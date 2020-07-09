Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 19

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В МТ4 если в Ordersend() задать цвет стрелок при выставлении отложенных ордеров, то в визуализации тестирования видно как ордера выставляются, отменяются или переходят в рыночное состояние.


В МТ5 в структуре отправки запроса OrderSend() не видно опции, где можно задать цвет стрелок. И в тестере в конце визуализации тестирования отображаются только исполненные рыночные ордера. А отложенных ордеров не видно.

Это ограничение такое? Или где-то можно включить опцию, чтобы отображалось как в МТ4?

 

Эту ветку разработчики еще будут читать?


У меня вопрос по алертам - при установке алерта окно его свойств не открывается. Может быть для быстрых действий оно и к лучшему, только настройки пользователя не сохраняются.

По умолчанию всегда в качестве оповещения используется звук и 5 повторов, а нужно совсем другое, поэтому после установки алерта приходится каждый раз его руками вылавливать и править, что очень неудобно. 

 
При использовании ChartSetSymbolPeriod функция OnDeinit возвращает 1 Программа удалена с графика, а по логике вещей должна вернуть 3 Символ или период графика был изменен
 
Сделайте при открытии окна параметров скрипта/индикатора/советника установку фокуса на кнопку "OK" (для закрытия окна c клавиатуры). Удобно при вызове хоткеем скрипта - жмем хоткей, закрываем окно нажав клавишу "Enter". Все равно фокус непонятно где, функционала не несет. Tab'ом долго на кнопку "ОК" выводить его.
[Удален]  

@Renat Fatkhullin

Верните, пожалуйста, в мобильной версии мт5 под андроид для планшетного интерфейса книжную ориентацию.

До последнего билда не было проблем, работала и книжная, и альбомная ориентация нормально. Теперь только альбомная, что не удобно.

В мобильной версии мт4 заработала книжная ориентация планшетного интерфейса в последнем релизе, за что респект конечно же.

  
MetaTrader 5 x64 build 2521 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 23 / 31 Gb memory, 1714 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\431DCBD444D0C6CA1C175FACFD0E248D

На символе с расчётом маржи "Exchange Stocks" (график рисуется по цене Last)



в тестере стратегий в визуальном режиме, в режиме расчёта тиков "Каждый тик на основе реальных тиков" не рисуется линия цены Last


при этом в настройках графика (параметры графика вызваны из тестера стратегий) - для цены Last цвет указан:


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