переписан под платформу MetaTrader 5 по просьбе автора Индикатор мною под платформу MetaTrader 5 по просьбе автора

Автор:



Султонов Юсуфходжа

Описание:



Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".



Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).



Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.



При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.



После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.

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Полное описание и обсуждение: https://www.mql5.com/ru/code/10339







