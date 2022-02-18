и снова dll и маркет - страница 15
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Что означает ошибка 401?
в яндекс вбиваешь "http 401" и там всё в деталях рассказано
результат выполнения кода - "Webrequest4Voice (EURCHF,D1) Ошибка загрузки 'https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da686/v1/synthesize?text=TEST', код 401"
401 это server requires authentication
возьмите какой-нибудь эмулятор запросов (postman например) и сформируйте там нормальный запрос, потом это запрос переносите в mql.или как написал Максим выше
в яндекс вбиваешь "http 401" и там всё в деталях рассказано
https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example.wav
отсюда загрузилось без проблем
и воспроизводит звук
https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example.wav
отсюда загрузилось без проблем
А насколько загруженный файл воспроизводим PlaySound, если его после загрузки сразу записать в папку Files? Там в коде пару строк добавить и уже можно проверить.
так он сразу в папку и загружается Files и всё работает звук
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вот так я сделал
он скачивается и сразу проигрывает
так он сразу в папку и загружается Files
Чтобы перевести запрос HTTP из опций curl в параметры WebRequest, надо:
1. в общих чертах, в википедии, посмотреть как устроен HTTP
2. в документации Curl глянуть какая опция что значит и зачем служит
3. прочесть справку по WebRequest и посмотреть примеры которых даже в этой ветке немало
4. писать код, осознавая содеянное :-) что, зачем, почему подставляется.
вы явно ожидаете что все 4 пункта за вас сделают. Понимаю, что выходные, времени мало, идей много. Надо быстро
Но это всё равно придётся сделать самому
Maxim, ) ну вот к чему это?
В curl параметр всего один - "-u" это авторизация или user, за ним идет apikey
В справке по WebRequest разобран пример с заполнением результирующего массива json ответом из yahoo finance
В этой ветке все примеры по WebRequest это и есть тот единственный скрипт в справке, который я же и постил все это время ))))
Осознавая содеянное - как раз это без примера и сложно сделать. На сайтах, где коммерчески предлагаются TTS разобраны примеры с .NET, Java, curl. Так сказать, со зрелыми языками программирования. О детках, вроде MQL они и не догадываются.
Так что по теории Ваш пост значим, а по полезной нагрузке незначителен.
Конкретно, мне например, не ясно в каком месте:
1) headers,
2) url или
3) где-то еще,
необходимо указывать вывод в wav файл и примеров, книжек, где было бы это сказано я не могу найти
короче, вот так работает
только сайт не тот
так он сразу в папку и загружается Files и всё работает звук
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вот так я сделал
он скачивается и сразу проигрывает