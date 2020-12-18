Учёт комиссии в MQL5 - страница 3
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Время на модификацию и открытие ордеров занимает от 0 до 16 мс, при установленной задержке 100 мс.
Проверьте внимательнее.
Сравните результаты и посмотрите на журнал торговых операций.
1. Запускал тесты с различными параметрами комиссии в результатах тестов комиссия не учитывается, баланс всегда один и тот же, что с комиссией, что без.
2. Также есть баг если сделать Export, а потом Import при выключенном параметре Use custom settings, то после его включения загруженные параметры сбрасываются и нужно заново загружать...
3. На вкладке Trading нет возможности добавлять периоды времени и описания куда бы я не нажимал..., приложил скриншот из справки как виидмо должно было быть..
4. В разделе комиссии мне как пользователю не ясно, что значит From, To, Minimal, Maximal, где об этом можно почитать?
5. В разделе справки есть колонка в визуальном тестере комиссии, а по факту ее нет и невозможно включить... тоже самое касается свопов...
Версия терминала Portable, проверил в двух терминалах...в бета версии и в релизной, баги одинаковые...
Уважаемые разработчики, кто у вас в команде несет ответственность за тестер стратегий???
Почему такая сырая версия попадает в релиз..., ладно в бету... это же ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ!!! на него все трейдеры полагаются, а если он и расчеты делает не корректно?
У вас объемы From = 0 и To = 0.
Поставьте правильные значения. Например, from =0, to = 10000
Настройки позволяют делать многоуровневые комиссии и поэтому надо правильно ставить шкалу.
У вас объемы From = 0 и To = 0.
Поставьте правильные значения. Например, from =0, to = 10000
Настройки позволяют делать многоуровневые комиссии и поэтому надо правильно ставить шкалу.
1. Можно где либо почитать подробную информацию об этом, про это указал в предыдущем посте в 4. пункте в справке информации не нашел, там есть скриншот в котором добавлено 3 строчки в таблице комиссий, но от этого не становится понятно...
2. идею я теперь понял про многоуровневость, спасибо, а что означают параметры Minimal, Maximal ? (как я понимаю это ограничение комиссии в фактической величине USD?)
3. Спасибо вам за помощь, комиссии заработали и в визуальном тестере переключился на отображение в режим Deals, появились комиссии, логику понял, супер!
4. Разницы в выборе per trade или per volume по результатам в тестере не увидел, комиссия с моими параметрами одинаковая, в чем разница?
4. Разницы в выборе per trade или per volume по результатам в тестере не увидел, комиссия с моими параметрами одинаковая, в чем разница?
Сделайте, чтобы советник открывал сделки разным размером лота — увидите.
Сделайте, чтобы советник открывал сделки разным размером лота — увидите.
Спасибо, проверил, все ок!