Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 4

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Вот такие вопросы надо задавать, прежде чем делать проект.

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Я начал работать над роботами в 2002 году. Тогда такие вопросы ещё никто не задавал... роботов просто ещё не было. (в массовом прокате:).

Я выложил нашу разработку, потому что это христианский проект и его "лозунг" - это Закон Мироздания, который нам явил Исус. Формулируется этот Закон так: =Больший из вас да будет вам слуга=

Цель проекта- обеспечить финансовую независимость как можно большему количеству людей. Ведь свободный от гонки за хлебом насущным человек даёт свободные плоды во благо всех. Вот и наш плод с "лозунгом" =Возлюби ближнего как самого себя=

Никто не знает меня и нашу микрокоманду, так что англичанам Ваш перепост вряд ли понравится. :) У меня нет дипломов и наград междугородних конкурсов робототорговцев... увы :)

Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно
Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно
  • www.mql5.com
Большая программа начинается с маленького файла, который затем начинает расти в размерах, наполняться множеством функций и объектов. Большинство разработчиков роботов справляется с этой проблемой с помощью включаемых файлов. Но лучше сразу же начинать писать любую программу для трейдинга в проекте — это выгодно во всех отношениях.
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ElenaFxPro4:

Код я выложил. Что нам мешает его обсуждать? Там много систем, системок и подсистемок, каждая из которых занимается своим делом. А в целом - открывается, сопровождается и закрывается поза (или несколько, иногда разнонаправленных). Система хеджирования (локирования) ещё не работает.

Здоровья нам.

во, немного продвинулся - но пока нет понимания.

RobotNYC 3 

RobotNYC 4

 
SanAlex:

Спасибо! сейчас попробую 

Удачи. Если хотите, могу показать в скайпе. Это минут 5 займёт и будет намного яснее все?

 
SanAlex:

во, немного продвинулся - но пока нет понимания.

 

Это Вы в режиме рыночной торговли. Рынок стоит и роботу делать нечего :) Он ждёт прихода новых баров...

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ElenaFxPro4:

Это Вы в режиме рыночной торговли. Рынок стоит и роботу делать нечего :) Он ждёт прихода новых баров...

на биткойне - бары растягивает - в завтра надо будет потренироваться

Спасибо ! за Ваш труд! сразу как то не понятно было - пока своими руками не потрогаешь, не понять.

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ещё окошко выскочило

RobotNYC 5  

 
SanAlex:

на биткойне - бары растягивает - в завтра надо будет потренироваться

Спасибо ! за Ваш труд! сразу как то не понятно было - пока своими руками не потрогаешь, не понять.

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ещё окошко выскочило

  

На БИТке и другой экзотике нужно вносить код для перехода от стандартных форексных SymbolInfoInteger. Максимум что настроено - это золото. На битке сильнейшие спреды и он не годится для внутридневных спекуляций. Смотрите в понедельник на золоте или GBPUSD.  Биток покупают на спадах и ждут месяцами роста - вот и вся "стратегия" :) Но прибыльная, спору нет.

Лучше смотрите на золоте. В роботе включена только подсистема "кувырок" - она хороша для пар с неустойчивым трендом, так как торгует в конце тренда против него.

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoInteger
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoInteger
  • www.mql5.com
SymbolInfoInteger - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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ElenaFxPro4:

На БИТке и другой экзотике нужно вносить код для перехода от стандартных форексных SymbolInfoInteger. Максимум что настроено - это золото. На битке сильнейшие спреды и он не годится для внутридневных спекуляций. Смотрите в понедельник на золоте или GBPUSD.  Биток покупают на спадах и ждут месяцами роста - вот и вся "стратегия" :) Но прибыльная, спору нет.

Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!

в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.

 
SanAlex:

Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!

в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.

:) договорились.

И всё же поставьте скайп и я покажу Вам что робот умеет за 5 минут "лекции" :)

Всего доброго.

 
ElenaFxPro4:

вот параметры поставлены за 1-5 марта.

и результат прогона за этот период во вкладке "эксперты"

Спасибо!

Дело в том, что код очень большой и я такое даже не компилирую, пока не перечитаю листинг, после того как увижу тест

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

Дело в том, что код очень большой и я такое даже не компилирую, пока не перечитаю листинг, после того как увижу тест

Как Вам удобно. Код содержит много разных подсистемок и написан довольно бардачно :) мысли убегали вперёд. Постепенно будем код причёсывать и сделаем более читабельным и понятным. На это потребуется уже не 23 года :) месяца хватит.

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