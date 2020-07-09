Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 18

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awsomdino:

@Vladimir Karputov

на картинке видно что поля сдвинуты, с авторазмером это бы не удалось

какой может быть журнал тут? поля сбрасываются фото приложено, это не только в этом билде

Необходимо понимать как работает сама операционная система Windows (буквально означает Окна). Так вот, при построении Окно меняет своё размер. И не один раз. А так как Вы самостоятельно отключили авторазмер - Вы получаете закономерный результат: шо попало.

Лечение: меньше лазить руками по настройкам, если нет четкого понимания работы системы Windows. Использовать галку позле пункта Авторазмер.

 

@Vladimir Karputov

Вы не поняли, поля сдвигаю, галка снята авторазмер, перезапускаю редактор и поля опять раздвинуты, будь-то галка Авторазмер стоит

на самом деле, это не важно, больше интересуют Номера ошибок, которые прописаны в справке, а в редакторе где их можно увидеть и идентифицировать

 
awsomdino:

@Vladimir Karputov

Вы не поняли, поля сдвигаю, галка снята авторазмер, перезапускаю редактор и поля опять раздвинуты, будь-то галка Авторазмер стоит

MetaEditor при запуске пытается Вам помочь - делает красиво. Уверен, это поведение не поменяют. 

 

что за ошибки? это как так не нашел стандартные индикаторы


Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?

вызываю через iSAR, iMA, iMACD и буферы копирую через CopyBuffer по 1-2 бару когда это требуется.

и вторая что за странная ошибка с кешем. 

билд 2507 и на новые обновляться не хочет больше,новых версий не видит


 
Alexandr Gavrilin:

Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?

Запросто, если Ваш код содержит ошибки. Без кода и описания никто не будет даже проверять.

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот этот баг только что повторился в 2485:


Исправлено в билде 2507 или 2509.

@Alain Verleyen @Alexey Topounov

 
Andrey Khatimlianskii :

Исправлено в билде 2507 или 2509.

@Alain Verleyen   @Alexey Topounov

Спасибо.
 

Что то поломали в ChartApplyTemplate в билде 2496 не может загрузить шаблон, путь верный

В билде 2515 мт 5 воспроизводиться.

 
Vladimir Karputov:

Запросто, если Ваш код содержит ошибки. Без кода и описания никто не будет даже проверять.

так знать бы причины этих ошибок, чтобы найти причину в коде.

ведь наверняка разработчики терминала знают эти причины, почему может такое произойти.

 
Alexandr Gavrilin:

так знать бы причины этих ошибок, чтобы найти причину в коде.

ведь наверняка разработчики терминала знают эти причины, почему может такое произойти.

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