и снова dll и маркет - страница 9

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Alexsandr San:

добавил "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt"  

все равно ошибка 

я дошел до вот такой записи

void OnStart()
  {
   string cookie=NULL,headers;
   char   post[],result[];
   char cost_char_data[];
   string  result_headers;
   
   headers = "Content-Type: application/json";
   
   
   string url="https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da686/v1/synthesize";
//--- для работы с сервером необходимо добавить URL "https://finance.yahoo.com" 
//--- в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
//--- обнуляем код последней ошибки
   ResetLastError();
//--- загрузка html-страницы с Yahoo Finance

   int res = WebRequest("POST",url,headers,1000,cost_char_data,result,result_headers);
   if(res==-1)
     {
      Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =",GetLastError());
      //--- возможно, URL отсутствует в списке, выводим сообщение о необходимости его добавления
      MessageBox("Необходимо добавить адрес '"+url+"' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'","Ошибка",MB_ICONINFORMATION);
     }
   else
     {
      if(res==200)
        {
         //--- успешная загрузка
         PrintFormat("Файл успешно загружен, размер %d байт.",ArraySize(result));
         //PrintFormat("Заголовки сервера: %s",headers);
         //--- сохраняем данные в файл
         int filehandle=FileOpen("url.htm",FILE_WRITE|FILE_BIN);
         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
            //--- сохраняем содержимое массива result[] в файл
            FileWriteArray(filehandle,result,0,ArraySize(result));
            //--- закрываем файл
            FileClose(filehandle);
           }
         else
            Print("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());
        }
      else
         PrintFormat("Ошибка загрузки '%s', код %d",url,res);
     }
  }

но не догоняю пока как передать в строку headers еще одну пару 

--header "Accept: audio/wav" ^

а в тело запроса закинуть

--data "{\"text\":\"hello world\"}" ^

--output hello_world.wav ^

 
Alexsandr San:

добавил "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt"  

все равно ошибка 

это ситуация просто решается )


а вот дальше будет выверка синтаксиса и вот это уже мучительно, без совета спеца

 
Nikolai Karetnikov:

это прелестно еще раз )))  Ну как из первого сообщения темы можно было сделать вывод о намерении обойти то, что и обойти то невозможно. Не впихнуть DLL на Маркет, как зубную пасту не запихнешь обратно в тюбик ))

Нужен, какой-то другой способ реализации функционала. Вот колдуем над WebRequest

Просто уже были такие вопросы на форуме. Видимо не все уверены что это невозможно.


И давайте прекратим этот диалог. Претензии сняты...

[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

это ситуация просто решается )

а вот дальше будет выверка синтаксиса и вот это уже мучительно, без совета спеца

Снимок

отсюда (https://finance.yahoo.com) без проблем загрузился файл 

Снимок2

загрузила эту страницу 

Снимок3

 
Nikolai Karetnikov:

не в курсе, но естественно готов соблюдать правила и пожертвую другим аккаунтом в пользу того, с которого пишу.

Как это сделать?

Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.

 
Alexsandr San:

401

Наследование от данного класса невозможно, так как он объявлен со спецификатором final

не знаю с 401 только это нашёл 

Плохо ищете. Всё есть в документации. Модификаторы override и final.

Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Виртуальные функции
Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Виртуальные функции
  • www.mql5.com
Ключевое слово virtual служит спецификатором функции, который обеспечивает механизм для динамического выбора на этапе выполнения подходящей функции-члена среди функций базового и производного классов, структуры не могут иметь виртуальных функций. Оно может применяться для изменения объявлений только функций-членов. Виртуальная функция может...
[Удален]  
Artyom Trishkin:

Плохо ищете. Всё есть в документации. Модификаторы override и final.

Спасибо! я так для понимания . что человек пытается слепить

 
Alexsandr San:

отсюда (https://finance.yahoo.com) без проблем загрузился файл 

загрузила эту страницу 


Да, это работает, согласен, но там ответом от сервера является json файл в массив result

К сожалению, в документации нет примера с ответом от сервера в виде бинарного файла. Куда его помещать не понятно )

 
Artyom Trishkin:

Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.

сделано

 
Artyom Trishkin:

Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.

Aryom, а объединение учетных записей предусмотрено?

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