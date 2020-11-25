Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 13
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Извините, друзья, за предложение: хорошо бы в терминале сделать так, чтобы не залипал тренд до самого края: то вверх, то вниз. хорошо, что есть кнопка для отодвигания конца тренда от правой стенки. а он ещё вплотную часто придвигается к верхней и нижней. не видно профита моего, только стопы вижу. приходится переходить на большущие таймфреймы, что неудобно, потому что там только узенькая полосочка видна из моей сделки. если в будущем это решится - буду рад. потому что часто беспокоит такое. хочется немного отодвинуть тренд от края. куда писать это предложение - ещё не знаю. может есть специальное место? спасибо за внимание.
Можно во фрилансе заказать советник/скрипт, который будет масштабировать высоту графика.А руками можно просто зажать левую кнопку мыши на ценовой шкале и изменить масштаб, сузив график.
А руками можно просто зажать левую кнопку мыши на ценовой шкале и изменить масштаб, сузив график.
Ух ты, точно! Очень благодарю Вас, добрый человек! Всё уже есть в готовом виде.
Рад помочь!
Вроде, появился баг в b2652. Воспроизводится на торговом сервере RannForex-Server.
Довольно серьезный CopyTicks-баг.
Вроде, появился баг в b2652. Воспроизводится на торговом сервере RannForex-Server.
Нужно больше подробностей. Что значит "зависание"? Только на этом сервере? Только на одном символе? Каком? Что пишется в логах терминала и эксперта?
Нужно больше подробностей. Что значит "зависание"? Только на этом сервере? Только на одном символе? Каком? Что пишется в логах терминала и эксперта?
Зависание - это отсутствие выхода из CopyTicks. При этом CPU на нуле. Прервать можно только через Abnormal termination.
Пробовал несколько символов на этом сервере - везде воспроизвелось. Другие сервера не смотрел.
В логах пусто. Срабатывает только первый Алерт. Перезагрузка Терминала не помогает.
Довольно серьезный CopyTicks-баг.
Вроде, появился баг в b2652. Воспроизводится на торговом сервере RannForex-Server.
У меня скрипт выполняется около 50 сек в холодном варианте - на символе минимум истории тиков. Правда результат выполнения функции CopyTicksRange() = -1 и ошибка :
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Любопытно, что в самой Документации для функции CopyTicksRange() про ошибку "Запрашиваемая история не найдена" (4401) ни гу-гу...
У меня скрипт выполняется около 50 сек в холодном варианте - на символе минимум истории тиков. Правда результат выполнения функции CopyTicksRange() = -1 и ошибка
А если оригинал без изменений запустить?
А если оригинал без изменений запустить?
Жрёт память немилосердно.
Несколько минут висит. Дальше сам убиваю процесс.