыльная, спору нет.
Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!
в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.
Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!
в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.
:) договорились.
И всё же поставьте скайп и я покажу Вам что робот умеет за 5 минут "лекции" :)
Всего доброго.
вот параметры поставлены за 1-5 марта.и результат прогона за этот период во вкладке "эксперты"
Спасибо!
Дело в том, что код очень большой и я такое даже не компилирую, пока не перечитаю листинг, после того как увижу тест
Спасибо!
Дело в том, что код очень большой и я такое даже не компилирую, пока не перечитаю листинг, после того как увижу тест
Как Вам удобно. Код содержит много разных подсистемок и написан довольно бардачно :) мысли убегали вперёд. Постепенно будем код причёсывать и сделаем более читабельным и понятным. На это потребуется уже не 23 года :) месяца хватит.