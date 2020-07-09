Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 6
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Вот этот баг только что повторился в 2485:
Сервер MQ-Demo.
Сохранил дамп процесса.
Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?
Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.
Вот этот баг только что повторился в 2485
За несколько секунд до появления этого бара были строки в журнале:
Похоже, дело именно в этом. Неправильно синхронизировалось что-то после реконнекта.
Записал видео, где посмотрел все бары/тики при наличии глюка, полистал журналы, а потом нажал реконнект к другой точке, и — вуаля! — баг пропал.
Если нужно, пишите, куда слать (36 Мб).
Вот этот баг только что повторился в 2485:
Сервер MQ-Demo.
Сохранил дамп процесса.
Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?
Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.
Предоставьте пожалуйста дамп мне для исследования.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470
fxsaber, 2020.06.05 08:24
У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.
С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.
Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.Строка для поиска: Uluchshenie 022.
Если не будете делать спецификацию торговых единиц, тогда просьба создать Filling-стоблец.
Сейчас абсолютно не видно, какие из текущих FOK-ордера, а какие - IOC-ордера. Это очень важная информация. Видимо, раньше просто руки не доходили сделать.
В логе появилось сообщение про советник, который запускал год назад. После этого не компилировал, не смотрел. В общем, ничего год с ним не делал и забыл про него. Записи в журнале до и после совсем другого содержания. Т.е. это единичная такая запись. Непонятно!
у меня только на активный появилось сообщение
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как часто обновляются системные mqh. у меня большинство скрыты как не нужные, в тому числе и include, доступ к ним есть в коде, а при обновлении errors, можно добавить инфу куда действительно залазить пытается обновление, а еще лучше дать возможность скрывать не нужные папки в редакторе, не подсвечивать пожалуйста, а скрывать - если они не нужны
у меня только на активный появилось сообщение
На активные появились сразу после обновления. Все, с чем работаю, перекомпилировал. А о существовании этого советника давно забыл. Тревожит, что Терминал обращается к невостребованным EX5, т.к. на форуме много сообщений, что запускаются не те советники, что пользователь указывает.
как часто обновляются системные mqh. у меня большинство скрыты как не нужные, в тому числе и include, доступ к ним есть в коде, а при обновлении errors, можно добавить инфу куда действительно залазить пытается обновление, а еще лучше дать возможность скрывать не нужные папки в редакторе, не подсвечивать пожалуйста, а скрывать - если они не нужны
На активные появились сразу после обновления. Все, с чем работаю, перекомпилировал. А о существовании этого советника давно забыл. Тревожит, что Терминал обращается к невостребованным EX5, т.к. на форуме много сообщений, что запускаются не те советники, что пользователь указывает.В системные mqh не лезу. 95% времени/объема при написании кода - это свои mqh, 5% - свои mq4/5.
это было предложение возможность убирать системные папки из виду в редакторе, но, что-бы при обновлении в логе не было кучи ошибок, и они все-же обновлялись, доступ в кодах к ним есть даже когда они со "Скрыт" отметкой в папках Windows.
Системные функции все же и полезные есть, CTrade например популярный класс для торговли.
Поиск в Журналах регистрозависимый.