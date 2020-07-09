Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 18
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@Vladimir Karputov
на картинке видно что поля сдвинуты, с авторазмером это бы не удалось
какой может быть журнал тут? поля сбрасываются фото приложено, это не только в этом билде
Необходимо понимать как работает сама операционная система Windows (буквально означает Окна). Так вот, при построении Окно меняет своё размер. И не один раз. А так как Вы самостоятельно отключили авторазмер - Вы получаете закономерный результат: шо попало.
Лечение: меньше лазить руками по настройкам, если нет четкого понимания работы системы Windows. Использовать галку позле пункта Авторазмер.
@Vladimir Karputov
Вы не поняли, поля сдвигаю, галка снята авторазмер, перезапускаю редактор и поля опять раздвинуты, будь-то галка Авторазмер стоит
на самом деле, это не важно, больше интересуют Номера ошибок, которые прописаны в справке, а в редакторе где их можно увидеть и идентифицировать
@Vladimir Karputov
Вы не поняли, поля сдвигаю, галка снята авторазмер, перезапускаю редактор и поля опять раздвинуты, будь-то галка Авторазмер стоит
MetaEditor при запуске пытается Вам помочь - делает красиво. Уверен, это поведение не поменяют.
Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?
вызываю через iSAR, iMA, iMACD и буферы копирую через CopyBuffer по 1-2 бару когда это требуется.
и вторая что за странная ошибка с кешем.
билд 2507 и на новые обновляться не хочет больше,новых версий не видит
Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?
Запросто, если Ваш код содержит ошибки. Без кода и описания никто не будет даже проверять.
Вот этот баг только что повторился в 2485:
Исправлено в билде 2507 или 2509.
@Alain Verleyen @Alexey Topounov
Исправлено в билде 2507 или 2509.
@Alain Verleyen @Alexey Topounov
Что то поломали в ChartApplyTemplate в билде 2496 не может загрузить шаблон, путь верный
В билде 2515 мт 5 воспроизводиться.
Запросто, если Ваш код содержит ошибки. Без кода и описания никто не будет даже проверять.
так знать бы причины этих ошибок, чтобы найти причину в коде.
ведь наверняка разработчики терминала знают эти причины, почему может такое произойти.
так знать бы причины этих ошибок, чтобы найти причину в коде.
ведь наверняка разработчики терминала знают эти причины, почему может такое произойти.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5
Vladimir Karputov, 2020.07.03 08:12
*** Без кода и описания никто не будет даже проверять.