Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 15
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Очень много экспертов есть - и написаны очень простенько и принесут больше прибыли . - Как не усложняй или добавляй всякой ерунды в код, он не будет, зарабатывать как мы хотим.
У Эксперта какая задача - открыть закрыть про контролировать. Он может быть Один на все задачи! А вот сигнал он получает или от руки или от Индикатора.
по этому не нужно усложнять Эксперта - а дать возможность Индикатору выполнять свою задачу, это как бы Искусственный Интеллект - Найти правильные сигналы
Были вопросы про основу торговой системы. Как-то упустил ответ. Так вот, система паттерновая. Распознаётся состояние рынка и принимается решение об открытии позы или закрытии сделки. Всё. Никакого искуствинаго интялекту нету, всё естественное. Без ГМО. :)
Были вопросы про основу торговой системы. Как-то упустил ответ. Так вот, система паттерновая. Распознаётся состояние рынка и принимается решение об открытии позы или закрытии сделки. Всё. Никакого искуствинаго интялекту нету, всё естественное. Без ГМО. :)
В код базе есть советники торгующие по паттернам, надо только "прикрутить" свой паттерн. Ваш какой?
Были вопросы про основу торговой системы. Как-то упустил ответ. Так вот, система паттерновая. Распознаётся состояние рынка и принимается решение об открытии позы или закрытии сделки. Всё. Никакого искуствинаго интялекту нету, всё естественное. Без ГМО. :)
Вы бы могли подсказать, как Паттерн у Вас работает - как он передает сигнал эксперту ? С помощью трендовых линии ?
- Если бы Вы дали мне Паттерн, в виде Индикатора - я бы мог понять, как это работает и что из этого можно придумать.
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У Вас типа такого Паттерн ?
https://www.mql5.com/ru/code/22218
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теперь - очень просто получить моему эксперту сигналы. У Вас же, всё за-мудрёно в Эксперте.
В код базе есть советники торгующие по паттернам, надо только "прикрутить" свой паттерн. Ваш какой?
Их всего-то 11 штук :) реализованных в роботе.
теперь - очень просто получить моему эксперту сигналы. У Вас же, всё за-мудрёно в Эксперте.
Вы бы могли подсказать, как Паттерн у Вас работает - как он передает сигнал эксперту ? С помощью трендовых линии ?
===========================================
??? паттерн формируется рынком, распознаётся роботом и на основании "фильтрации" либо формирует сигнал, либо остаётся неотработанным.
- Если бы Вы дали мне Паттерн, в виде Индикатора - я бы мог понять, как это работает и что из этого можно придумать.
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Всего 11 паттернов: от простейших до более навороченных, но всё равно намного проще изощрённых :) Паттерны описаны типом структур, формируемые сигналы собираются в массив сигналов и обрабатываются алгоритмом фильтрации, как самостоятельный индикатор он не нужен.
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теперь - очень просто получить моему эксперту сигналы. У Вас же, всё за-мудрёно в Эксперте.
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Всё очень просто. Рынок рисует паттерны, робот отрабатывает те, которые отвечают ряду ограничений по СОСТОЯНИЮ рынка на бОльшем периоде (паттерны бОльшего порядка). Потом позиция ведётся системой ЗАКРЫТИЯ до состояния рынка, когда ждать от позиции больше нечего и закрывается.:)
Весь этот процесс, до мельчайших подробностей, можно наблюдать пошагово на встроенном анализаторе. В режиме прогона этого же анализатора можно увидеть результат работы за любой период. Всё :) Этот код нужно поставить как эксперт на график и ждать у рынка прибыли, как у моря погоды:)
Чего тут лишнего или мудрёного?
Их всего-то 11 штук :) реализованных в роботе.
Суть не в советнике а в паттерне, советник - исполнитель. Ваш то какой паттерн?
Суть не в советнике а в паттерне. Ваш то какой?
Давайте определимся с терминологией? Паттерн - это одно из повторяющихся состояний рынка. В теханализе, по крупному всего два постулата:1. В цене заложено всё. 2. Все паттерны (состояния) повторяются. :)
Ваш то какой:)?
Давайте определимся с терминологией? Паттерн - это одно из повторяющихся состояний рынка. В теханализе, по крупному всего два постулата:1. В цене заложено всё. 2. Все паттерны (состояния) повторяются. :)
Ваш то какой:)?
Эт я понимаю, интересует о каком паттерне идёт речь
Эт я понимаю, интересует о каком паттерне идёт речь
Какой из 11-ти Вас интересует больше? :)
Простейшие: Лысый, Сильный, 3 разновидности молота, Ускорение, Разворот, Поглощение, ДваЛысых, Реверс, Шип.
Более сложные Скоростной и КонецДвижухи.
По мере развития системы паттерны добавляются, а некоторые забываются:)
Главное-понять состояние рынка: Тренд, Край тренда, Флэт, Торговый Канал. И всё:) Для этого и служат паттерны. А дальше-дело техники: на тренде торгуем по тренду, На краю тренда торгуем против тренда, во флэте ваще не торгуем, в канале торгуем ОТ границ канала. И будя нам счастя и дастаток:)
Главное-понять состояние рынка: Тренд, Край тренда, Флэт, Торговый Канал. И всё:) Для этого и служат паттерны. А дальше-дело техники: на тренде торгуем по тренду, На краю тренда торгуем против тренда, во флэте ваще не торгуем, в канале торгуем ОТ границ канала. И будя нам счастя и дастаток:)
Не читал всю тему, но видел Вы золото практикуете) Какие ближайшие перспективы по Вашему?