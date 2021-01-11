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Индикаторы

Индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 5

Yousufkhodja Sultonov
Опубликовал:
Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko

Vitaly Muzichenko

4.9 (631)
Опыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
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8 продуктов 9 кодов 17 тем 14194 комментария
Просмотров:
4743
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор переписан мною под платформу MetaTrader 5 по просьбе автора

Автор:

Султонов Юсуфходжа

Описание:

Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".

Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).

Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.

При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.

После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.

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Полное описание и обсуждение: https://www.mql5.com/ru/code/10339



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Краткое описание Экстремумы первого порядка ищутся скользящим окном средний бара между соседними и разделяются на максимумы и минимумы первого порядка. Условие средний бар больше или меньше соседних. Максимумы и минимумы второго и третьего порядка ищутся раздельно среди максимумов и минимумов меньшего порядка. Максимумы второго ищутся между максимумами первого, а минимумы второго порядка между минимумами первого, а максимумы минимумы третьего между максимумами, минимумами второго порядка. На графике отмечаются метками максимумы первого, второго третьего порядка цветами красный, оранжевый, желтый. Минимумы первого, второго третьего порядка цветами синий, голубой, малиновый.