и снова dll и маркет - страница 16

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Alexsandr San:

короче, вот так работает 

только сайт не тот 


Попробуйте полностью убрать запись в файл. Сразу после вебреквеста, напишите ResourceCreate() и сохраните массив result в качестве ресурса с именем  "::\\Files\\example.wav"
Потом, сразу вызов PlaySound()

Так мы узнаем, может ли PlaySound воспроизводить звук из динамичного ресурса сохраняемого советником в реальном времени.

Щас далеко от компа, сам бы проверил. Любопытно, однако)))

Только, удалите из папки Files example.wav
[Удален]  
Реter Konow:
Попробуйте полностью убрать запись в файл. Сразу после вебреквеста, напишите ResourceCreate() и сохраните массив result в качестве ресурса с именем  "::\\Files\\example.wav"
Потом, сразу вызов PlaySound()

Так мы узнаем, может ли PlaySound воспроизводить звук из динамичного ресурса сохраняемого советником в реальном времени.

Щас далеко от компа, сам бы проверил. Любопытно, однако)))

так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите

а что такое url вот тут пишут?

Снимок5 как мне прописать этот url

 
Alexsandr San:

так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите

а что такое url вот тут пишут?

как мне прописать этот url

Ясно. url - это интернет адрес. Щас сам проверю.
 
Nikolai Karetnikov:

Maxim, ) ну вот к чему это?

В curl параметр всего один - "-u" это авторизация или user, за ним идет apikey

В справке по WebRequest разобран пример с заполнением результирующего массива json ответом из yahoo finance

В этой ветке все примеры по WebRequest это и есть тот единственный скрипт в справке, который я же и постил все это время ))))

Осознавая содеянное - как раз это без примера и сложно сделать. На сайтах, где коммерчески предлагаются TTS разобраны примеры с .NET, Java, curl. Так сказать, со зрелыми языками программирования. О детках, вроде MQL они и не догадываются. 

Так что по теории Ваш пост значим, а по полезной нагрузке незначителен. 

Конкретно, мне например, не ясно в каком месте:

1) headers,

2) url или

3) где-то еще,

необходимо указывать вывод в wav файл и примеров, книжек, где было бы это сказано я не могу найти

ПРОЧИТАЙТЕ 3 (ТРИ) УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТА

1. Протокол http

2. Help Curl

3. Справку WebRequest

PS/ у вас пока copy-paste не приходя в сознание, вы 1-2-3 даже не открывали. 

 
Реter Konow:
Попробуйте полностью убрать запись в файл. Сразу после вебреквеста, напишите ResourceCreate() и сохраните массив result в качестве ресурса с именем  "::\\Files\\example.wav"
Потом, сразу вызов PlaySound()

Так мы узнаем, может ли PlaySound воспроизводить звук из динамичного ресурса сохраняемого советником в реальном времени.

Щас далеко от компа, сам бы проверил. Любопытно, однако)))

Только, удалите из папки Files example.wav

Оказалось, ResourceCreate заточен под графику. К сожалению.

[Удален]  
Alexsandr San:

так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите

а что такое url вот тут пишут?

как мне прописать этот url

БЛИН а ведь этот сайт не подходит он же музыкальные файлы преобразует 

 
Maxim Kuznetsov:

ПРОЧИТАЙТЕ 3 (ТРИ) УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТА

1. Протокол http

2. Help Curl

3. Справку WebRequest

PS/ у вас пока copy-paste не приходя в сознание, вы 1-2-3 даже не открывали. 

открывали, открывали.

Postman запрос я на раз создал, файл нужный скачивается


Однако, в качестве авторизационных данных в нем используется apikey как имя пользователя и значение этого параметра как пароль.

Так как это вкорячить в WebRequest и все же не понимаю 

Читаю справку по WebRequest, но нигде не вижу, как выполнить авторизацию!

 
Nikolai Karetnikov:

открывали, открывали.

Postman запрос я на раз создал, файл нужный скачивается


Однако, в качестве авторизационных данных в нем используется apikey как имя пользователя и значение этого параметра как пароль.

Так как это вкорячить в WebRequest и все же не понимаю 

у http нету заголовков -u или --output-file

а передаются все заголовки как ключ:значение разделяемые \r\n (почти в точности цитата из справки)

у curl есть ключик который распечатает на экране весь ход обмена с сервером (и все заголовки) в деталях..

===

"читайте маны, они рулят"

 
Serhii Shevchuk:

Оказалось, ResourceCreate заточен под графику. К сожалению.

Блин! Я застопорился на юнионах. Вебреквест возвращает динамичный массив char, а для сохранения его в ресурсе, нужно перевести его в uint. Это не проблема, если объявить юнион, но юнион позволяет объявлять только статичные массивы. Посылать в вебреквест статичный массив нельзя, потому что размер возвращаемого файла неопределен. 

Если после возрата result переписать его в массив uint переводя из char, тогда непонятно, как отработает PlaySound, если звуковые данные сохранены uint. (((

К сожалению, это дохлый номер...

 
Реter Konow:
Ясно, значит работает. Теперь ТС осталось разобраться с вебреквест и готово.

и, пожалуйста, препожалуйста, не надо больше playsound() это и так понятно, а проблема совсем в другом! )))

Задача - выполнить авторизацию на облаке IBM при помощи WebRequest. 

Кстати, output в файл все-таки попадает в headers


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