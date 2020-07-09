Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 17
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Спасибо Вам за ответы. Но ничего не поменялось)) раньше стоял 370M и все было правильно 4 ядра, но я отключил гиперпоточность, стало 2. Потом поменял процессор вкл. гиперпоточность и импортирую агентлист из служб и у меня 2 агента, а не 4 как было раньше (при 370М) на главном компе, импортируются только 2 агента и процессор работает на 50% либо опять надо откл гиперпоточность и тогда на 100% но 2 ядра.
Недавно MetaQuotes поменяли политику относительно логических ядер. Теперь учитываются только физические.
Недавно MetaQuotes поменяли политику относительно логических ядер. Теперь учитываются только физические.
Да но на локальном компьютере то все учитываются)) 8 логических и все работают.
А на каком не учитываются?
А на каком не учитываются?
На том на котором 640M процессор, импортируются только 2 ядра хоть убей, или я что то не так делаю, но раньше все было нормально.
Да но на локальном компьютере то все учитываются)) 8 логических и все работают.
в сообщениях админа @Renat Fatkhullin поищите обьяснение, не так давно он отвечал на этот вопрос
суть, что в большинтсве своем ПК пользователей имеют оперативки 8 Гб, максимум 16 Гб, и один агент тестирования может до 80% оперативки отнимать на сложных задачах, чтобы избежать накладных расходов по трафику и в целом получить производительный клауд было принято решение ограничить физическими ядрами процессора сетевых агентов, т.к. общей производительности логические ядра не слишком и добавляют
в общем ищите сообщение админа
в сообщениях админа @Renat Fatkhullin поищите обьяснение, не так давно отвечал на этот вопрос
суть, что в большинтсве своем ПК пользователей имеют оперативки 8 Гб, максимум 16 Гб, и один агент тестирования может до 80% оперативки отнимать на сложных задачах, чтобы избежать накладных расходов по трафику и в целом получить производительный клауд было принято решение ограничить физическими ядрами сетевых агентов, т.к. общей производительности логические ядра не слишком и добавляют
в общем ищите сообщение админа
Спасибо теперь понятно, за веткой слежу все время, пропустил что то. Выходит просто нужно отключить гиперпоточность тогда будет 100% загрузка иначе никак.
в редакторе после рестарта слетают настройки полей, неудобно в другом конце экрана смотреть "Строка" и "Столбец"
add
добавьте пожалуйста Номера ошибок в Описание из https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorscompile
в редакторе после рестарта слетают настройки полей, неудобно в другом конце экрана смотреть "Строка" и "Столбец"
add
добавьте пожалуйста Номера ошибок в Описание из https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorscompile
Если у Вас есть вопрос, пожалуйста, пишите так, чтобы можно было воспроизвести.
Указывайте: первые три строчки их вкладки "Журнал" после перезапуска терминала. Пример:
Указывайте настройки которые Вы используете. В Вашем случае настройки по правому клику мышки внутри таблицы. Пример:
@Vladimir Karputov
на картинке видно что поля сдвинуты, с авторазмером это бы не удалось
Terminal MetaTrader 5 x64 build 2513 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal Windows 10 build 19041, AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 26 / 31 Gb memory, 11 / 367 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3
Terminal D:\MT5