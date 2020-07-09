Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 5

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AmegaХочет обновиться,но не может ! 

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Vladimir Pristai:

Хочет обновиться,но не может ! 

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Переходите на 64 битную операционную систему. Картинки нужно вставлять или при помощи кнопки  Картинка или при помощи кнопки  Прикрепить файл

 
Renat Fatkhullin:
Рекомендуем всем перекомпилировать все продукты и перезалить  сегодняшним релизом.

Мы послали всем авторам уведомления по почте.

Пришло письмо обновить продукты, включая продукты для МТ4, с просьбой скомпилить в build 2485 or higher.

Как это сделать?

 
Andrey Barinov:

Пришло письмо обновить продукты, включая продукты для МТ4, с просьбой скомпилить в build 2485 or higher.

Как это сделать?

Четверку надо пересобирать последним релизом МТ4.

Это 1260 и 1262 билды, которые содержат свои релизные редакторы.
 
Renat Fatkhullin:
Четверку надо пересобирать последним релизом МТ4.

Это 1260 и 1262 билды, которые содержат свои релизные редакторы.

Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)

 
Andrey Barinov:

Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)

Аналогичный вопрос. 
 
Andrey Barinov:

Т.е. делать для четверочных продуктов даунгрейд по версии компилятора? (Были скомпилированны в последней версии МЕ для МТ5 где это было еще возможно)

Да
 
Vladimir Karputov:

Возможно стоит попробовать не только стандартный, а другой стиль? Смотрите сколько встроенных стилей стилизатора есть:


А что, стилизатор может изменить вид подсветки текущих скобок?

неужели кого-то раньше не устраивал вид подсветки, ну сейчас реально СОВСЕМ неудобно. Не у всех настолько развита  различимость по тоновому контрасту, не ошибусь даже наверное если скажу у меньшинства,

раньше работал и яркостный контраст чтоб проглядеть было невозможно.

Это маразм если придётся из-за этого переходить на НотеПад++ или ещё куда. Спасибо за прогресс))

Хотя бы галочку сохранить старый стиль оставили.

 
Aleksey Mavrin:

А что, стилизатор может изменить вид подсветки текущих скобок?

неужели кого-то раньше не устраивал вид подсветки, ну сейчас реально СОВСЕМ неудобно. Не у всех настолько развита  различимость по тоновому контрасту, не ошибусь даже наверное если скажу у меньшинства,

раньше работал и яркостный контраст чтоб проглядеть было невозможно.

Это маразм если придётся из-за этого переходить на НотеПад++ или ещё куда. Спасибо за прогресс))

Хотя бы галочку сохранить старый стиль оставили.

Поддерживаю.

Думаю, что подобные изменения происходят по требованию Рената - где т увидел и понравилось, стукнул по-столу и вуаля - мы печалимся.

 
Aleksey Vyazmikin:

Поддерживаю.

Думаю, что подобные изменения происходят по требованию Рената - где т увидел и понравилось, стукнул по-столу и вуаля - мы печалимся.

Добавил голосовалку. За сатиричность прошу всех простить)

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