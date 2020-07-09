Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 6

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Раньше (последние несколько выпусков) на 4Gb памяти если MetaTrader загрузить допустим после Оперы (со множеством вкладок), то он зависал капитально (если наоборот Опера после MetaTrader, то все нормально было). А 2485 нормально вторым (после Оперы) загружается... прям чудеса
 

Вот этот баг только что повторился в 2485:

Сервер MQ-Demo.

Сохранил дамп процесса.

Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?

Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот этот баг только что повторился в 2485

За несколько секунд до появления этого бара были строки в журнале:

2020.06.10 04:13:54.157 Network '22687112': scanning network for access points
2020.06.10 04:13:57.479 Network '22687112': scanning network finished

Похоже, дело именно в этом. Неправильно синхронизировалось что-то после реконнекта.

Записал видео, где посмотрел все бары/тики при наличии глюка, полистал журналы, а потом нажал реконнект к другой точке, и — вуаля! — баг пропал.

Если нужно, пишите, куда слать (36 Мб).

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот этот баг только что повторился в 2485:

Сервер MQ-Demo.

Сохранил дамп процесса.

Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?

Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.

Предоставьте пожалуйста дамп мне для исследования.

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470

fxsaber, 2020.06.05 08:24

У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.


С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.


Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.

Строка для поиска: Uluchshenie 022.

Если не будете делать спецификацию торговых единиц, тогда просьба создать Filling-стоблец.

Сейчас абсолютно не видно, какие из текущих FOK-ордера, а какие - IOC-ордера. Это очень важная информация. Видимо, раньше просто руки не доходили сделать.

 
В логе появилось сообщение про советник, который запускал год назад. После этого не компилировал, не смотрел. В общем, ничего год с ним не делал и забыл про него. 
2020.06.10 16:37:58.264 MQL5    version of 'EA_OLD.ex5' is obsolete, recompile it
Записи в журнале до и после совсем другого содержания. Т.е. это единичная такая запись. Непонятно!
 
fxsaber:
В логе появилось сообщение про советник, который запускал год назад. После этого не компилировал, не смотрел. В общем, ничего год с ним не делал и забыл про него. Записи в журнале до и после совсем другого содержания. Т.е. это единичная такая запись. Непонятно!

у меня только на активный появилось сообщение

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как часто обновляются системные mqh. у меня большинство скрыты как не нужные, в тому числе и include, доступ к ним есть в коде, а при обновлении errors, можно добавить инфу куда действительно залазить пытается обновление, а еще лучше дать возможность скрывать не нужные папки в редакторе, не подсвечивать пожалуйста, а скрывать - если они не нужны

 
awsomdino:

у меня только на активный появилось сообщение

На активные появились сразу после обновления. Все, с чем работаю, перекомпилировал. А о существовании этого советника давно забыл. Тревожит, что Терминал обращается к невостребованным EX5, т.к. на форуме много сообщений, что запускаются не те советники, что пользователь указывает.

awsomdino:

как часто обновляются системные mqh. у меня большинство скрыты как не нужные, в тому числе и include, доступ к ним есть в коде, а при обновлении errors, можно добавить инфу куда действительно залазить пытается обновление, а еще лучше дать возможность скрывать не нужные папки в редакторе, не подсвечивать пожалуйста, а скрывать - если они не нужны

В системные mqh не лезу. 95% времени/объема при написании кода - это свои mqh, 5% - свои mq4/5.
 
fxsaber:

На активные появились сразу после обновления. Все, с чем работаю, перекомпилировал. А о существовании этого советника давно забыл. Тревожит, что Терминал обращается к невостребованным EX5, т.к. на форуме много сообщений, что запускаются не те советники, что пользователь указывает.

В системные mqh не лезу. 95% времени/объема при написании кода - это свои mqh, 5% - свои mq4/5.

это было предложение возможность убирать системные папки из виду в редакторе, но, что-бы при обновлении в логе не было кучи ошибок, и они все-же обновлялись, доступ в кодах к ним есть даже когда они со "Скрыт" отметкой в папках Windows.

Системные функции все же и полезные есть, CTrade например популярный класс для торговли.

 

Поиск в Журналах регистрозависимый.


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