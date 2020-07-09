Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 3
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Забыли положить новые 32-разрядные версии в обновление. Терминал постоянно пытается обновиться и ничего у него не получается, остаётся на сборке 2361 от 8 марта 2020.
Ничего не забыли. 32 бита выкинули из терминала. Как пережиток прошлого. А терминал будет постоянно пытаться обновиться пока достаточно большое количество пользователей не перейдут на 64 бита.
(Читать и обсуждать здесь: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor)
В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В обновление включены только 64-битные компоненты платформы
Мы неоднократно заявляли о прекращении поддержки 32-битных версий терминалов. Начиная с текущего обновления, все новые версии выпускаются только для 64-битных компонентов. Последней доступной версией 32-битного терминала является билд 2360.
Если вы все еще пользуетесь 32-битными решениями, рекомендуем перейти на 64-битные версии как можно скорее.
Странно, что это тормозит.
Разобрались в причине, почему в СБ после первого сворачивания панели исчезает цвет на кнопках сворачивания и закрытия.
Так заголовок выглядит до первого сворачивания:
А так после
Происходит изменение ширины заголовка, в этом посте пояснение с картинками
Код для примера прилагаю. Исправьте, пожалуйста, СБ.
на картинке - когда курсор, стоит возле скобки справа, то выделяется скобка (указана стрелкой на фото)
а теперь она не выделяется( зачем ломать то что хорошо работает(?
в настройках нашёл "выделять парные скобки" и вторая скобка подсветилась красным цветом(( КАК мне сделать что бы она подсвечивалась как раньше, ЕЕ было видно а теперь она теряется в тексте( хоть красная хоть не подсвеченная(
сегодня увидел такую штуку..
на картинке - когда курсор, стоит возле скобки справа, то выделяется скобка (указана стрелкой на фото)
а теперь она не выделяется( зачем ломать то что хорошо работает(?
в настройках нашёл "выделять парные скобки" и вторая скобка подсветилась красным цветом(( КАК мне сделать что бы она подсвечивалась как раньше, ЕЕ было видно а теперь она теряется в тексте( хоть красная хоть не подсвеченная(
Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.
Теперь цвет скобок соответствует настройке цветов для Не ASCII символы.
В настройках через этот параметр теперь можно настроить цвет скобок, когда находишься в теле этих скобок.
Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.
Теперь цвет скобок соответствует настройке цветов для Не ASCII символы.
В настройках через этот параметр теперь можно настроить цвет скобок, когда находишься в теле этих скобок.
рад что Вам нравится, как мне сделать что бы, было как раньше?
Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.
оно и должно "бросаться в глаза"!