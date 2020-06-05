Пожелания к работе форума mql5.com - страница 15

Новый комментарий
 
abolk:

так есть же этот функционал и давно ...

 

Так это не функционал, это ПОИСК!

А функционал, это меню, которое слева!

 
Novikov:

Так это не функционал, это ПОИСК!

А функционал, это меню, которое слева!

надо было Вам запоститься в "Юмор" -- Вы умудрились дать новое определение понятию "функционал"

<<Функционал -- то же, что функциональность; набор функций, возможностей, предоставляемых компьютерной программой, библиотекой функций и т. п.>> (см. здесь http://ru.wiktionary.org/wiki/%F4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E0%EB)

p.s. Меню слева в разделе "Поиск" -- это набор опций-фильтров, которые позволяют отобразить Ваши посты только в соответствующих разделах ресурса.

Так что то, что Вы просите -- давно и с успехом реализовано (не без огрехов, например, в виде задержки по последним постам, но реализовано и работает)

 
abolk:

надо было Вам запоститься в "Юмор" -- Вы умудрились дать новое определение понятию "функционал"

<<Функционал -- то же, что функциональность; набор функций, возможностей, предоставляемых компьютерной программой, библиотекой функций и т. п.>> (см. здесь http://ru.wiktionary.org/wiki/%F4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E0%EB)

p.s. Меню слева в разделе "Поиск" -- это набор опций-фильтров, которые позволяют отобразить Ваши посты только в соответствующих разделах ресурса.

Так что то, что Вы просите -- давно и с успехом реализовано (не без огрехов, например, в виде задержки по последним постам, но реализовано и работает)

Уважаемый, ну вот скажите пожалуйста, что вы сейчас пытаетесь доказать? Да, спасибо, что подсказали как можно находить свои посты, но я и до ваших рекомендаций это знал!

Изначально просьба звучала так: ПОЖАЛУЙСТА, добавьте в профиле раздел - "Комментарии".

Вы же как разработчик должны понимать, что это упростит процесс поиска и улучшит юзабилити!

 
Novikov:

Уважаемый, ну вот скажите пожалуйста, что вы сейчас пытаетесь доказать? 

Полезный, чтобы пытаться что-то кому-то доказать -- надо быть уверенным хоть в какой-то степени, что собеседник готов слышать и слушать.

В данном конкретном случае -- я просто сделал пояснения (не персонально для Вас):

-- а) что на ресурсе "персональные комментарии" можно легко получить, т.к. это уже давно реализовано

 -- и б) уточнил трактовку часто употребляемого программистами понятия "функционал", которое Вы исказили (уточнил не персонально для Вас, а для тех кто читает ветку и кто этого не знал)

 

Добавьте кнопки "пожаловаться на пользователя" и "пометить сообщение как спам"!

Реклама через личные сообщения от некоторых субъектов просто задолбала!

 
Novikov:

Добавьте кнопки "пожаловаться на пользователя" и "пометить сообщение как спам"!

Реклама через личные сообщения от некоторых субъектов просто задолбала!

Можно так:

  1. Найти любое сообщение пользователя на форуме и через "жалоба" описать проблему (в "жалоба" выбрать "другое")
  2. Если спамер хитер и на форуме нет его сообщений - любому модератору личным сообщением отправьте доказательство (копию спамерского сообщения из Вашей личной почты) 

 
А почему на форуме нет спойлеров?
 

1. Исправьте пожалуйста работу кнопок "жирный", "подчеркнутый", "курсив" - не срабатывает при обратном нажатии, а иногда срабатывает, но продолжает писать как и раньше! Браузер Firefox.

2. Добавьте возможность редактировать последнее сообщение при переписке, хотя бы с ограничением по времени, например в течении 10-30 мин.

 

Профиль - все сообщения.

Просьба сделать, чтобы отображались посты целиком, с картинками. Очень сложно найти написанное годами ранее.

 

Пожелание добавить в поиск дополнительный фильтры для CodeBase:


1...89101112131415
Новый комментарий