и снова dll и маркет - страница 10
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если переписать?
или так
да, это работа с бинарником, но не в контексте публичного web сервиса )
Не вижу пользы от этого кода, к сожалению
Спасибо! я так для понимания . что человек пытается слепить
шош такое! :) 401 - это номер ошибки возвращенный web сервером ibm, его в доке по MQL5 искать не стоит
сделано
Нужно зайти по ссылке Сервисдеск в вашем профиле и создать там новую заявку. Тему выберите, например "Финансовые операции ограничены". И напишите там, что по незнанию нарушили правила ресурса создав второй аккаунт. И просите его удалить. Ссылку на удаляемый аккаунт приложите.
Aryom, а объединение учетных записей предусмотрено?
Нет.
и вот еще, в доке по WebRequest указано, что существует 2 варианта этой функции. Первый работает с Content-Type: application/x-www-form-urlencoded, что явно не подходит, т.к. IBM просит "header "Content-Type: application/json"
Но это пока все, что удалось понять
у меня что то получилось
только вот файл не звучит
это вот что загрузилось
я так понял - надо что то с адресом, изменить как то
)))
идея не в голосовом управлении терминалом и вселенной ))), а в голосовом сопровождении. Допустим, каждые пять минут озвучивать цену инструмента из набора или иметь возможность задания голосовых оповещений. Подобная штука "Оповещения" в терминале существует, при их срабатывании проигрывается короткий звуковой сигнал, а к какому инструменту он относится, понять невозможно
я так понимаю,что гонорар за статью стоит распределить между участниками обсуждения и в авторах указать всех :-)