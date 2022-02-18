и снова dll и маркет - страница 27
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вот первый запуск - загрузил текстовый файл с Русским текстом , какие то каракули - но там есть, сохранить файл в .wav
скопировал вставил - получил файл .wav В архиве сохранёное написаное в .wav
ну вот, насчет Google
Они отдают поток в Base64. Привести его к mp3 у меня получилось, а вот с LINEAR16 - нет.
LINEAR16 должен приводиться к wav
вопрос к знатокам
Обращение в коде к Google сервису
В Google
1. только один заголовок
2. ключ передается через url
3. управляем движком через json файл.
в curl это так
request.json
curl получает корректный ответ
Теперь реализовываем это с помощью WebRequest
Но в ответ приходит
как если бы сервер не понимал бы отправленный ему в переменной json массив short
То ли я неверно формирую сам массив, то ли еще что?
LINEAR16 должен приводиться к wav
должен! ) И приводится.
Причина -
если убрать лишние символы и "скормить" очищенную строку в утилиту Base64, то получается читаемый PlaySound wav файл
должен! ) И приводится.
Причина -
если убрать лишние символы и "скормить" очищенную строку в утилиту Base64, то получается читаемый PlaySound wav файл
это json :-) по доброму, надо получить значение по ключу audioContent
У Вас может не читаться, и за этогополучаются разные файлы
У Вас может не читаться, и за этогополучаются разные файлы
Выполнение программы прерывается на этапе WebRequest, до файлов не доходит )))
это json :-) по доброму, надо получить значение по ключу audioContent
а, точно! Спасибо!! )))
Но в ответ приходит
как если бы сервер не понимал бы отправленный ему в переменной json массив short
То ли я неверно формирую сам массив, то ли еще что?
проблема в завершающем нулевом символе.
и если вы от webrequest получаете ошибку, в параметре result очень возможна дополнительная информация.
например:
проблема в завершающем нулевом символе.
и если вы от webrequest получаете ошибку, в параметре result очень возможна дополнительная информация.
например:
Спасибо! )