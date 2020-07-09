Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 8

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Сегодня у нас стохастик -900. Для разнообразия.


Терминал работает 5.5 часов. На этот раз перелогинов и ресканов перед появлением ошибки не было.

 
Vladimir Pastushak:

Что то поломали в почте, в отправке писем из терминала MetaTrader

Ни в МТ 4 ни в МТ 5 не могу отправить письма, делал уже не раз такую настройку раньше все работало, теперь никак не работает.

Пишет не верен логин или пароль, данные проверял многократно...

B2485, всё работает. Настройки не менял давно. Прописывать с нуля не пробовал.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 

Ситуация.

Создана виртуальная машина с Windows 7, х64

Установлен МТ5

Пока графики по парам не открыты, терминал не тормозит.

При добавлении окон с графиком, ощутимо замедляется работа терминала.

Проверьте пожалуйста.

 
Andrey Khatimlianskii:

Сегодня у нас стохастик -900. Для разнообразия.


Терминал работает 5.5 часов. На этот раз перелогинов и ресканов перед появлением ошибки не было.

Подтверждаю проблему. Просто на равном месте индикаторы из библиотеки( не iCustom) показывают полную ....  Помогает только смена таймфреймв.

 

Был давно создан проект: содержал и советник и индикатор.

Вот пути советника и индикатора:

[data folder]\MQL5\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\EA AlligatorAndStochastic.mq5 - expert
[data folder]\MQL5\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic histogram.mq5 - indicator

В билде 2085 появились нововведения с iCustom и теперь я не могу прописать в советнике путь для создания индикатора через iCustom.


Подскажите, какой путь прописывать?


Раньше был рабочий такой вариант:

handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Shared Projects\\AlligatorAndStochastic\\AlligatorAndStochastic rectangles",

Теперь на эту строчку выдаёт такие ошибки:

        program file Experts\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        program file Indicators\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator 'Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802


Добавлено: перепробовал несколько вариантов пути (сначала распечатывается путь, внизу результат)

        2020.01.30 00:00:00   Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles
        program file Experts\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        program file Indicators\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator 'Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802

        2020.01.30 00:00:00   \Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles
        program file Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator '\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802

        2020.01.30 00:00:00   \\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles
        program file Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator '\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802

        2020.01.30 00:00:00   AlligatorAndStochastic rectangles
        program file Experts\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        program file Indicators\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator 'AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802

        2020.01.30 00:00:00   \AlligatorAndStochastic rectangles
        program file AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator '\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802

        2020.01.30 00:00:00   \\AlligatorAndStochastic rectangles
        program file AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator '\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802
 

При добавлении пользовательского индикатора на график кастомного символа, начинается долгое обращение к диску. Минута, две... ждём.
Из за этого терминал может подвисать пока не закончится обращение к диску.
Индикатор при старте рассчитывается не на всех барах, а только на последних 3000 M5.
Так же это обращение к диску, инициируется после нажатия кнопки Обновить через ПКМ.

//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,    //количество истории в барах на текущем тике
                const int prev_calculated,//количество истории в барах на предыдущем тике
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double& high[],     
                const double& low[],      
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{
   //---------------------------------------------
   //проверка количества баров на достаточность для расчёта
   if(rates_total < 3000) 
      return(0);
   
   //---------------------------------------------
   //объявления локальных переменных
   int limit, bar;
      
   //----------------------------------------------
   //расчёт стартового номера limit для цикла пересчёта баров
   if(prev_calculated > rates_total || prev_calculated <= 0) //проверка на первый старт расчёта индикатора
      limit = rates_total - (rates_total - 3000);            //стартовый номер для расчёта всех баров
   else 
      limit = rates_total - prev_calculated;                 //стартовый номер для расчёта новых баров


   //----------------------------------------------
   //основной цикл расчёта индикатора
   for(bar = limit; bar >=0 && !IsStopped(); bar--)
   {
      if(iTime(symbolX, PERIOD_CURRENT, bar) == iTime(symbolY, PERIOD_CURRENT, bar))
      {               
         int copiedX = CopyClose(symbolX, PERIOD_CURRENT, bar, 70, closeX);      
         if(copiedX <= 0) 
            return(0);         
         
         int copiedY = CopyClose(symbolY, PERIOD_CURRENT, bar, 70, closeY);    
         if(copiedY <= 0) 
            return(0);
      
      ***
Файлы:
ogn5m8.txt  28 kb
 
Vladimir Karputov:

Был давно создан проект: содержал и советник и индикатор.

Вот пути советника и индикатора:

В билде 2085 появились нововведения с iCustom и теперь я не могу прописать в советнике путь для создания индикатора через iCustom.


Подскажите, какой путь прописывать?


Раньше был рабочий такой вариант:

Теперь на эту строчку выдаёт такие ошибки:


Добавлено: перепробовал несколько вариантов пути (сначала распечатывается путь, внизу результат)

Индикатор не может быть загружен из папки "<data>\MQL5\Shader Projects\..." , только из подпапок <data>\MQL5 : Indicators, Experts и Scripts
 
Ilyas:
Индикатор не может быть загружен из папки "<data>\MQL5\Shader Projects\..." , только из подпапок <data>\MQL5 : Indicators, Experts и Scripts

Раньше работало. Плюс я перебрал много путей в поисках рабочего варианта.

Пожалуйста подскажите - так какой путь нужно теперь прописывать?

Такой вариант не проходит:

        2020.01.30 00:00:00   AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles
        program file Experts\Shared Projects\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        program file Indicators\AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles.ex5 read error
        loading of AlligatorAndStochastic rectangles EURUSD,M15 failed [557]
        2020.01.30 00:00:00   cannot load custom indicator 'AlligatorAndStochastic\AlligatorAndStochastic rectangles' [4802]
        2020.01.30 00:00:00   Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol EURUSD/PERIOD_M15, error code 4802


 
Vladimir Karputov:

Раньше работало. Плюс я перебрал много путей в поисках рабочего варианта.

Пожалуйста подскажите - так какой путь нужно теперь прописывать?

Такой вариант не проходит:


Используйте "\\Indicators\\Shared Projects\\..."

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