Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 9

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После обновления терминала, в тестере стратегий после завершения тестирования советника открывается график, и на нем появляются стрелочки открытия/закрытия сделок, которые советник не совершал. Эти сделки берутся из истории открытых сделок в этом терминале. Не в тестере. И отображаются на графике который открывается после тестирования советника.

Исправьте пожалуйста.

 
MetaQuotes:

В пятницу 5 июня 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.

Обновление содержит следующие изменения:
  1. Terminal: Оптимизировано и значительно ускорено редактирование баровой истории у пользовательских финансовых инструментов, в том числе при помощи функции CustomRatesUpdate.
Обновление будет доступно через систему Live Update.

Большое спасибо, важное исправление!

 

Любой индикатор запущенный в визуализаторе 
на кастомном символе с отрицательной ценой.
Визуализатор не корректно масштабирует график.
В журнале визуализатора 0000.00.00 00:00:00.000 prepare for shutdown

На штатном символе, всё нормально.

Кастомный символ создан через формулу интерфейса терминала bid(NZDUSD)-bid(AUDUSD)
Отрицательные цены разрешены.

На скрине окно визуализатора.

 

 
Roman:

Любой индикатор запущенный в визуализаторе 
на кастомном символе с отрицательной ценой.
Визуализатор не корректно масштабирует график.
В журнале визуализатора 0000.00.00 00:00:00.000 prepare for shutdown

На штатном символе, всё нормально.

Кастомный символ создан через формулу интерфейса терминала bid(NZDUSD)-bid(AUDUSD)
Отрицательные цены разрешены.

На скрине окно визуализатора.

 

Спасибо, разберемся.

 
Вышла бета 2489.
 
Renat Fatkhullin:

Спасибо, разберемся.

Рассмотрите пожалуйста предложение.
Добавьте пожалуйста настройку, скрывать линии указанные стрелками.
При переключении графика на тип линия, они мешают визуально.


 

В тестере стратегий при переборе параметров на интервале истории результаты не попадают на закладку оптимизация пока :

1 - не переключишься на другую закладку и обратно,

2 - не закончится перебор полностью.

При создании файла отчёта не выводится колонка "Прибыль" , отображающая профит сделок. Хотя в отчёте по сделкам в тестере стратегий она есть.

 
А мои находки приняты к сведению (исправлению) или помрём не дождавшись?
 
Loring:
А мои находки приняты к сведению (исправлению) или помрём не дождавшись?

Ваши "находки" нужно искать? Или сделаете всё же отсыл к ним?

 
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