Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 8
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Сегодня у нас стохастик -900. Для разнообразия.
Терминал работает 5.5 часов. На этот раз перелогинов и ресканов перед появлением ошибки не было.
Что то поломали в почте, в отправке писем из терминала MetaTrader
Ни в МТ 4 ни в МТ 5 не могу отправить письма, делал уже не раз такую настройку раньше все работало, теперь никак не работает.
Пишет не верен логин или пароль, данные проверял многократно...
B2485, всё работает. Настройки не менял давно. Прописывать с нуля не пробовал.
Ситуация.
Создана виртуальная машина с Windows 7, х64
Установлен МТ5
Пока графики по парам не открыты, терминал не тормозит.
При добавлении окон с графиком, ощутимо замедляется работа терминала.
Проверьте пожалуйста.
Сегодня у нас стохастик -900. Для разнообразия.
Терминал работает 5.5 часов. На этот раз перелогинов и ресканов перед появлением ошибки не было.
Подтверждаю проблему. Просто на равном месте индикаторы из библиотеки( не iCustom) показывают полную .... Помогает только смена таймфреймв.
Был давно создан проект: содержал и советник и индикатор.
Вот пути советника и индикатора:
В билде 2085 появились нововведения с iCustom и теперь я не могу прописать в советнике путь для создания индикатора через iCustom.
Подскажите, какой путь прописывать?
Раньше был рабочий такой вариант:
Теперь на эту строчку выдаёт такие ошибки:
Добавлено: перепробовал несколько вариантов пути (сначала распечатывается путь, внизу результат)
При добавлении пользовательского индикатора на график кастомного символа, начинается долгое обращение к диску. Минута, две... ждём.
Из за этого терминал может подвисать пока не закончится обращение к диску.
Индикатор при старте рассчитывается не на всех барах, а только на последних 3000 M5.
Так же это обращение к диску, инициируется после нажатия кнопки Обновить через ПКМ.
Был давно создан проект: содержал и советник и индикатор.
Вот пути советника и индикатора:
В билде 2085 появились нововведения с iCustom и теперь я не могу прописать в советнике путь для создания индикатора через iCustom.
Подскажите, какой путь прописывать?
Раньше был рабочий такой вариант:
Теперь на эту строчку выдаёт такие ошибки:
Добавлено: перепробовал несколько вариантов пути (сначала распечатывается путь, внизу результат)
Индикатор не может быть загружен из папки "<data>\MQL5\Shader Projects\..." , только из подпапок <data>\MQL5 : Indicators, Experts и Scripts
Раньше работало. Плюс я перебрал много путей в поисках рабочего варианта.
Пожалуйста подскажите - так какой путь нужно теперь прописывать?
Такой вариант не проходит:
Раньше работало. Плюс я перебрал много путей в поисках рабочего варианта.
Пожалуйста подскажите - так какой путь нужно теперь прописывать?
Такой вариант не проходит:
Используйте "\\Indicators\\Shared Projects\\..."