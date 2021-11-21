Полнофункциональный робот для МТ5 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так что бы вникнуть - я в тестере хочу понять смысл стратегии . для усовершенствования нужно понять что он выполняет и что нужно добавить или убавить в функциях.
Именно для этого и служит "Прогон и Анализ СИСТЕМ" Там Вы сможете увидеть, анализировать и исправлять все детали алгоритмов. А так пустая трата времени на прогон кота в мешке...
Вот смотрите-включён только алгоритм "кувырок". Этот алгоритм определяет КРАЙ (аналог слова "конец"-которое не люблю :)) тренда и формирует позу против тренда.
Успешность этого алгоритма выраженная в деньгах зависит от успешности определения КРАЯ и формирования позы против тренда не тупо, а с учётом состояния рынка после тренда.
Вы с внешним тестером оцениваете "конечный" результат в "деньгах" и ВСЁ. Встроенный тестер позволяет не только оценить результат в деньгах, но и оценить КАЧЕСТВО определения края рынка и алгоритма послетрендового открытия поз. Я на одном и том же отрезке тестирования могу получить результаты в "деньгах" от головокружительных до минусовых за счёт ПОДГОНА настройки к характеру рынка на этом отрезке тестирования. Это нам надо? Нет. Потому и ковыряемся с алгоритмом который САМ ПОДГОНЯЕТ настройки к характеру рынка. И успешность этой настройки чрезвычайно сложно оценить, а тем более провести эту настройку на внешнем тестере.
Именно для этого и служит "Прогон и Анализ СИСТЕМ" Там Вы сможете увидеть, анализировать и исправлять все детали алгоритмов. А так пустая трата времени на прогон кота в мешке...
Вот смотрите-включён только алгоритм "кувырок". Этот алгоритм определяет КРАЙ (аналог слова "конец"-которое не люблю :)) тренда и формирует позу против тренда.
Успешность этого алгоритма выраженная в деньгах зависит от успешности определения КРАЯ и формирования позы против тренда не тупо, а с учётом состояния рынка после тренда.
Вы с внешним тестером оцениваете "конечный" результат в "деньгах" и ВСЁ. Встроенный тестер позволяет не только оценить результат в деньгах, но и оценить КАЧЕСТВО определения края рынка и алгоритма послетрендового открытия поз. Я на одном и том же отрезке тестирования могу получить результаты в "деньгах" от головокружительных до минусовых за счёт ПОДГОНА настройки к характеру рынка на этом отрезке тестирования. Это нам надо? Нет. Потому и ковыряемся с алгоритмом который САМ ПОДГОНЯЕТ настройки к характеру рынка. И успешность этой настройки чрезвычайно сложно оценить, а тем более провести эту настройку на внешнем тестере.
Подскажите - а сигнал Эксперт только отсюда получает(IndicatorBTR5.mqh) или ещё что то совместное есть?
Давайте пройдёмся по "параметрам"
//ТОРГОВЛЯ: КАПИТАЛ НА ПОЗУ в % ! (выделил же! в процентах) от капитала. Это кусочек ещё не отлаженного управления капиталом. НО тут 0=минлот, 0.01=от капитала берётся 0.01ПРОЦЕНТ и по этой СУММЕ рассчитывается ЛОТ. Стандартное значение по капиталу 1% устанавливается. У меня по умолчанию стоит 0=минлот, так как тестирую на реальном, а не демо
//ТОРГОВЛЯ: TakePROFIT в ПУНКТАХ 3000 установленные Вами=заоблачный стоп и тейк, но тут не важно, так как они устанавливаются потом как надо системой закрытия.
//ТОРГОВЛЯ: StopLOSS в ПУНКТАХ
Вставляйте пожалуйста код правильно (код вставляется при помощи кнопки ).
Подскажите - а сигнал Эксперт только отсюда получает(IndicatorBTR5.mqh) или ещё что то совместное есть?
Вытащил Индикатор - пока не знаю как его отдельно от Эксперта запустить ?
Вытащил Индикатор - пока не знаю как его отдельно от Эксперта запустить ?
Отдельно он ничего не решает.
Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???
Плод 23 лет разработок роботов.
23 года назад у нас еще не было розничного трейдинга. Когда ж вы успели-то?)
Прикрепил скрин. Там практически все индикаторы, которые использует алгоритм открытия (Фильтр)
1. БТР5-кусочки ломаных линий сопровождающих тренд.
2. Трендики-прямоугольники выделяющие однонаправленное движение.
3. Круглая Цена- линия (белая) ближайшей с текущему бару круглой цены (не 1697,41, а 1697,00=обычно на круглых ценах рынок тормозит, скорее всего психология...)
4. Желтые горизонтальные линии - амплитуда рынка за текущие 2 часа (для М1)
5. фиолетовые и белые ломаные рисуют W на разных амплитудах
6. Два канала (тонкие линии-на большей амплитуде) красная и зелёная линии-текущий канал.
7. ещё могут быть границы тренда.
8. при открытой позиции рисуется отрезками горизонтальных линий стоп и тейк для каждой позы (пока она не закрыта)
Так что отдельно формировать сигнал по одному из алгоритмов-это нужно в коде закомментить другие :).
Отдельно он ничего не решает.
Сигнал формируется SignalFilteringSystem, которая использует структуру StructFilteringSystem. Именно в этой структуре принимаются основные решения по формированию сигнала. БТР5 только один из многих факторов, которые учитываются. Ничего сложного там нет, но лучше показать это в скайпе. Почему-то Вы игнорируете скайп? Там не нужно видеть Ваше лицо, а Вам моё, это звонок БЕЗ видеосвязи, экран покажу Вам в режиме "Демонстрация экрана". Вы будете видеть мой экран, как и я. ???
мне хоть показывай хоть говори - я пока сам своими руками не потрогаю не пойму.
пока не могу сам Индикатор запустить - вот только до этого дошёл
23 года назад у нас еще не было розничного трейдинга. Когда ж вы успели-то?)
:) Первые роботы писались на С++ для фондового рынка NYSE.
мне хоть показывай хоть говори - я пока сам своими руками не потрогаю не пойму.
Я расскажу вам за 5 минут по листингу, где какие алгоритмы и что они делают. Трогайте потом что хотите и как хотите :) Но при этом Вы хоть будете понимать что трогаете и что хотите:)