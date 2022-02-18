и снова dll и маркет - страница 16
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короче, вот так работает
только сайт не тот
Попробуйте полностью убрать запись в файл. Сразу после вебреквеста, напишите ResourceCreate() и сохраните массив result в качестве ресурса с именем "::\\Files\\example.wav"
так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите
а что такое url вот тут пишут?
как мне прописать этот url
так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите
а что такое url вот тут пишут?
как мне прописать этот url
Maxim, ) ну вот к чему это?
В curl параметр всего один - "-u" это авторизация или user, за ним идет apikey
В справке по WebRequest разобран пример с заполнением результирующего массива json ответом из yahoo finance
В этой ветке все примеры по WebRequest это и есть тот единственный скрипт в справке, который я же и постил все это время ))))
Осознавая содеянное - как раз это без примера и сложно сделать. На сайтах, где коммерчески предлагаются TTS разобраны примеры с .NET, Java, curl. Так сказать, со зрелыми языками программирования. О детках, вроде MQL они и не догадываются.
Так что по теории Ваш пост значим, а по полезной нагрузке незначителен.
Конкретно, мне например, не ясно в каком месте:
1) headers,
2) url или
3) где-то еще,
необходимо указывать вывод в wav файл и примеров, книжек, где было бы это сказано я не могу найти
ПРОЧИТАЙТЕ 3 (ТРИ) УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТА
1. Протокол http
2. Help Curl
3. Справку WebRequest
PS/ у вас пока copy-paste не приходя в сознание, вы 1-2-3 даже не открывали.
Попробуйте полностью убрать запись в файл. Сразу после вебреквеста, напишите ResourceCreate() и сохраните массив result в качестве ресурса с именем "::\\Files\\example.wav"
Оказалось, ResourceCreate заточен под графику. К сожалению.
так он, как загрузил, сразу и проигрывает. я просто не программист и не понимаю как это сделать , как Вы пишите
а что такое url вот тут пишут?
как мне прописать этот url
БЛИН а ведь этот сайт не подходит он же музыкальные файлы преобразует
ПРОЧИТАЙТЕ 3 (ТРИ) УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТА
1. Протокол http
2. Help Curl
3. Справку WebRequest
PS/ у вас пока copy-paste не приходя в сознание, вы 1-2-3 даже не открывали.
открывали, открывали.
Postman запрос я на раз создал, файл нужный скачивается
Однако, в качестве авторизационных данных в нем используется apikey как имя пользователя и значение этого параметра как пароль.
Так как это вкорячить в WebRequest и все же не понимаю
Читаю справку по WebRequest, но нигде не вижу, как выполнить авторизацию!
открывали, открывали.
Postman запрос я на раз создал, файл нужный скачивается
Однако, в качестве авторизационных данных в нем используется apikey как имя пользователя и значение этого параметра как пароль.
Так как это вкорячить в WebRequest и все же не понимаю
у http нету заголовков -u или --output-file
а передаются все заголовки как ключ:значение разделяемые \r\n (почти в точности цитата из справки)
у curl есть ключик который распечатает на экране весь ход обмена с сервером (и все заголовки) в деталях..
===
"читайте маны, они рулят"
Оказалось, ResourceCreate заточен под графику. К сожалению.
Блин! Я застопорился на юнионах. Вебреквест возвращает динамичный массив char, а для сохранения его в ресурсе, нужно перевести его в uint. Это не проблема, если объявить юнион, но юнион позволяет объявлять только статичные массивы. Посылать в вебреквест статичный массив нельзя, потому что размер возвращаемого файла неопределен.
Если после возрата result переписать его в массив uint переводя из char, тогда непонятно, как отработает PlaySound, если звуковые данные сохранены uint. (((
К сожалению, это дохлый номер...
Ясно, значит работает. Теперь ТС осталось разобраться с вебреквест и готово.
и, пожалуйста, препожалуйста, не надо больше playsound() это и так понятно, а проблема совсем в другом! )))
Задача - выполнить авторизацию на облаке IBM при помощи WebRequest.
Кстати, output в файл все-таки попадает в headers