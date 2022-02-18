и снова dll и маркет - страница 11
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Файл уже научились загружать через WebRequest ?
осталось изучить PlaySound (вот его возможно имеет смысл в отдельном советнике/сервисе),
а чтобы "Файл должен быть расположен в каталоге каталог_терминала\Sounds или его подкаталоге. Проигрываются только звуковые файлы в формате WAV." заранее сделать ссылку из одного каталога на другой (из Files/Sound в Sound/Files например).
и вуалля - не выходя за возможности MT и без внешних DLL всё должно работать.
и вот еще, в доке по WebRequest указано, что существует 2 варианта этой функции. Первый работает с Content-Type: application/x-www-form-urlencoded, что явно не подходит, т.к. IBM просит "header "Content-Type: application/json"
Но это пока все, что удалось понять
вот так интересно получилось
bat выдаст ошибку - если в bin а потом как то из bin
Зачем Вам этот убогий WebRequest? Уже давно доступны сокетные функции, в том числе и с TLS.
Вы я вижу человек с опытом, поможете написать пример обращения через сокет?
Документация тут https://cloud.ibm.com/docs/text-to-speech?topic=text-to-speech-usingWebSocket
instance_id я так, понимаю, равен GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zj9ptWliCu6eh9oupUnpZB
Пока курю доку...
Задача очень сложная, почти невозможная потому что неопределены границы цели. Чего конкретно должен озвучивать советник? Если только цену, то можно интегрировать набор озвученных цифр, которые затем комбинировать. Если нужна опция записывать на микрофон пользовательскую напоминалку, которую советник будет включать в нужный момент, то это не то чтобы невозможно, НО, ОЧЕНЬ сложно. Смысл затрачивать столько энергии на сомнительную фишку почти не вижу.
задача не очень сложная. По-сути, уже все сделано и советник нормально работает с вызовом DLL, произнося по-английски или по-русски и названия инструментов и их текущие цены, и если потребуется, попадание цены в регион.
Используются встроенные возможности операционной системы Windows
С помощью простейшего класса https://www.mql5.com/ru/forum/342293#comment_16626455 можно произносить произвольный текст, даже run-time ошибки или printf выводы, если кому-то это нужно ))))
А реализация с помощью множества wav файлов очень сложна, Вы совершенно правы
задача не очень сложная. По-сути, уже все сделано и советник нормально работает с вызовом DLL, произнося по-английски или по-русски и названия инструментов и их текущие цены, и если потребуется, попадание цены в регион.
Используются встроенные возможности операционной системы Windows
С помощью простейшего класса https://www.mql5.com/ru/forum/342293#comment_16626455 можно произносить произвольный текст, даже run-time ошибки или printf выводы, если кому-то это нужно ))))
А реализация с помощью множества wav файлов очень сложна, Вы совершенно правы
У вас не сформулированная задача, а следовательно, неясно что нужно решать. Заставить советник говорить что попало? Но, что конкретно он должен говорить? Как Вы прикажите ему читать название символа??? :) Вы не сможете общаться с советником, даже если он формально будет "проговаривать" текст. Не сможете заставить его читать тот текст, который актуален для некого события. Как укажите ему прочитать принты или логи?))
нужно решить задачу трансформации произвольного текста в wav файл без использования DLL вызовов )
Все остальное уже решено
Ок, допустим советник будет записывать текст для произнесения в файл и отсылать его через веб-реквест или сокеты на сервер, а тот, подчиняясь будет его проговоривать. Теоретически возможно, но это непростая задача...
в файл записывать не надо. Вот здесь 80% уже решено. С помощью curl команды к TTS сервису IBM Watson можем скачать WAV файл. Теперь надо разобраться сопоставить форматы curl команды и WebRequest метода
нужно решить задачу трансформации произвольного текста в wav файл без использования DLL вызовов )
Все остальное уже решено