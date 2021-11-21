Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 8
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Спасибо. Принял на вооружение:)
Я расскажу вам за 5 минут по листингу, где какие алгоритмы и что они делают. Трогайте потом что хотите и как хотите :) Но при этом Вы хоть будете понимать что трогаете и что хотите:)
Здоровья нам.
я самоучка - и терминов или как правильно в программирование полный ноль
я самоучка - и терминов или как правильно в программирование полный ноль
Я тоже самоучка. А кто здесь кемтоучка? :) И был период когда ничего не понимал в этом языке... а Вы, я вижу, понимаете вполне достаточно... по терминологии тоже понятно, договоримся. Просто по обилию и тематике Ваших вопросов трудно писать всё в чате. Кроме того, завтра торговый день и я смогу отвечать только после 22мск.
Решил прогнать своё чудо, на той же валюте и за тот же период
Отдельно он ничего не решает.
Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???
Вот я и хотел Ваш Индикатор вытащить и попробовать его приспособить к этому https://www.mql5.com/ru/code/30444
а результат Выше - от этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/32395
Вот я и хотел Ваш Индикатор вытащить и попробовать его приспособить к этому https://www.mql5.com/ru/code/30444
а результат Выше - от этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/32395
А система закрытия какая?
А система закрытия какая?
на выбор -
на картинке выше при тесте - закрывала общую прибыль buy и sell - совместно с другой функцией, все buy, набрали прибыль и закрылись, так же все sell, набрали прибыль и закрылись
input group "---- Balans Parameters 2 ----" input double TargetProfit_1 = 1000000; // Общая Прибыль Валюте '0'--> Нельзя input double TargetLoss_1 = 1000000; // Общий Убыток Валюте '0'--> Нельзя
и вторая функция
input group "---- TP SL In currency ----" input double InpTProfit = 40000; // In currency TP >< In points TP input double InpStopLoss = 1000000; // In currency SL >< In points SL input ENUM_PROFIT_COMMAND InpProfitCommand = Profit_tpl_b; // TP SL: command Close input string Template_2 = "Momentum"; // Имя шаблона(without '.tpl')
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проще вот - от любого сигнала можно выполнить любую команду
на выбор -
на картинке выше при тесте - закрывала общую прибыль buy и sell - совместно с другой функцией, все buy, набрали прибыль и закрылись, так же все sell, набрали прибыль и закрылись
и вторая функция
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проще вот - от любого сигнала можно выполнить любую команду
Сейчас мысль пришла переделать немного функцию ( прибыль buy и sell ) сейчас она распространяется на все пары которые запущены
- а нужно всё таки, что бы она работала только на данной паре.
Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!
в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.
Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов
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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает.
итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов
Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов
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нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает.
итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов
Код выложен для того, чтобы разобраться, как он устроен. Я говорил, что только золото. На трендовых парах "кувырок" должен отключаться, так как торговля против тренда на них приводит к результату, который хорошо известен и который Вы получили. :)
Когда будет готов экзешник для тестирования на любых парах-выложим его. :)