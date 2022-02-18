и снова dll и маркет - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
добавил "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt"
все равно ошибка
я дошел до вот такой записи
но не догоняю пока как передать в строку headers еще одну пару
--header "Accept: audio/wav" ^
а в тело запроса закинуть
--data "{\"text\":\"hello world\"}" ^
--output hello_world.wav ^
добавил "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt"
все равно ошибка
это ситуация просто решается )
а вот дальше будет выверка синтаксиса и вот это уже мучительно, без совета спеца
это прелестно еще раз ))) Ну как из первого сообщения темы можно было сделать вывод о намерении обойти то, что и обойти то невозможно. Не впихнуть DLL на Маркет, как зубную пасту не запихнешь обратно в тюбик ))
Нужен, какой-то другой способ реализации функционала. Вот колдуем над WebRequest
Просто уже были такие вопросы на форуме. Видимо не все уверены что это невозможно.
И давайте прекратим этот диалог. Претензии сняты...
это ситуация просто решается )
а вот дальше будет выверка синтаксиса и вот это уже мучительно, без совета спеца
отсюда (https://finance.yahoo.com) без проблем загрузился файл
загрузила эту страницу
не в курсе, но естественно готов соблюдать правила и пожертвую другим аккаунтом в пользу того, с которого пишу.
Как это сделать?
Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.
401
Наследование от данного класса невозможно, так как он объявлен со спецификатором final
не знаю с 401 только это нашёл
Плохо ищете. Всё есть в документации. Модификаторы override и final.
Плохо ищете. Всё есть в документации. Модификаторы override и final.
Спасибо! я так для понимания . что человек пытается слепить
отсюда (https://finance.yahoo.com) без проблем загрузился файл
загрузила эту страницу
Да, это работает, согласен, но там ответом от сервера является json файл в массив result.
К сожалению, в документации нет примера с ответом от сервера в виде бинарного файла. Куда его помещать не понятно )
Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.
сделано
Написать просьбу об удалении своего аккаунта-дубля в Сервисдеск. Ссылка на Сервисдеск есть в вашем профиле.
Aryom, а объединение учетных записей предусмотрено?