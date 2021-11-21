Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 3
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Вижу всего три варианта:
1. Робот прибыльный
2. Робот временами прибыльный, временами убыточный. т.е. в результате ничтожный
3. Робот убыточный
В любом случае выкладывать его - это диверсия
Если автор делает это по доброте душевной - значит им тайно руководит иностранная разведка
Автор! Срочно прекратите диверсию!!!
А двоечникам следует проверять текст в Word
С наилучшими пожеланиями добра, здоровья, процветания
Вариант 1.
Что в неё диверсионного?
Погоняйте робот и Вам будет всё ясно. Для этого у Вас есть текст исходника. Зачем гадать на кофейной гуще? Просто чтобы поболтать на форуме ни о чём? :)
За 23 года скорее всего стейт сделан
Просто покажите и идем дальше
:) Вам прогон за 23 года на минутках показать? Шютка юмора.
Отработка только алгоритмом "кувырок"=противотрендовые сигналы только.
срок 15.02-04.03
======================================= ALPARI
optimz 2021.03.05 16:55:11.042 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1293 |ПОЗ=165 ПЛЮС=136 МИНУС=29 |WIN:<65%> |P/P=7 |KRK=9/10=19 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
SPRED 2021.03.05 17:00:06.657 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1306 |ПОЗ=161 ПЛЮС=134 МИНУС=27 |WIN:<66%> |P/P=8 |KRK=9/10=19 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
======================================= BDS
optimz 2021.03.05 16:39:00.902 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=1193 |ПОЗ=168 ПЛЮС=141 МИНУС=27 |WIN:<68%> |P/P=7 |KRK=10/11=21 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
SPRED 2021.03.05 16:48:38.049 RobotNYC (XAUUSD,M1) <АНАЛИЗ>ALL: PRF=294 |ПОЗ=34 ПЛЮС=29 МИНУС=5 |WIN:<71%> |P/P=8 |KRK=10/11=21 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
Режим SPRED (знаю, что пишется spread - это для любителей орфографии :)) = выключается открытие поз при превышающем разумный уровень спреде.
Это скрин прогона. Сигналы отмечаются стрелками достаточно большими и жирными :) В пошаговом режиме тоже самое, но в пошаговом режиме :)
В рынке тоже самое но в режиме рынка.
Пошаговый прогон ничем не отличается от рыночной работы, только в пошаговом бары двигает мышка, а в рынке сам рынок :)
Это скрин прогона. Сигналы отмечаются стрелками достаточно большими и жирными :) В пошаговом режиме тоже самое, но в пошаговом режиме :)
В рынке тоже самое но в режиме рынка.
Здоровья нам.
:) Вам прогон за 23 года на минутках показать? Шютка юмора.
..........................................Здоровья нам.
Достаточно за последние 3 месяца с графиком баланса и средств. Итоги
Достаточно за последние 3 месяца с графиком баланса и средств. Итоги
Установив роботы, в режиме прогона Вы можете получить итоги за любой период, в таком виде:
<АНАЛИЗ>ALL: PRF=1293 |ПОЗ=165 ПЛЮС=136 МИНУС=29 |WIN:<65%> |P/P=7 |KRK=9/10=19 (МRКТ=0 |MrkPRF=0)
это за период 15.02-04.03.2021.
Профит-это пункты
Поз-это общее кол-во поз, плюс-минус=плюсовые и минусовые позы. P/P= пункты на позу. KRK=кол-во "кувырков"- смен трендов. Здесь было 9 кувырков из тренда вниз и 10 из тренда вверх.
Включена только противотрендовая система, потому сделки против тренда, как Вы и заметили. При включении трендовой системы Вы вообще перестанете понимать, что происходит :)
Каждую сделку можно посмотреть в пошаговом режиме=открытие, модификации стопа и тэйка, закрытие. Можно посмотреть как это работает в рынке, по окончании дня этот же день посмотреть в истории. Найдите отличия :)
Или вам лучше отчёт прислать на бумажке и Вы ему поверите больше?
Посмотрел картинку. Судя по стрелкам, цена идет вверх - робот продает, цена идет вниз - робот покупает. Обыкновенный сливатель, третий вариант. Самая простая диверсия. Я боялся самой страшной диверсии по первому варианту
Включена только противотрендовая система, потому сделки против тренда, как Вы и заметили. При включении трендовой системы Вы вообще перестанете понимать, что происходит :)
Показаны ИТОГИ тоже только по этой системе "кувырок". Как видите, слива не происходит :)
Включите на демо счёте в рынке и потерпите недельку, потом обсудим результат. Или если нет терпежу-сделайте прогон за любой период. :)
Не забывайте, что тайфрейм лучше М1, ну или М5-он прогоняется быстрее и сделок раз в 5 меньше :) при примерно одинаковой прибыльности.
Включена только противотрендовая система, потому сделки против тренда, как Вы и заметили. При включении трендовой системы Вы вообще перестанете понимать, что происходит :)
Показаны ИТОГИ тоже только по этой системе "кувырок". Как видите, слива не происходит :)
Включите на демо счёте в рынке и потерпите недельку, потом обсудим результат. Или если нет терпежу-сделайте прогон за любой период. :)
Не забывайте, что тайфрейм лучше М1, ну или М5-он прогоняется быстрее и сделок раз в 5 меньше :) при примерно одинаковой прибыльности.
а .set файлом можете поделится ? а то я не знаю как и где что настраивать. А по умолчанию не открывает не чего.
а .set файлом можете поделится ? а то я не знаю как и где что настраивать. А по умолчанию не открывает не чего.
Это файл профиля. Установите его и нажмите "Прогон и Анализ систем". Получите данные и стрелочки за установленный период (01-05.03). Можете устанавливать любой период и прогонять нажав "Прогон и Анализ систем".
Чтобы работал в рынке, нужно установить в параметрах "ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ" =false.
Как выглядит робот в режиме автотрейдинга и в "ручном" приложил в скриншотах. Переключается нажатием кнопки "ВЫКЛ AUTTR", обратно автотрейдинг включается ВКЛ... на панельке ручной торговли.
(рыночный режим вряд ли будет работать в тестере, так как тестер уже встроенный, а режим тестирования, который у Вас на экране-тем более. Вы же не будете во внешнем тестере гонять тестер внутренний:) )
Это файл профиля. Установите его и нажмите "Прогон и Анализ систем". Получите данные и стрелочки за установленный период (01-05.03). Можете устанавливать любой период и прогонять нажав "Прогон и Анализ систем".
Чтобы работал в рынке, нужно установить в параметрах "ИСТОРИЯ: Вкл Поиск ПАТТЕРНОВ" =false.
Как выглядит робот в режиме автотрейдинга и в "ручном" приложил в скриншотах. Переключается нажатием кнопки "ВЫКЛ AUTTR", обратно автотрейдинг включается ВКЛ... на панельке ручной торговли.
(рыночный режим вряд ли будет работать в тестере, так как тестер уже встроенный, а режим тестирования, который у Вас на экране-тем более. Вы же не будете во внешнем тестере гонять тестер внутренний:) )
Спасибо! сейчас попробую