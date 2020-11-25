Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 7

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Pavel Verveyko:

пока ни какие замены не дали результата

Редактор точно обновился? А то может терминал - да, а редактор- нет. Такие чудеса бывают...


Я проверил разные цвета, всё работает.

 
Denis Kirichenko:

Редактор точно обновился? А то может терминал - да, а редактор- нет. Такие чудеса бывают...

обновлён. наверно теперь придётся в mt4 писать код ( там таких проблем нет ни с выделением ни с скобками ни с прокруткой

 
Pavel Verveyko:
Прошу прощения - (( мало того что скобки не исправили. так тут ещё новая фича(

текст поиска выделяется серым. (на фото это слово Print) как мне вернуть прежние цвета??? почему я должен портить своё зрение из за какого то работника которому скучно? зачем ломать то что уже хорошо работало?
У меня такое тоже было.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода

Renat Fatkhullin, 2020.10.09 14:39

У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.

Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.


 
Alexey Viktorov:
У меня такое тоже было.


а как удалось решить?
дело в том что если выделить текст при помощи ctrl+мышь то фон будет правильным. а если воспользоваться поиском (компилятор выделяет найденное) то фон не срабатывает.

 
Roman:


Посмотрите на скрине выше на OrderSend. Пауз больше чем вызовов, по тому что функция ждёт ответ сервера. И эту особенность нужно учитывать.

Вот это странно и требует разъяснений MQ. Если метрики нового профилировщика соответствуют MS, обратимся к оригиналу:

  • Total CPU indicates how much work was done by the function and any functions called by it. High total CPU values point to the functions that are most expensive overall.

  • Self CPU indicates how much work was done by the code in the function body, excluding the work done by functions that were called by it. High  Self CPU values may indicate a performance bottleneck within the function itself.

Согласно ему, Self не может быть больше Total.

 

Нельзя прочесть название функций во всплывающем окне ME


 
Aleksey Vyazmikin:

Нельзя прочесть название функций во всплывающем окне ME


а у меня так с некоторыми членами классов

 
В ME очень удобная работа со списком функций/методов по ALT+M. Возможно ли в начало этого списка добавить include-строки?
 

Пожелание.

Во меню "История" есть возможность отфильтровать Символы. Было бы удобно, чтобы при включенном фильтре, экспорт истории в HTML или документ выполнялся только по выбранному символу с расчетом стат. сведений и графиком именно по нему.

И было бы неплохо также в фильтрах сделать множественный выбор символов, а не одного, как сейчас.

 
Pavel Verveyko:

а как удалось решить?
дело в том что если выделить текст при помощи ctrl+мышь то фон будет правильным. а если воспользоваться поиском (компилятор выделяет найденное) то фон не срабатывает.

Я-же показал ответ Рената. Исправьте цвета в настройках.

Так уже неоднократно случалось. Два-три пользователя настоятельно чего-то просят, а остальные молчат и разработчики делают изменения под эти настоятельные просьбы, а при этом ломаются настройки для всех остальных. Просили тёмные темы — пожалуйста… А светлые при этом поломались. Предлагают пользоваться из набора… а если не нравится, мучайся и не проси так-как вот только-что переделывали.

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