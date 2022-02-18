и снова dll и маркет - страница 32
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ТС, у Вас получилось. Это Ваш успех! Только малую ошибку в коде упустили. Я исправил и все заработало!))))
Да! )
Огромное спасибо всем кто помогал и верил в меня! )))
Выяснилась причина непринятия chunked ответов от сервиса IBM:
У них неправильное форматирование в заголовке ответа Transfer-Encoding, где поставили двойной пробел вместо одиночного. Протоколом это разрешено, а вот в нашем парсере такое не было учтено.
Поэтому мы неправильно воспринимали chunked/нарезанный поток и не могли дождаться его окончания.
В следующей бете будет исправление. Скорее всего сегодня.
Встроенный Text2Speech сервис мы запускали еще в платформе MetaQuotes примерно в 2002 году, но выпилили из-за плохой реализации. Скорее всего снова добавим его в виде штатного функционала как в терминал, так и в MQL5.
Здравствуйте!
Ренат, не подскажете, рассматривается ли еще возможность Text2Speech как штатного функционала?