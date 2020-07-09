Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 12
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Выделить бы этот режим тестирования как-то.
Не заметил, как случайно переключился с реальных тиков на сгенерированные. Столько времени потрачено на тестерный грааль...
ЗЫ Всем граале-писателям рекомендую прописывать такую защиту.
И что у вас сильно отличались результаты?
Бывало часто что тики даже точнее к реальной торговли.
@Renat Fatkhullin
Билд 2485, 2491
Весь тест проводился на кастомном символе NZDUSD-AUDUSD
Проблема первая.
Не всегда срабатывает
Проблема вторая.
После некоторого времени работы индикатора, начинает некорректно отрисовываться
Проблема третья.
На первом тике нового бара, кривизна появляется в начале тайм серии. На втором тике исчезает.
Изменено.
С ArraySort разобрался, извиняюсь, не доглядел что массив не возвращается в прежнюю последовательность.
А выше описанные проблемы, то появляются то исчезают, то есть они не постоянные.
Добавлено позже.
Ещё заметил, очерёдность описания инструментов, не соответствует очередности построенной формулы.
Формула изначально была прописана в интерфейсе как AUDUSD-NZDUSD
Потом изменена на обратную запись NZDUSD-AUDUSD, но описание осталось для первого варианта.
Что за народ то пошёл...
0. Вы не описали ни что делаете, ни для чего, ни что ожидаете, ни что получили...
Вырванные с контекста непонятные выводы и ряд скриншотов, хорошо хоть исходники добавили.
1. "Не всегда срабатывает PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0.0);"
А при каких условиях по вашему должен срабатывает PLOT_EMPTY_VALUE и как он работает вообще?
Например будет ли "разрыв" для последовательности данных "1, 1, 0, 0, 1, 1", а для "1, 1, 0, 1, 1"?
2. "После некоторого времени работы индикатора, начинает некорректно отрисовываться."
У вас в коде единственное "фильтрующее" условие:
И как оно обрабатывает приход нового бара на одном из символов, когда на втором его еще нет?
3. "На первом тике нового бара, кривизна появляется в начале тайм серии. На втором тике исчезает."
Та же проблема что в №1 + №2.
4. "Когда раскомментируем пользовательскую функцию, получаем такую отрисовку."
Ваша функция ArrayMediana модифицирует массив, что и влияет на весь результат.
5. "Ещё заметил, очерёдность описания инструментов, не соответствует очередности построенной формулы."
Кто же на кастомном символе мог задать его некорректное описание?
Ps. На МТ5 менее 10 индикаторов за все время, последний писался еще где-то в 2015, так что могу быть где-то не совсем прав.
Билд 2494
гифка
Хотел уточнить один вопрос, который, видимо, обсуждался задолго до того, как я начал заниматься программами на MQL.
А почему из тестирования исключен текущий торговый день?
Единственный комментарий нашелся что-то вроде про каких-то "хитро...пых товарищей".
А в чем проблема-то? Например, для скальпера может иметь значение не то что день, а последние пара часов.
Плюс, это нелепое ограничение легко обходится кастомным символом со сдвинутыми временными рядами - так для чего запрещать?
Чтобы как в армии - мне не надо, чтобы вы сделали - мне надо, чтобы вы за...лись?
@Renat Fatkhullin
Билд 2485, 2491
Весь тест ...
Sergey Dzyublik:
Может предложить тролю еще Билла Гейтса позвать, что бы тот тоже бежал гамнокод дебажить без каких-либо внятных тест-кейсов?
Что за народ то пошёл...
1> Доктор филологических наук, профессор и заведующий кафедрой русского языка для гуманитарных и естественных факультетов филологического факультета СПбГУ В. В. Химик считает, что троллинг — это «хамствов Интернете», а «соответственно тролль — хам в Интернете». [14]
2> В целом в литературе троллинг, которому посвящено в настоящее время большое количество публикаций, рассматривается как негативное явление, которое препятствует установлению и воспроизводству этических норм сетевого взаимодействия и конструктивной работе групп [3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троллинг
@Renat Fatkhullin
Билд 2494
Ренат спасибо за оперативное исправление, в этом билде пока отрисовывается без кривизны, наблюдаю дальше.
Но вот с масштабированием что то не то, как на предыдущей гифке.
Билд 2491 перетаскиваю на график один индикатор ,но цепляется другой...
Тоже раз встречал эту проблему в 2485 или ранее.