Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 7

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SanAlex:

так что бы вникнуть - я в тестере хочу понять смысл стратегии . для усовершенствования нужно понять что он выполняет и что нужно добавить или убавить в функциях.

Именно для этого и служит "Прогон и Анализ СИСТЕМ"  Там Вы сможете увидеть, анализировать и исправлять все детали алгоритмов. А так пустая трата времени на прогон кота в мешке...

Вот смотрите-включён только алгоритм "кувырок". Этот алгоритм определяет КРАЙ (аналог слова "конец"-которое не люблю :)) тренда и формирует позу против тренда.

Успешность этого алгоритма выраженная в деньгах зависит от успешности определения КРАЯ и формирования позы против тренда не тупо, а с учётом состояния рынка после тренда.

Вы с внешним тестером оцениваете "конечный" результат в "деньгах"  и ВСЁ. Встроенный тестер позволяет не только оценить результат в деньгах, но и оценить КАЧЕСТВО определения края рынка и алгоритма послетрендового открытия поз. Я на одном и том же отрезке тестирования могу получить результаты в "деньгах" от головокружительных до минусовых за счёт ПОДГОНА настройки к характеру рынка на этом отрезке тестирования. Это нам надо? Нет. Потому и ковыряемся с алгоритмом который САМ ПОДГОНЯЕТ настройки к характеру рынка. И успешность этой настройки чрезвычайно сложно оценить, а тем более провести эту настройку на внешнем тестере.

[Удален]  
ElenaFxPro4:

Именно для этого и служит "Прогон и Анализ СИСТЕМ"  Там Вы сможете увидеть, анализировать и исправлять все детали алгоритмов. А так пустая трата времени на прогон кота в мешке...

Вот смотрите-включён только алгоритм "кувырок". Этот алгоритм определяет КРАЙ (аналог слова "конец"-которое не люблю :)) тренда и формирует позу против тренда.

Успешность этого алгоритма выраженная в деньгах зависит от успешности определения КРАЯ и формирования позы против тренда не тупо, а с учётом состояния рынка после тренда.

Вы с внешним тестером оцениваете "конечный" результат в "деньгах"  и ВСЁ. Встроенный тестер позволяет не только оценить результат в деньгах, но и оценить КАЧЕСТВО определения края рынка и алгоритма послетрендового открытия поз. Я на одном и том же отрезке тестирования могу получить результаты в "деньгах" от головокружительных до минусовых за счёт ПОДГОНА настройки к характеру рынка на этом отрезке тестирования. Это нам надо? Нет. Потому и ковыряемся с алгоритмом который САМ ПОДГОНЯЕТ настройки к характеру рынка. И успешность этой настройки чрезвычайно сложно оценить, а тем более провести эту настройку на внешнем тестере.

Подскажите - а сигнал Эксперт только отсюда получает(IndicatorBTR5.mqh) или ещё что то совместное есть?

IndicatorBTR5

 
ElenaFxPro4:

Давайте пройдёмся по "параметрам"     

//ТОРГОВЛЯ: КАПИТАЛ НА ПОЗУ в % ! (выделил же! в процентах) от капитала. Это кусочек ещё не отлаженного управления капиталом. НО тут 0=минлот, 0.01=от капитала берётся 0.01ПРОЦЕНТ и по этой СУММЕ рассчитывается ЛОТ. Стандартное значение по капиталу 1% устанавливается. У меня по умолчанию стоит 0=минлот, так как тестирую на реальном, а не демо

      //ТОРГОВЛЯ: TakePROFIT в ПУНКТАХ 3000 установленные Вами=заоблачный стоп и тейк, но тут не важно, так как они устанавливаются потом как надо системой закрытия.

       //ТОРГОВЛЯ: StopLOSS в ПУНКТАХ

Вставляйте пожалуйста код правильно (код вставляется при помощи кнопки  Code).

[Удален]  
SanAlex:

Подскажите - а сигнал Эксперт только отсюда получает(IndicatorBTR5.mqh) или ещё что то совместное есть?


Вытащил Индикатор - пока не знаю как его отдельно от Эксперта запустить ? 

Файлы:
IndicatorBTR5.zip  70 kb
 
SanAlex:

Вытащил Индикатор - пока не знаю как его отдельно от Эксперта запустить ? 

Отдельно он ничего не решает.

Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???

 

Плод 23 лет разработок роботов.

23 года назад у нас еще не было розничного трейдинга. Когда ж вы успели-то?)

 

Прикрепил скрин. Там практически все индикаторы, которые использует алгоритм открытия (Фильтр)

1. БТР5-кусочки ломаных линий сопровождающих тренд.

2. Трендики-прямоугольники выделяющие однонаправленное движение.

3. Круглая Цена- линия (белая) ближайшей с текущему бару круглой цены (не 1697,41, а 1697,00=обычно на круглых ценах рынок тормозит, скорее всего психология...)

4. Желтые горизонтальные линии - амплитуда рынка за текущие 2 часа (для М1)

5. фиолетовые и белые ломаные рисуют W на разных амплитудах

6. Два канала (тонкие линии-на большей амплитуде) красная и зелёная линии-текущий канал.

7. ещё могут быть границы тренда.

8. при открытой позиции рисуется отрезками горизонтальных линий стоп и тейк для каждой позы (пока она не закрыта)

Так что отдельно формировать сигнал по одному из алгоритмов-это нужно в коде закомментить другие :). 

Файлы:
eqjh2ebr1lqy8.png  124 kb
[Удален]  
ElenaFxPro4:

Отдельно он ничего не решает.

Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???

мне хоть показывай хоть говори - я пока сам своими руками не потрогаю не пойму.

пока не могу сам Индикатор запустить - вот только до этого дошёл

7777

 
secret:

23 года назад у нас еще не было розничного трейдинга. Когда ж вы успели-то?)

:) Первые роботы писались на С++  для фондового рынка NYSE.

 
SanAlex:

мне хоть показывай хоть говори - я пока сам своими руками не потрогаю не пойму.

Я расскажу вам за 5 минут по листингу, где какие алгоритмы и что они делают. Трогайте потом что хотите и как хотите :) Но при этом Вы хоть будете понимать что трогаете и что хотите:)

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