и снова dll и маркет - страница 12
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в файл записывать не надо. Вот здесь 80% уже решено. С помощью curl команды к TTS сервису IBM Watson можем скачать WAV файл. Теперь надо разобраться сопоставить форматы curl команды и WebRequest метода
Что значит "скачать"? Полученный после преобразования текста звуковой файл нужно поместить в папку Sounds чтобы советник его проиграл. Звук в советнике создает функция PlaySound, а не WebRequest, и она берет аудиофайл из папки Sounds. Говорю же, что задача почти нерешаемая.
мда...
проиграть wav файл из песочницы без DLL невозможно?
мда...
проиграть wav файл из песочницы без DLL невозможно?
Как он в песочнице окажется???
я предполагаю, что результатом работы WebRequest будет WAV файл, скачанный с сервера. Вот результат следующего кода
на данном этапе проблема в том, что hello_world.wav пустым получается, т.к. формат вызова WebRequest явно неверен
я предполагаю, что результатом работы WebRequest будет WAV файл, скачанный с сервера. Вот результат следующего кода
на данном этапе проблема в том, что hello_world.wav пустым получается, т.к. формат вызова WebRequest явно неверен
Даже, если получите в советник валидный звуковой файл от сервера через сокет или вебреквест, не сможете его записать в папку Sounds, а значит, PlaySound его не сможет проиграть.
PlaySound это единственный вариант воспроизведения wav файла без DLL?
PlaySound это единственный вариант воспроизведения wav файла без DLL?
Даже, если получите в советник валидный звуковой файл от сервера через сокет или вебреквест, не сможете его записать в папку Sounds, а значит, PlaySound его не сможет проиграть.
см. выше по теме - всё возможно, но требуется воля пользователя
Да.
хреново )
Да.
подождите, а как же вот это
//--- проиграем звуковой файл Demo.wav из папки каталог_данных_терминала\MQL5\Files\
PlaySound("\\Files\\Demo.wav");
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/resources