Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 19
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В МТ4 если в Ordersend() задать цвет стрелок при выставлении отложенных ордеров, то в визуализации тестирования видно как ордера выставляются, отменяются или переходят в рыночное состояние.
В МТ5 в структуре отправки запроса OrderSend() не видно опции, где можно задать цвет стрелок. И в тестере в конце визуализации тестирования отображаются только исполненные рыночные ордера. А отложенных ордеров не видно.
Это ограничение такое? Или где-то можно включить опцию, чтобы отображалось как в МТ4?
Эту ветку разработчики еще будут читать?
У меня вопрос по алертам - при установке алерта окно его свойств не открывается. Может быть для быстрых действий оно и к лучшему, только настройки пользователя не сохраняются.
По умолчанию всегда в качестве оповещения используется звук и 5 повторов, а нужно совсем другое, поэтому после установки алерта приходится каждый раз его руками вылавливать и править, что очень неудобно.
@Renat Fatkhullin
Верните, пожалуйста, в мобильной версии мт5 под андроид для планшетного интерфейса книжную ориентацию.
До последнего билда не было проблем, работала и книжная, и альбомная ориентация нормально. Теперь только альбомная, что не удобно.
В мобильной версии мт4 заработала книжная ориентация планшетного интерфейса в последнем релизе, за что респект конечно же.
На символе с расчётом маржи "Exchange Stocks" (график рисуется по цене Last)
в тестере стратегий в визуальном режиме, в режиме расчёта тиков "Каждый тик на основе реальных тиков" не рисуется линия цены Last
при этом в настройках графика (параметры графика вызваны из тестера стратегий) - для цены Last цвет указан: