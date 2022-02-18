и снова dll и маркет - страница 18

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с авторизацией, вроде, продвинулся

Реter Konow:

Так спросите у Романа, как осуществить авторизацию на сервере IBM с WebRequest. Это же ключевой вопрос!

Роман, спасибо за комментарий! Думаю, справимся и с авторизацией.

Теперь насчет нескольких параметров. В справке по WebRequest указано 

[in]  Заголовки запроса вида "ключ: значение", разделенные переносом строки "\r\n".

сама переменная headers типа string

Это как так, строка содержит символ перевода, т.е. окончания строки?

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Nikolai Karetnikov:

наверняка Вы правы, и скриншот из postman, где пара output прописана в заголовке http запроса объясняется как то иначе ) 

подозреваю, что мы все-таки об одном и том же говорим, только разными словами )

я не знаю насколько кривыми руками писан postman, что это, и какое отношение имеет к вашей задаче...

но 90% решается чтением, и читать должен тот кто решает задачу.

Это довольно типовая штука - есть документация Rest-API сервиса (кстати вы её читали??) , повезло что дали пример с curl и не надо разбирать иные языки.. и надо обратиться через WebRequest MT.

запускается curl, на экран выводится протокол - какие заголовки из параметров сформированы и отправлены, что обратно получено, как понято и куда покладено.

И там прямо видно, что конкретно передать WebRequest

---

 
Maxim Kuznetsov:

я не знаю насколько кривыми руками писан postman, что это, и какое отношение имеет к вашей задаче...

но 90% решается чтением, и читать должен тот кто решает задачу.

Это довольно типовая штука - есть документация Rest-API сервиса (кстати вы её читали??) , повезло что дали пример с curl и не надо разбирать иные языки.. и надо обратиться через WebRequest MT.

запускается curl, на экран выводится протокол - какие заголовки из параметров сформированы и отправлены, что обратно получено, как понято и куда покладено.

И там прямо видно, что конкретно передать WebRequest

---

читаем, читаем ) Разбираемся и прогресс уже есть. 

 
Nikolai Karetnikov:

с авторизацией, вроде, продвинулся

Роман, спасибо за комментарий! Думаю, справимся и с авторизацией.

Теперь насчет нескольких параметров. В справке по WebRequest указано 

[in]  Заголовки запроса вида "ключ: значение", разделенные переносом строки "\r\n".

сама переменная headers типа string

Это как так, строка содержит символ перевода, т.е. окончания строки?

Заголовок может состоять из нескольких строк ключ/значение, по этому используется перенос строки.
В конце заголовка обязательно ставится двойной перенос "\r\n\r\n".
Таким образом сервер понимает конец заголовка, это стандарт http.
После двойного переноса идёт тело запроса или ответа.
В функции WebRequest  для удобства сделали разделение этих блоков.
Для заголовков свой параметр, для тела свой.
Но синтаксис написания запроса, требует соблюдения стандарта http.

 
Продолжайте, поручик. 
[Удален]   

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   WebRequest.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string cookie=NULL,headers;
   char   post[],result[];
   string url="https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example.wav";
//--- для работы с сервером необходимо добавить URL "https://finance.yahoo.com"
//--- в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
//--- обнуляем код последней ошибки
   ResetLastError();
//--- загрузка html-страницы с Yahoo Finance
   int res=WebRequest("GET",url,cookie,NULL,5000,post,0,result,headers);
   if(res==-1)
     {
      Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =",GetLastError());
      //--- возможно, URL отсутствует в списке, выводим сообщение о необходимости его добавления
      MessageBox("Необходимо добавить адрес '"+url+"' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'","Ошибка",MB_ICONINFORMATION);
     }
   else
     {
      if(res==200)
        {
         //--- успешная загрузка
         PrintFormat("Файл успешно загружен, размер %d байт.",ArraySize(result));
         //PrintFormat("Заголовки сервера: %s",headers);
         //--- сохраняем данные в файл
         int filehandle=FileOpen("example.wav",FILE_WRITE|FILE_BIN);
         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            //--- сохраняем содержимое массива result[] в файл
            FileWriteArray(filehandle,result,0,ArraySize(result));
            //--- закрываем файл
            FileClose(filehandle);
            Sleep(1*1000);
            PlaySound("\\Files\\example.wav");
           }
         else
            Print("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());
        }
      else
         PrintFormat("Ошибка загрузки '%s', код %d",url,res);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 с этого сайта  https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example.wav

загружает этот файл "example.wav"

и после скачивания проигрывает             PlaySound("\\Files\\example.wav");

-------------------------------------------------

Только смысл, от этой функции ??? я думаю - ноль!

 

ну что, господа, продолжим, пожалуй.


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   WebRequest.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string cookie=NULL,headers;
   char   post[],result[];
   char cost_char_data[];
   string  result_headers;
   
   ResetLastError();
   ArrayFree(result);
  // headers = "Authorization: Basic YXBpa2V5OkdSMWJiM3pWTXM5ZmNOS0w2cEE5LTV6ajlwdFdsaUN1NmVoOW91cFVucFpC/r/n";
   headers = "Authorization: Basic YXBpa2V5OkdSMWJiM3pWTXM5ZmNOS0w2cEE5LTV6ajlwdFdsaUN1NmVoOW91cFVucFpC";
//   headers = headers + "Accept: audio/wav";
   //headers = headers + "Accept: audio/wav/r/n";
  // headers = headers + "Accept: audio/wav/r/n";
 
   string url="https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da686/v1/synthesize?text=TEST";
               
   int res = WebRequest("GET",url,headers,1000,cost_char_data,result,result_headers);

   if(res==-1)
     {
      printf("Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =",GetLastError());
      //--- возможно, URL отсутствует в списке, выводим сообщение о необходимости его добавления
      MessageBox("Необходимо добавить адрес '"+url+"' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'","Ошибка",MB_ICONINFORMATION);
     }
   else
     {
      if(res==200)
        {
         //--- успешная загрузка
         printf("Файл успешно загружен, размер %d байт.",ArraySize(result));
         printf("Заголовки сервера: %s",result_headers);
         //--- сохраняем данные в файл
         int filehandle=FileOpen("testmql5.ogg",FILE_WRITE|FILE_BIN);
         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            //--- сохраняем содержимое массива result[] в файл
            FileWriteArray(filehandle,result,0,WHOLE_ARRAY);
            //--- закрываем файл
            FileClose(filehandle);
            printf("FileClose");
            
           }
         else
            printf("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());
        }
      else
         printf("Ошибка загрузки '%s', код %d",url,res);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


во-первых, максимально упростим код самого запроса. Оставим только один заголовок - собственно авторизацию которая все же работает! В таком варианте, без дополнительных заголовков, сервер IBM отдаст нам поток в аудио формате  .ogg. Да и черт бы с ним, думаем мы, давайте сначала заставим работать хоть что-то. Оставим тщетные попытки дополнительными заголовками отформатировать поток в wav и разберемся с .ogg (вот, кстати, похожая непонятка с синтаксисом WebRequest'а  https://www.mql5.com/en/forum/310891#comment_16643324 ) 

Скрипт авторизовывается на сервере и подвисает. Ок, запустим в режиме отладки, что-ли...

видно, нет? )

 


Мы скидываем скрипт с графика, но он, почему-то, не прекращает выполнение полностью, а лишь прерывает синхронный WebRequest и продолжается, что в целом нам на руку.

Идем дальше. В char result[] у нас теперь поток .ogg и мы записываем его в файл.

Файл получается размером тоже 6Kb (тоже, потому что запрос curl или postman, как кому больше нравится, с теми же параметрами возвращает .ogg файл размером 6Kb, который проигрывается как надо! Хорошо слышно слово Test )))) 


Теперь записываем весь char массив в файл. Спецом указываем, что нужно не мерять размер массива, а брать WHOLE_ARRAY

Вот так красиво теперь:

Вот только проблема, curl файл проигрывается нормально, а наш файл, почему-то нет

Давайте заглянем внутрь обоих файлов



Файл, скачанный curl внизу, залитый с WebRequest потока в бинарник вверху

Видите эти вкрапления 00000089, 00000004 в верхнем файле testmql5.ogg? ))) Это бонусная программа такая, что-ли? ))) Откуда это все взялось ))))))))


Суммирую

1. Синтаксис для меня по-прежнему загадка. Удалось только авторизоваться на серваке, попытки добавить другие заголовки пока неудачны

2. То ли WebRequest принимает поток с вкраплениями, то ли я его записываю в файл неправильно, но формат .ogg файла полученного из char массива result методом WebRequest - неверен

Тухлые помидоры приветствуются! 

Send headers via WebRequest()
Send headers via WebRequest()
  • 2019.04.15
  • www.mql5.com
Hi, I am trying to use WebRequest to send a header and get a response. Basically I have the follow parameters: url: "http://www.b3.com.br/main...
 
Alexsandr San:

 с этого сайта  https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example.wav

загружает этот файл "example.wav"

и после скачивания проигрывает             PlaySound("\\Files\\example.wav");

-------------------------------------------------

Только смысл, от этой функции ??? я думаю - ноль!

Alexsandr,

все здорово, спасибо! Но wav файл должен быть сгенерирован движком TTS (TextToSpeech)

[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

Alexsandr,

все здорово, спасибо! Но wav файл должен быть сгенерирован движком TTS (TextToSpeech)

я понял так - должно получится ???

Синтез в реальном времени
Отправив текст для синтеза, ваш сервис или приложение сразу же получит в ответ аудиозапись: задержка настолько мала, что позволяет создавать программное обеспечение с потоковым воспроизведением.

Снимок

вот что то похожее https://cloud.yandex.ru/docs/speechkit/tts/request

 
Nikolai Karetnikov:

...

Суммирую

1. Синтаксис для меня по-прежнему загадка. Удалось только авторизоваться на серваке, попытки добавить другие заголовки пока неудачны

2. То ли WebRequest принимает поток с вкраплениями, то ли я его записываю в файл неправильно, но формат .ogg файла полученного из char массива result методом WebRequest - неверен

Тухлые помидоры приветствуются! 

Давайте рассуждать логически. Александр показал, что скрипт нормально загружает и проигрывает файл с другого сервера. Следовательно, вебреквест настроен верно. Проблема только в специфике сервера IBM. В особенностях их ответов на запросы. 
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