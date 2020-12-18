Учёт комиссии в MQL5 - страница 3

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Эдуард:

Время на модификацию и открытие ордеров занимает от 0 до 16 мс, при установленной задержке 100 мс.

Проверьте внимательнее.

Сравните результаты и посмотрите на журнал торговых операций.

 
Комиссия теперь учитывается, баг устранили.
 
Подскажите. А как учитывать комиссию на рынке Фортс? 
 
Ну не работает эта комиссия у меня. Что на демо счете, что открытие брокере. Любые настройки выставляю. Проверьте кто-нибудь? В какой раздел в сервис деск писать? mql5 портабл запуск
 

1. Запускал тесты с различными параметрами комиссии в результатах тестов комиссия не учитывается, баланс всегда один и тот же, что с комиссией, что без.

2. Также есть баг если сделать Export, а потом Import при выключенном параметре Use custom settings, то после его включения загруженные параметры сбрасываются и нужно заново загружать...

3. На вкладке Trading нет возможности добавлять периоды времени и описания куда бы я не нажимал..., приложил скриншот из справки как виидмо должно было быть..

4. В разделе комиссии мне как пользователю не ясно, что значит From, To, Minimal, Maximal, где об этом можно почитать?

5. В разделе справки есть колонка в визуальном тестере комиссии, а по факту ее нет и невозможно включить... тоже самое касается свопов...

Версия терминала Portable, проверил в двух терминалах...в бета версии и в релизной, баги одинаковые...


Уважаемые разработчики, кто у вас в команде несет ответственность за тестер стратегий???

Почему такая сырая версия попадает в релиз..., ладно в бету... это же ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ!!! на него все трейдеры полагаются, а если он и расчеты делает не корректно?

 

У вас объемы From = 0 и To = 0.

Поставьте правильные значения. Например, from =0, to = 10000

Настройки позволяют делать многоуровневые комиссии и поэтому надо правильно ставить шкалу.

 
MetaQuotes:

У вас объемы From = 0 и To = 0.

Поставьте правильные значения. Например, from =0, to = 10000

Настройки позволяют делать многоуровневые комиссии и поэтому надо правильно ставить шкалу.

1. Можно где либо почитать подробную информацию об этом, про это указал в предыдущем посте в 4. пункте в справке информации не нашел, там есть скриншот в котором добавлено 3 строчки в таблице комиссий, но от этого не становится понятно...

2. идею я теперь понял про многоуровневость, спасибо, а что означают параметры Minimal, Maximal ?  (как я понимаю это ограничение комиссии в фактической величине USD?)

3. Спасибо вам за помощь, комиссии заработали и в визуальном тестере переключился на отображение в режим Deals, появились комиссии, логику понял, супер!

4. Разницы в выборе per trade или per volume по результатам в тестере не увидел, комиссия с моими параметрами одинаковая, в чем разница?


 
Daniil Kurmyshev:

4. Разницы в выборе per trade или per volume по результатам в тестере не увидел, комиссия с моими параметрами одинаковая, в чем разница?

Сделайте, чтобы советник открывал сделки разным размером лота — увидите.

 
Andrey Khatimlianskii:

Сделайте, чтобы советник открывал сделки разным размером лота — увидите.

Спасибо, проверил, все ок!

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