Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 34
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
fxsaber, 2020.11.04 16:43
Что принимается в качестве доказательства?
b2670.
У кого воспроизводится зависание на MQ-Demo?
b2670.
У кого воспроизводится зависание на MQ-Demo?
Успешно отрабатывает:
Успешно отрабатывает:
Спасибо! Когда грохнул папку Bases\MetaQuotes-Demo скрипт сработал. Однако, следующий скрипт все равно вызывает зависание на том же MQ-Demo.
Воспроизводится?
Заметил одно неудобство, которое перевел в такую гадость.Если такое запустить в виде Сервиса, то кранты.
Попробовал кнопкой удалить индикатор с основного окна. Сам себя. Не удаляет. Ошибка 4115. Может можно сделать?
ExpertRemove попробуйте.
ExpertRemove попробуйте.
Не годится для индикатора.
4014
Системная функция не разрешена для вызова