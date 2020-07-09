Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 5
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Хочет обновиться,но не может !
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Хочет обновиться,но не может !
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Переходите на 64 битную операционную систему. Картинки нужно вставлять или при помощи кнопки или при помощи кнопки
Рекомендуем всем перекомпилировать все продукты и перезалить сегодняшним релизом.
Пришло письмо обновить продукты, включая продукты для МТ4, с просьбой скомпилить в build 2485 or higher.
Как это сделать?
Пришло письмо обновить продукты, включая продукты для МТ4, с просьбой скомпилить в build 2485 or higher.
Как это сделать?
Четверку надо пересобирать последним релизом МТ4.
Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)
Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)
Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)
Возможно стоит попробовать не только стандартный, а другой стиль? Смотрите сколько встроенных стилей стилизатора есть:
А что, стилизатор может изменить вид подсветки текущих скобок?
неужели кого-то раньше не устраивал вид подсветки, ну сейчас реально СОВСЕМ неудобно. Не у всех настолько развита различимость по тоновому контрасту, не ошибусь даже наверное если скажу у меньшинства,
раньше работал и яркостный контраст чтоб проглядеть было невозможно.
Это маразм если придётся из-за этого переходить на НотеПад++ или ещё куда. Спасибо за прогресс))
Хотя бы галочку сохранить старый стиль оставили.
А что, стилизатор может изменить вид подсветки текущих скобок?
неужели кого-то раньше не устраивал вид подсветки, ну сейчас реально СОВСЕМ неудобно. Не у всех настолько развита различимость по тоновому контрасту, не ошибусь даже наверное если скажу у меньшинства,
раньше работал и яркостный контраст чтоб проглядеть было невозможно.
Это маразм если придётся из-за этого переходить на НотеПад++ или ещё куда. Спасибо за прогресс))
Хотя бы галочку сохранить старый стиль оставили.
Поддерживаю.
Думаю, что подобные изменения происходят по требованию Рената - где т увидел и понравилось, стукнул по-столу и вуаля - мы печалимся.
Поддерживаю.
Думаю, что подобные изменения происходят по требованию Рената - где т увидел и понравилось, стукнул по-столу и вуаля - мы печалимся.
Добавил голосовалку. За сатиричность прошу всех простить)