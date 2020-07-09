Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 16

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Carl Schreiber:
Ok, just give me your email address (by PM) and I'll send you those two emails.

You can send it via PM directly.

 

Здравствуйте! После обновления терминала МТ5 до версии 2485 у брокера "Открытие" у меня начались какие-то глюки. Например, в тестере стратегий текущий контракт GAZR-9.20 отображается во вкладке "Expired": Фьючерс на Газпром

Но главное, у индикатора который раньше работал нормально, теперь появилась утечка памяти и перестал работать. Сам индикатор я взял из статьи 

https://www.mql5.com/ru/articles/3708 

Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты. Сам туда добавил только возможность записывать данные дельты в файл и потом загружать их из файла при новом запуске индикатора. Так вот раньше он работал нормально, а после обновления терминала просто при запуске ест всю оперативную память и потом все равно ничего из файла не загрузит. Если надо будет файл индикатора, то готов предоставить. Вот сама функция для чтения файла которую я добавил в блоке onCalculate при первом запуске индикатора:

//+------------------------------------------------------------------+
void ReadFileToBuffer(const int nRatesCount,const datetime &tm[])
  {
   FileSeek(h,0,SEEK_SET);
   int nPosition = Bars(_Symbol,_Period, HistoryDate,TimeCurrent());
   for(int i=0; i<nPosition && !FileIsEnding(h); i++)
     {
      double dlt2=0;
      str=FileReadDatetime(h);//читает одну запись в строке до разделителя
      double str1=FileReadNumber(h);
      if(FileIsLineEnding(h))//если строка заканчивается выводит штрих
        {
         if(str!=tm[i])
           {
            FileSeek(h,0,SEEK_SET);
            continue;
           }
         else
           {
            dlt2=str1;
           }
        }
      bufDelta[i]=dlt2;
      if(dlt2>0)
         bufDeltaColor[i]=0.0;
      else
         bufDeltaColor[i]=1.0;
     }
// FileClose(h);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Stanislav Korotky:

You can send it via PM directly.

??

I don't know your email-address

 
Carl Schreiber:

??

I don't know your email-address

PM=private message here on mql5.com
 
Alexander:

Здравствуйте! После обновления терминала МТ5 до версии 2485 у брокера "Открытие" у меня начались какие-то глюки. Например, в тестере стратегий текущий контракт GAZR-9.20 отображается во вкладке "Expired":

Но главное, у индикатора который раньше работал нормально, теперь появилась утечка памяти и перестал работать. Сам индикатор я взял из статьи 

https://www.mql5.com/ru/articles/3708 

Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты. Сам туда добавил только возможность записывать данные дельты в файл и потом загружать их из файла при новом запуске индикатора. Так вот раньше он работал нормально, а после обновления терминала просто при запуске ест всю оперативную память и потом все равно ничего из файла не загрузит. Если надо будет файл индикатора, то готов предоставить. Вот сама функция для чтения файла которую я добавил в блоке onCalculate при первом запуске индикатора:


С контрактом ( GAZR-9.20 ) Вы погорячились, посмотрите внимательно на свою картинку.

 
prostotrader:

С контрактом ( GAZR-9.20 ) Вы погорячились, посмотрите внимательно на свою картинку.

А в чем погорячился? GAZR-9.20 относится к контрактам Expired. Там даже линия от  Expired к нему идет.

 
Alain Verleyen:
PM=private message here on mql5.com

I know! But this is not an email address which I can enter as addressee in Thunderbird and the Terminal.

This would be the easiest was with the advantage that the techn. items are - if so - localized and not in German.

 
Тестер не видит все ядра.Была отключена hyper-threading когда стоял другой процессор, поставил новый, включил  hyper-threading. Перезагружал, переустанавливал mt5 10 раз, включал выключал  hyper-threading, удалял добавлял службы,  защиту отключал, ничего не помогает, все проги видят 4 ядра, mt5 видит 2, точнее видит 4 но при добавлении служб видит только 2, помогите советом, нигде не нашел. Версия 2485 или 2513 пробовал, одно и тоже.
Файлы:
1.jpg  391 kb
 
freelancerAntonyan:
Тестер не видит все ядра.Была отключена hyper-threading когда стоял другой процессор, поставил новый, включил  hyper-threading. Перезагружал, переустанавливал mt5 10 раз, включал выключал  hyper-threading, удалял добавлял службы,  защиту отключал, ничего не помогает, все проги видят 4 ядра, mt5 видит 2, точнее видит 4 но при добавлении служб видит только 2, помогите советом, нигде не нашел. Версия,  2485 или 2513 пробовал, одно и тоже.

Вопрос: у вас 4 физических ядра? Или 2 логических из них?

 
freelancerAntonyan:
Тестер не видит все ядра.Была отключена hyper-threading когда стоял другой процессор, поставил новый, включил  hyper-threading. Перезагружал, переустанавливал mt5 10 раз, включал выключал  hyper-threading, удалял добавлял службы,  защиту отключал, ничего не помогает, все проги видят 4 ядра, mt5 видит 2, помогите советом, нигде не нашел. Версия 2485 или 2513 пробовал, одно и тоже.

Не "тестер", а именно "MetaTrader 5 Strategy Tester". Это две большие разницы.

Так, вот, "MetaTrader 5 Strategy Tester" не обманешь никакими ухищрениями - он всегда аки всевидящее око видит ФИЗИЧЕСКИЕ ЯДРА.


Справка: Intel Core i7 M 640

Спецификации производительности

Процессор Intel® Core™ i7-640M (4 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,80 ГГц) Спецификации продукции
  • ark.intel.com
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник. Количество ядер Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей...
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