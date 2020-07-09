Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 11
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Что-то не пойму, в СБ и в 5-ке и в 4-ке в функции CWndContainer::Destroy() есть цикл for. Но внутри не видно, чтобы использовалась переменная инкремент i.
Это наверное ошибка?
Это точно не ошибка, т.к. функция удаляет ВСЕ элементы, для простоты с нулевым индексом. цикл нужен просто для кол-ва.
а в этой функции из CArrayObj уже элементы "смещаются", и на индексе 0 становится тот, что был перед предыдущим удалением на 1-ом и т.д.
m_controls.Delete(0);
Это точно не ошибка, т.к. функция удаляет ВСЕ элементы, для простоты с нулевым индексом. цикл нужен просто для кол-ва.
а в этой функции из CArrayObj уже элементы "смещаются", и на индексе 0 становится тот, что был перед предыдущим удалением на 1-ом и т.д.
2491 - примерно в два раза возросла скорость компиляции. Например, было 39 секунд, стало - 19.
У меня при полной оптимизации скорость не изменилась. b2489>>b2491
Как вычисляется значение столбца "Изменение" (Изменение прибыли). Билд 2485. В справке не нашёл.
У меня при полной оптимизации скорость не изменилась. b2489>>b2491
2491 - примерно в два раза возросла скорость компиляции. Например, было 39 секунд, стало - 19.
Одно и то же?
Выделить бы этот режим тестирования как-то.
Не заметил, как случайно переключился с реальных тиков на сгенерированные. Столько времени потрачено на тестерный грааль...
ЗЫ Всем граале-писателям рекомендую прописывать такую защиту.
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.11.23 00:21
Пример использованияКак это сделать в OnInit (без OnTick) - не знаю.
Одно и то же?
Да. Речь о компиляции с максимальной оптимизацией (релизный вариант + галочка полной оптимизации). Неясно выразился.
Если нажать Стоп - намертво вешается Терминал.
ЗЫ Если оставить только один Локальный Агент, то Оптимизация по всем символам из Обзора рынка идет без таких проблем.