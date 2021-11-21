Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 8

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Vladimir Karputov:

Вставляйте пожалуйста код правильно (код вставляется при помощи кнопки  ).

Спасибо. Принял на вооружение:)

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ElenaFxPro4:

Я расскажу вам за 5 минут по листингу, где какие алгоритмы и что они делают. Трогайте потом что хотите и как хотите :) Но при этом Вы хоть будете понимать что трогаете и что хотите:)

Здоровья нам.

я самоучка - и терминов или как правильно в программирование полный ноль

 
SanAlex:

я самоучка - и терминов или как правильно в программирование полный ноль

Я тоже самоучка. А кто здесь кемтоучка? :) И был период когда ничего не понимал в этом языке... а Вы, я вижу, понимаете вполне достаточно... по терминологии тоже понятно, договоримся. Просто по обилию и тематике Ваших вопросов трудно писать всё в чате. Кроме того, завтра торговый день и я смогу отвечать только после 22мск. 

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Решил прогнать своё чудо, на той же валюте и за тот же период

Semaphore Line yfcnhjqrb 01

Semaphore Line график

Semaphore Line

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ElenaFxPro4:

Отдельно он ничего не решает.

Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???

Вот я и хотел Ваш Индикатор вытащить и попробовать его приспособить к этому https://www.mql5.com/ru/code/30444

а результат Выше - от этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/32395 

Semaphore Line
Semaphore Line
  • www.mql5.com
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии
 
SanAlex:

Вот я и хотел Ваш Индикатор вытащить и попробовать его приспособить к этому https://www.mql5.com/ru/code/30444

а результат Выше - от этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/32395 

А система закрытия какая?

[Удален]  
ElenaFxPro4:

А система закрытия какая?

на выбор - 

на картинке выше при тесте - закрывала общую прибыль buy и sell - совместно с другой функцией, все buy, набрали прибыль и закрылись, так же все sell, набрали прибыль и закрылись

input group    "---- Balans Parameters 2 ----"
input double   TargetProfit_1               = 1000000;           // Общая Прибыль Валюте '0'--> Нельзя
input double   TargetLoss_1                 = 1000000;           // Общий Убыток Валюте '0'--> Нельзя

и вторая функция

input group    "---- TP SL In currency ----"
input double   InpTProfit                   = 40000;             // In currency TP >< In points TP
input double   InpStopLoss                  = 1000000;           // In currency SL >< In points SL
input ENUM_PROFIT_COMMAND InpProfitCommand  = Profit_tpl_b;      // TP SL: command Close
input string   Template_2                   = "Momentum";        // Имя шаблона(without '.tpl')

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

проще вот - от любого сигнала можно выполнить любую команду

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,        // TURN  OFF
   Close_AllExt=1,    // CloseAll + ExpertRemoves
   Close_All_All=2,   // CloseAll
   CloseAll_Profit=3, // CloseAllProfit
   close_tpl_b=4,     // Close Sell + Open Buy + '.tpl'
   close_tpl_s=5,     // Close Buy + Open Sell + '.tpl'
   tpl=6,             // '.tpl'
   close_all_tpl=7,   // Close Buy's Sell's + '.tpl'
   UpName=8,          // Line UpName
   DownName=9,        // Line DownName
   UpName_s=10,       // Line UpName + Open Sell
   UpName_b=11,       // Line UpName + Open Buy
   DownName_b=12,     // Line DownName + Open Buy
   DownName_s=13,     // Line DownName + Open Sell
   close_buys=14,     // Close All Buy's
   close_sells=15,    // Close All Sell's
   close_all=16,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=17,       // Open  Buy
   open_sell=18,      // Open  Sell
   close_open_b=19,   // Close Sell + Open Buy
   close_open_s=20,   // Close Buy + Open Sell
   open_buy_sell=21,  // Open  Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
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SanAlex:

на выбор - 

на картинке выше при тесте - закрывала общую прибыль buy и sell - совместно с другой функцией, все buy, набрали прибыль и закрылись, так же все sell, набрали прибыль и закрылись

и вторая функция

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

проще вот - от любого сигнала можно выполнить любую команду

Сейчас мысль пришла переделать немного функцию ( прибыль buy и sell ) сейчас она распространяется на все пары которые запущены

- а нужно всё таки, что бы она работала только на данной паре.

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SanAlex:

Спасибо ! Здоровья Вам и Вашим близким!

в понедельник потренируюсь - буду держать Вас в курсе, моему учению по Вашему Эксперту.

Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов 

TEST NA 20

TEST NA 20 01

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает. 

итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов

TEST NA 20 02 

 
SanAlex:

Запустил Вашего Эксперта на 20 парах - пока только вижу, как он потихоньку сливает. Начальный Баланс был 508 баксов 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

нет смысла проверять дальше - Когда не знаешь - как он устроен, от чего и почему открывает закрывает. 

итог проверки короткий - но думаю тут уже всё понятно. начальный баланс был 508 а стал 482 = минус 26 баксов

 

Код выложен для того, чтобы разобраться, как он устроен. Я говорил, что только золото. На трендовых парах "кувырок" должен отключаться, так как торговля против тренда на них приводит к результату, который хорошо известен и который Вы получили. :)

Когда будет готов экзешник для тестирования на любых парах-выложим его. :)

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