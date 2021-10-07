Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 468
хм, прикольная аналогия.
наверное, всё же, Олег имел ввиду (я угалал, Олег?), что во вселенной действует правило - чем больше масса тела, тем больше всякой хрени вращается вокруг этого тела, и никогда наоборот, но, одновременно присутсвует и другое правило - чем больше скапливается всякой хрени, тем быстрее оно становится целой но уже большего размера хренью и начинает притягивать всё больше хрени поменьше, включая и ту, очень большую хрень. простыми словами вселенная может быть описана так (как и, собственно, рынок) - на каждую золотую П всегда найдется золотой Х.
Сильно упрощаете) Сам приверженец "бритвы Оккама", но чуть не хватит хрени и не быть черной дыры, а про роль и принципы действия темных энергии и материи пока только догадки. Так что,- на каждую ...опу найдется болт с резьбой, а на него, в свою очередь, ...опа с лабиринтом, и всё в ленту мёбиуса или блуждание по поверхности бублика)
А две ленты мёбиуса склееные между собой - это уже бутылка Клейна, стало быть остаётся только найти подходящий стакан...
неперерисовываемый индикатор по цене close.
тоже самое по цене open
еще чуток подкорректить сможешь, чтобы было так?
т.е. сигнал в селл - линия ниже лоев, в бай - выше хаев
по кр.мере побеждается спред
// заметь, практически на любом рядовом индикаторе наоборот
Однажды, хлопая дверью, ты уже покидал этот форум.
Ты тоже ;)
Дырка от бублика - хорошее определение стратегии Автомата
стратегия может и не дырка и не от бублика, сего никто не знает. Про "стратегию Автомата" на форуме не было ни слова. ВООБЩЕ.
Вот исполнение близко к определению. Все трактора публично упаханы по MM и конца края засеванию полей железом нет