Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 16
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Здравствуйте! После обновления терминала МТ5 до версии 2485 у брокера "Открытие" у меня начались какие-то глюки. Например, в тестере стратегий текущий контракт GAZR-9.20 отображается во вкладке "Expired":
Но главное, у индикатора который раньше работал нормально, теперь появилась утечка памяти и перестал работать. Сам индикатор я взял из статьи
https://www.mql5.com/ru/articles/3708
Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты. Сам туда добавил только возможность записывать данные дельты в файл и потом загружать их из файла при новом запуске индикатора. Так вот раньше он работал нормально, а после обновления терминала просто при запуске ест всю оперативную память и потом все равно ничего из файла не загрузит. Если надо будет файл индикатора, то готов предоставить. Вот сама функция для чтения файла которую я добавил в блоке onCalculate при первом запуске индикатора:
You can send it via PM directly.
??
I don't know your email-address
??
I don't know your email-address
Здравствуйте! После обновления терминала МТ5 до версии 2485 у брокера "Открытие" у меня начались какие-то глюки. Например, в тестере стратегий текущий контракт GAZR-9.20 отображается во вкладке "Expired":
Но главное, у индикатора который раньше работал нормально, теперь появилась утечка памяти и перестал работать. Сам индикатор я взял из статьи
https://www.mql5.com/ru/articles/3708
Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты. Сам туда добавил только возможность записывать данные дельты в файл и потом загружать их из файла при новом запуске индикатора. Так вот раньше он работал нормально, а после обновления терминала просто при запуске ест всю оперативную память и потом все равно ничего из файла не загрузит. Если надо будет файл индикатора, то готов предоставить. Вот сама функция для чтения файла которую я добавил в блоке onCalculate при первом запуске индикатора:
С контрактом ( GAZR-9.20 ) Вы погорячились, посмотрите внимательно на свою картинку.
С контрактом ( GAZR-9.20 ) Вы погорячились, посмотрите внимательно на свою картинку.
А в чем погорячился? GAZR-9.20 относится к контрактам Expired. Там даже линия от Expired к нему идет.
PM=private message here on mql5.com
I know! But this is not an email address which I can enter as addressee in Thunderbird and the Terminal.
This would be the easiest was with the advantage that the techn. items are - if so - localized and not in German.
Тестер не видит все ядра.Была отключена hyper-threading когда стоял другой процессор, поставил новый, включил hyper-threading. Перезагружал, переустанавливал mt5 10 раз, включал выключал hyper-threading, удалял добавлял службы, защиту отключал, ничего не помогает, все проги видят 4 ядра, mt5 видит 2, точнее видит 4 но при добавлении служб видит только 2, помогите советом, нигде не нашел. Версия, 2485 или 2513 пробовал, одно и тоже.
Вопрос: у вас 4 физических ядра? Или 2 логических из них?
Тестер не видит все ядра.Была отключена hyper-threading когда стоял другой процессор, поставил новый, включил hyper-threading. Перезагружал, переустанавливал mt5 10 раз, включал выключал hyper-threading, удалял добавлял службы, защиту отключал, ничего не помогает, все проги видят 4 ядра, mt5 видит 2, помогите советом, нигде не нашел. Версия 2485 или 2513 пробовал, одно и тоже.
Не "тестер", а именно "MetaTrader 5 Strategy Tester". Это две большие разницы.
Так, вот, "MetaTrader 5 Strategy Tester" не обманешь никакими ухищрениями - он всегда аки всевидящее око видит ФИЗИЧЕСКИЕ ЯДРА.
Справка: Intel Core i7 M 640
Спецификации производительности