Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 9
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После обновления терминала, в тестере стратегий после завершения тестирования советника открывается график, и на нем появляются стрелочки открытия/закрытия сделок, которые советник не совершал. Эти сделки берутся из истории открытых сделок в этом терминале. Не в тестере. И отображаются на графике который открывается после тестирования советника.
Исправьте пожалуйста.
В пятницу 5 июня 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.Обновление содержит следующие изменения:
Большое спасибо, важное исправление!
Любой индикатор запущенный в визуализаторе
на кастомном символе с отрицательной ценой.
Визуализатор не корректно масштабирует график.
В журнале визуализатора 0000.00.00 00:00:00.000 prepare for shutdown
На штатном символе, всё нормально.
Кастомный символ создан через формулу интерфейса терминала bid(NZDUSD)-bid(AUDUSD)
Отрицательные цены разрешены.
На скрине окно визуализатора.
Любой индикатор запущенный в визуализаторе
на кастомном символе с отрицательной ценой.
Визуализатор не корректно масштабирует график.
В журнале визуализатора 0000.00.00 00:00:00.000 prepare for shutdown
На штатном символе, всё нормально.
Кастомный символ создан через формулу интерфейса терминала bid(NZDUSD)-bid(AUDUSD)
Отрицательные цены разрешены.
На скрине окно визуализатора.
Спасибо, разберемся.
Спасибо, разберемся.
Рассмотрите пожалуйста предложение.
Добавьте пожалуйста настройку, скрывать линии указанные стрелками.
При переключении графика на тип линия, они мешают визуально.
В тестере стратегий при переборе параметров на интервале истории результаты не попадают на закладку оптимизация пока :
1 - не переключишься на другую закладку и обратно,
2 - не закончится перебор полностью.
При создании файла отчёта не выводится колонка "Прибыль" , отображающая профит сделок. Хотя в отчёте по сделкам в тестере стратегий она есть.
А мои находки приняты к сведению (исправлению) или помрём не дождавшись?
Ваши "находки" нужно искать? Или сделаете всё же отсыл к ним?