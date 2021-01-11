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Индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 5
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Vitaly MuzichenkoОпыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
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Описание:
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".
Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).
Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.
После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.
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Полное описание и обсуждение: https://www.mql5.com/ru/code/10339
Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версииAO Extremum
Поиск вершин индикатора iAO (Awesome Oscillator)
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'RVI Extremum detection'Индикатор экстремумов по Вильямсу
Краткое описание Экстремумы первого порядка ищутся скользящим окном средний бара между соседними и разделяются на максимумы и минимумы первого порядка. Условие средний бар больше или меньше соседних. Максимумы и минимумы второго и третьего порядка ищутся раздельно среди максимумов и минимумов меньшего порядка. Максимумы второго ищутся между максимумами первого, а минимумы второго порядка между минимумами первого, а максимумы минимумы третьего между максимумами, минимумами второго порядка. На графике отмечаются метками максимумы первого, второго третьего порядка цветами красный, оранжевый, желтый. Минимумы первого, второго третьего порядка цветами синий, голубой, малиновый.