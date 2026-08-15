Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 194
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Из документацииГлобальные переменные
"Инициализация глобальных переменных производится однократно после загрузки программы в память клиентского терминала и перед первой обработкой события Init. Для глобальных переменных, представляющих собой объекты классов, при инициализации вызываются соответствующие конструкторы."
Но по факту при смене периода графика у меня вызывается конструктор класса глобального объекта в индикаторе.
Как сделать так, чтобы конструктор вызывался один раз после запуска индикатора?
Но по факту при смене периода графика у меня вызывается конструктор класса объекта в индикаторе.
Как сделать так, чтобы конструктор вызывался один раз после запуска индикатора?
Смена ТФ для индикатора - запуск новой копии программы.
Смена ТФ для индикатора - запуск новой копии программы.
Спасибо!
Неожиданно, по документации не понять.
В экспертах все нормально.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
Узнать длительность компиляции своей программы можно следующим образом.
А это LastModifyEX5() что? Поиском на сайте не находит.
Это надо писать самому через WinAPI. Реализация здесь вторична.
Друзья , коллеги по увлечению!
Как программно для конкретного индикатора выставить видимость на конкретном ТФ,
с учетом того что могут быть еще 5 индикаторов на других тф.
Рылся в описании, причем очень просто , поиск в help , но поиск в описании не дает результат на механизм которым можно это решить.
Выставлять видимость объектов, умею.
Когда-то был предложен способ определения GMT-смещения серверного времени. Он не всегда работает точно.
Ниже, вроде, точный вариант.
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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2018.03.29 14:32
Применение