Пожелания к работе форума mql5.com - страница 15
так есть же этот функционал и давно ...
Так это не функционал, это ПОИСК!
А функционал, это меню, которое слева!
надо было Вам запоститься в "Юмор" -- Вы умудрились дать новое определение понятию "функционал"
<<Функционал -- то же, что функциональность; набор функций, возможностей, предоставляемых компьютерной программой, библиотекой функций и т. п.>> (см. здесь http://ru.wiktionary.org/wiki/%F4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E0%EB)
p.s. Меню слева в разделе "Поиск" -- это набор опций-фильтров, которые позволяют отобразить Ваши посты только в соответствующих разделах ресурса.
Так что то, что Вы просите -- давно и с успехом реализовано (не без огрехов, например, в виде задержки по последним постам, но реализовано и работает)
Уважаемый, ну вот скажите пожалуйста, что вы сейчас пытаетесь доказать? Да, спасибо, что подсказали как можно находить свои посты, но я и до ваших рекомендаций это знал!
Изначально просьба звучала так: ПОЖАЛУЙСТА, добавьте в профиле раздел - "Комментарии".
Вы же как разработчик должны понимать, что это упростит процесс поиска и улучшит юзабилити!
Уважаемый, ну вот скажите пожалуйста, что вы сейчас пытаетесь доказать?
Полезный, чтобы пытаться что-то кому-то доказать -- надо быть уверенным хоть в какой-то степени, что собеседник готов слышать и слушать.
В данном конкретном случае -- я просто сделал пояснения (не персонально для Вас):
-- а) что на ресурсе "персональные комментарии" можно легко получить, т.к. это уже давно реализовано
-- и б) уточнил трактовку часто употребляемого программистами понятия "функционал", которое Вы исказили (уточнил не персонально для Вас, а для тех кто читает ветку и кто этого не знал)
Добавьте кнопки "пожаловаться на пользователя" и "пометить сообщение как спам"!
Реклама через личные сообщения от некоторых субъектов просто задолбала!
Можно так:
1. Исправьте пожалуйста работу кнопок "жирный", "подчеркнутый", "курсив" - не срабатывает при обратном нажатии, а иногда срабатывает, но продолжает писать как и раньше! Браузер Firefox.
2. Добавьте возможность редактировать последнее сообщение при переписке, хотя бы с ограничением по времени, например в течении 10-30 мин.
Профиль - все сообщения.
Просьба сделать, чтобы отображались посты целиком, с картинками. Очень сложно найти написанное годами ранее.
Пожелание добавить в поиск дополнительный фильтры для CodeBase: