Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 3

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RUSTrader78:
Забыли положить новые 32-разрядные версии в обновление. Терминал постоянно пытается обновиться и ничего у него не получается, остаётся на сборке 2361 от 8 марта 2020.

Ничего не забыли. 32 бита выкинули из терминала. Как пережиток прошлого. А терминал будет постоянно пытаться обновиться пока достаточно большое количество пользователей не перейдут на 64 бита.

(Читать и обсуждать здесь: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor)

В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.


В обновление включены только 64-битные компоненты платформы

Мы неоднократно заявляли о прекращении поддержки 32-битных версий терминалов. Начиная с текущего обновления, все новые версии выпускаются только для 64-битных компонентов. Последней доступной версией 32-битного терминала является билд 2360.

Если вы все еще пользуетесь 32-битными решениями, рекомендуем перейти на 64-битные версии как можно скорее.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
  • 2020.05.15
  • www.mql5.com
В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 
Сломали кодирование URL в WebRequest()?
 
2485 подтормаживает. 
2020.06.08 08:00:38.741 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 20 ms.
2020.06.08 08:05:16.967 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 14 ms.
2020.06.08 08:11:59.821 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 37 ms.
2020.06.08 08:31:34.092 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 15 ms.
2020.06.08 08:31:58.813 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 12 ms.
2020.06.08 08:41:15.002 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 15 ms.
2020.06.08 08:42:08.387 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 35 ms.
2020.06.08 08:44:28.262 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 25 ms.
2020.06.08 08:44:38.038 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 12 ms.
2020.06.08 08:46:14.337 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 11 ms.
2020.06.08 08:49:51.734 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 33 ms.
2020.06.08 08:54:30.886 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 66 ms.
2020.06.08 09:15:41.200 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 41 ms.
2020.06.08 09:22:50.740 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 25 ms.
2020.06.08 09:35:33.377 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 38 ms.
2020.06.08 09:48:18.063 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 20 ms.
2020.06.08 09:56:07.819 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 21: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 14 ms.


Странно, что это тормозит.

2020.06.08 04:36:03.722 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 33: HistoryOrderSelect(0)] = 12 ms.
2020.06.08 04:53:28.800 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 33: HistoryOrderSelect(0)] = 12 ms.
2020.06.08 06:45:09.755 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 33: HistoryOrderSelect(0)] = 14 ms.
2020.06.08 09:06:50.387 Test6 (EURUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 33: HistoryOrderSelect(0)] = 37 ms.
MT5 и скорость в боевом исполнении
MT5 и скорость в боевом исполнении
  • 2020.06.04
  • www.mql5.com
MT5 - шустрая платформа. Но есть узкие горлышки, которые сводят на нет все старания быстрой торговли...
 
Alert-окно закрывает сверху MessageBox-окно. Наверное, это ошибка.
 

Разобрались в причине, почему в СБ после первого сворачивания панели исчезает цвет на кнопках сворачивания и закрытия.

Так заголовок выглядит до первого сворачивания:


А так после


Происходит изменение ширины заголовка, в этом посте пояснение с картинками

Код для примера прилагаю. Исправьте, пожалуйста, СБ.

Файлы:
testButton_CaptColor.mq5  16 kb
 
сегодня увидел такую штуку..
на картинке - когда курсор, стоит возле скобки справа, то выделяется скобка (указана стрелкой на фото)


а теперь она не выделяется( зачем ломать то что хорошо работает(?

в настройках нашёл "выделять парные скобки" и вторая скобка подсветилась красным цветом(( КАК мне сделать что бы она подсвечивалась как раньше, ЕЕ было видно а теперь она теряется в тексте( хоть красная хоть не подсвеченная( 
 
Pavel Verveyko:
сегодня увидел такую штуку..
на картинке - когда курсор, стоит возле скобки справа, то выделяется скобка (указана стрелкой на фото)


а теперь она не выделяется( зачем ломать то что хорошо работает(?

в настройках нашёл "выделять парные скобки" и вторая скобка подсветилась красным цветом(( КАК мне сделать что бы она подсвечивалась как раньше, ЕЕ было видно а теперь она теряется в тексте( хоть красная хоть не подсвеченная( 

Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.
Теперь цвет скобок соответствует настройке цветов для Не ASCII символы.
В настройках через этот параметр теперь можно настроить цвет скобок, когда находишься в теле этих скобок.

 
Roman:

Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.
Теперь цвет скобок соответствует настройке цветов для Не ASCII символы.
В настройках через этот параметр теперь можно настроить цвет скобок, когда находишься в теле этих скобок.

рад что Вам нравится, как мне сделать что бы, было как раньше?

 
Roman:

Мне наоборот мешало DOS-овское выделение скобок и бросалось в глаза на тёмном фоне.

оно и должно "бросаться в глаза"!

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