Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 5
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Доброе утро!
в тестере не хочет открывать позицию выдаёт ошибку
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
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думаю что то тут нужно исправить
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сейчас попытаюсь заменить эту функцию на эту
Доброе утро!
в тестере не хочет открывать позицию выдаёт ошибку
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
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думаю что то тут нужно исправить
Да. Это у Вас дилер-Форексклаб для них тип ордера ФайлингФок. Погуляю с песом и поправим. Не подумал, что на Форексклабе ещё кто-то остался...
Да. Это у Вас дилер-Форексклаб для них тип ордера ФайлингФок. Погуляю с песом и поправим. Не подумал, что на Форексклабе ещё кто-то остался...
Режим заполнения нужно выставлять по правилам, а не от названия форекс дилера.
Добавлено.
Пример можно смотреть в торговом классе CTrade
SetMarginMode
Устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета
SetTypeFillingBySymbol
Устанавливает тип ордера по исполнению согласно настройкам указанного символа
Да. Это у Вас дилер-Форексклаб для них тип ордера ФайлингФок. Погуляю с песом и поправим. Не подумал, что на Форексклабе ещё кто-то остался...
не заметил - точно у Вас тут брокер ещё прописан
Во заработал
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местами поменял -----------
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вроде пока красиво идёт
Во заработал
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местами поменял -----------
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вроде пока красиво идёт
поскольку происходит предварительное тестирование алгоритмом, интересно - результат совпадает?
пока тестирую на минутном - комп слабенький, тестирование медленно идёт.
на первый взгляд так себе - посмотрим конечный результат.
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ошибок в тестере от Эксперта нет
Доброе утро!
в тестере не хочет открывать позицию выдаёт ошибку
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
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думаю что то тут нужно исправить
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сейчас попытаюсь заменить эту функцию на эту
Не нужно.
119 строка должна быть такой if (AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)=="Alpari" || AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)=="Forex Club International Limited") TypeFilling = ORDER_FILLING_FOK;
и для AUTOOrderSELL тоже самое. И ВСЁ. :)
Не нужно.
119 строка должна быть такой if (AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)=="Alpari" || AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)=="Forex Club International Limited") TypeFilling = ORDER_FILLING_FOK;
и для AUTOOrderSELL тоже самое. И ВСЁ. :)
ну пока так оставлю - после теста исправлю
- не хочу останавливать тестер
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одно плохо сейчас тест идёт - и я кажись здесь через-щур завысил
Режим заполнения нужно выставлять по правилам, а не от названия форекс дилера.
Добавлено.
Пример можно смотреть в торговом классе CTrade
SetMarginMode
Устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета
SetTypeFillingBySymbol
Устанавливает тип ордера по исполнению согласно настройкам указанного символа
Спасибо большое. Безусловно нужно на автомате, но не смог найти как, потому слепил заплатку в виде тупого указания какому брокеру чего надо :) Их то всего 2. Переделаем. Спасибо.