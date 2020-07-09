Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 17

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Спасибо Вам за ответы. Но ничего не поменялось)) раньше стоял 370M и все было правильно 4 ядра, но я отключил гиперпоточность, стало 2. Потом поменял процессор вкл. гиперпоточность и импортирую агентлист из служб и у меня 2 агента, а не 4 как было раньше (при 370М) на главном компе, импортируются только 2 агента и процессор работает на 50% либо опять надо откл гиперпоточность и тогда на 100% но 2 ядра.
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freelancerAntonyan:
Спасибо Вам за ответы. Но ничего не поменялось)) раньше стоял 370M и все было правильно 4 ядра, но я отключил гиперпоточность, стало 2. Потом поменял процессор вкл. гиперпоточность и импортирую агентлист из служб и у меня 2 агента, а не 4 как было раньше (при 370М) на главном компе, импортируются только 2 агента и процессор работает на 50% либо опять надо откл гиперпоточность и тогда на 100% но 2 ядра.

Недавно MetaQuotes поменяли политику относительно логических ядер. Теперь учитываются только физические.

 
Artyom Trishkin:

Недавно MetaQuotes поменяли политику относительно логических ядер. Теперь учитываются только физические.

Да но на локальном компьютере то все учитываются)) 8 логических и все работают.
 
freelancerAntonyan:
Да но на локальном компьютере то все учитываются)) 8 логических и все работают.

А на каком не учитываются?

 
Artyom Trishkin:

А на каком не учитываются?

На том на котором 640M процессор, импортируются только 2 ядра хоть убей, или я что то не так делаю, но раньше все было нормально.

 
freelancerAntonyan:
Да но на локальном компьютере то все учитываются)) 8 логических и все работают.

в сообщениях админа @Renat Fatkhullin поищите обьяснение, не так давно он отвечал на этот вопрос

суть, что в большинтсве своем ПК пользователей имеют оперативки 8 Гб, максимум 16 Гб, и один агент тестирования может до 80% оперативки отнимать на сложных задачах, чтобы избежать накладных расходов по трафику и в целом получить производительный клауд было принято решение ограничить физическими ядрами процессора сетевых агентов, т.к. общей производительности логические ядра не слишком и добавляют


в общем ищите сообщение админа

 
Igor Makanu:

в сообщениях админа @Renat Fatkhullin поищите обьяснение, не так давно отвечал на этот вопрос

суть, что в большинтсве своем ПК пользователей имеют оперативки 8 Гб, максимум 16 Гб, и один агент тестирования может до 80% оперативки отнимать на сложных задачах, чтобы избежать накладных расходов по трафику и в целом получить производительный клауд было принято решение ограничить физическими ядрами сетевых агентов, т.к. общей производительности логические ядра не слишком и добавляют


в общем ищите сообщение админа

Спасибо теперь понятно, за веткой слежу все время, пропустил что то. Выходит просто нужно отключить гиперпоточность тогда будет 100% загрузка иначе никак.

 

в редакторе после рестарта слетают настройки полей, неудобно в другом конце экрана смотреть "Строка" и "Столбец"

add

добавьте пожалуйста Номера ошибок в Описание из https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorscompile

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
  • www.mql5.com
Импортируемая функция не может иметь такого параметра (нельзя передавать указатель, класс или структуру, содержащую динамический массив, указатель, класс и т.д.) Недопустимый возвращаемый тип. Например, такая ошибка будет выдана для функций, импортированных из...
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awsomdino:

в редакторе после рестарта слетают настройки полей, неудобно в другом конце экрана смотреть "Строка" и "Столбец"

add

добавьте пожалуйста Номера ошибок в Описание из https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorscompile

Если у Вас есть вопрос, пожалуйста, пишите так, чтобы можно было воспроизвести.

Указывайте: первые три строчки их вкладки "Журнал" после перезапуска терминала. Пример:

MetaTrader 5 x64 build 2513 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 22 / 31 Gb memory, 1707 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Указывайте настройки которые Вы используете. В Вашем случае настройки по правому клику мышки внутри таблицы. Пример:


 

@Vladimir Karputov

на картинке видно что поля сдвинуты, с авторазмером это бы не удалось

Terminal MetaTrader 5 x64 build 2513 started for MetaQuotes Software Corp.

Terminal Windows 10 build 19041, AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 26 / 31 Gb memory, 11 / 367 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Terminal D:\MT5


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