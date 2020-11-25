Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 7
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пока ни какие замены не дали результата
Редактор точно обновился? А то может терминал - да, а редактор- нет. Такие чудеса бывают...
Я проверил разные цвета, всё работает.
Редактор точно обновился? А то может терминал - да, а редактор- нет. Такие чудеса бывают...
обновлён. наверно теперь придётся в mt4 писать код ( там таких проблем нет ни с выделением ни с скобками ни с прокруткой
Прошу прощения - (( мало того что скобки не исправили. так тут ещё новая фича(
текст поиска выделяется серым. (на фото это слово Print) как мне вернуть прежние цвета??? почему я должен портить своё зрение из за какого то работника которому скучно? зачем ломать то что уже хорошо работало?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
Renat Fatkhullin, 2020.10.09 14:39
У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.
Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.
У меня такое тоже было.
а как удалось решить?
дело в том что если выделить текст при помощи ctrl+мышь то фон будет правильным. а если воспользоваться поиском (компилятор выделяет найденное) то фон не срабатывает.
Посмотрите на скрине выше на OrderSend. Пауз больше чем вызовов, по тому что функция ждёт ответ сервера. И эту особенность нужно учитывать.
Вот это странно и требует разъяснений MQ. Если метрики нового профилировщика соответствуют MS, обратимся к оригиналу:
Согласно ему, Self не может быть больше Total.
Нельзя прочесть название функций во всплывающем окне ME
Нельзя прочесть название функций во всплывающем окне ME
а у меня так с некоторыми членами классов
Пожелание.
Во меню "История" есть возможность отфильтровать Символы. Было бы удобно, чтобы при включенном фильтре, экспорт истории в HTML или документ выполнялся только по выбранному символу с расчетом стат. сведений и графиком именно по нему.
И было бы неплохо также в фильтрах сделать множественный выбор символов, а не одного, как сейчас.
а как удалось решить?
дело в том что если выделить текст при помощи ctrl+мышь то фон будет правильным. а если воспользоваться поиском (компилятор выделяет найденное) то фон не срабатывает.
Я-же показал ответ Рената. Исправьте цвета в настройках.
Так уже неоднократно случалось. Два-три пользователя настоятельно чего-то просят, а остальные молчат и разработчики делают изменения под эти настоятельные просьбы, а при этом ломаются настройки для всех остальных. Просили тёмные темы — пожалуйста… А светлые при этом поломались. Предлагают пользоваться из набора… а если не нравится, мучайся и не проси так-как вот только-что переделывали.