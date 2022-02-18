и снова dll и маркет - страница 22
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Выяснилась причина непринятия chunked ответов от сервиса IBM:
У них неправильное форматирование в заголовке ответа Transfer-Encoding, где поставили двойной пробел вместо одиночного. Протоколом это разрешено, а вот в нашем парсере такое не было учтено.
Поэтому мы неправильно воспринимали chunked/нарезанный поток и не могли дождаться его окончания.
В следующей бете будет исправление. Скорее всего сегодня.
Встроенный Text2Speech сервис мы запускали еще в платформе MetaQuotes примерно в 2002 году, но выпилили из-за плохой реализации. Скорее всего снова добавим его в виде штатного функционала как в терминал, так и в MQL5.
вот это по-мужски!
Про какао я погорячился :)
вот это по-мужски!
Про какао я погорячился :)
Но, для Вас проблема то останется вплоть до штатной интеграции TEXT TO SPEECH. Либо 10 000 символов на ВСЕХ пользователей Вашего советника, либо платный план от IBM за 0.02$/1000 слов. Как тогда со статьей быть? Что будете делать, если не секрет?
Вот рабочий скрипт:
Вот рабочий скрипт:
скрипт загружает какой-то файл result.ogg.
только он не понятный, что это за файл ? как его прослушать?
я попытался его в другой формат
скрипт загружает какой-то файл result.ogg.
только он не понятный, что это за файл ? как его прослушать?
я попытался его в другой формат
а вот я обычный текст из двух английских слов (Traders Forum.txt)
я так понимаю, что можно как то, организовать отправку( файла.txt) и получать его в формате( файла.wav)
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вот вообще скрипт WebRequest.mq5 в WebRequest.wav
я так понимаю, что можно как то, организовать отправку( файла.txt) и получать его в формате( файла.wav)
На данный момент, это не очень рентабельно. То есть, сервис от IBM посылает файлы, которые пока не читаются WebRequest (должны вот-вот пофиксить), но даже когда будут читаться, бесплатное пользование службой Text to Speech ограничено 10 000 символами в месяц. То есть - конвертируют небольшой абзац и все. Есть платный вариант (это для тех, кому оочень нужно). Возможно, если найдете какие то бесплатные сервисы озвучки текста без ограничений - тогда можно попробывать замутить все снова. Но, врядли такие есть...
Нас обнадёжили внедрением Text to Speech в терминал и язык, что было бы конечно шикарно для разработчиков ИИ, но, это займет время. Имхо, сейчас лучше подождать...
скрипт загружает какой-то файл result.ogg.
Бета 2472 уже доступна и там все работает с сервисом IBM.
Этот сервис выдает файлы не в wav, а в ogg формате.
Вот рабочий скрипт:
Да! )