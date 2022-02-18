и снова dll и маркет - страница 20
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Вот на этом сайте - я загрузил текстовый файл - и получил .wav файл
как организовать это автоматически - это вопрос!?https://audio.online-convert.com/convert-to-wav
только английский
Ваш пример хорош, но на этом сайте нет авторизации, т.е. нет необходимости указывать несколько headers в запросе, а значит нет необходимости разбираться в синтаксисе такой записи.
Может быть, может быть, я неправ, но другого объяснения зависанию в случае с одним заголовком и ошибке в авторизации в случае с другим заголовком, не нахожу. Вот код с двумя заголовками
как только добавляется второй заголовок, авторизация перестает работать
2020.06.01 12:46:45.044 Webrequest4Voice (EURAUD,H1) Ошибка загрузки 'https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da686/v1/synthesize?text=TEST', код 401
С одним заголовком авторизация работает, но поток в файл загоняется с дополнительными символами, которые делают воспроизведение звукового файла невозможным
еще какая-то проблема. Как говорят у нас в среде экспертов: "там какая-то неисправность" ))
Чуть выше, я подробно написал как WebRequest замирает, но тем не менее получает поток. Поток попадая в файл оказывается битым. Возможно я неверно его помещаю в файл, но скорее всего в момент "подвисания" char массив оказывается заполненным посторонней информацией.
Вот с этим сейчас и надо бы разобраться
почитайте (!!) в каком виде http отдаёт данные..кое-что про chunked :-)
в контенте первой строкой - служебные данные (длинна если память не изменяет), и только далее бинарные данные файла
еще какая-то проблема. Как говорят у нас в среде экспертов: "там какая-то неисправность" ))
Чуть выше, я подробно написал как WebRequest замирает, но тем не менее получает поток. Поток попадая в файл оказывается битым. Возможно я неверно его помещаю в файл, но скорее всего в момент "подвисания" char массив оказывается заполненным посторонней информацией.
Вот с этим сейчас и надо бы разобраться
Это попадает в пункт 3 - "Либо функция WebRequest работает специфическим образом и внутри ограничена для подобного использования."
Я тестировал скрипт и у меня остался вопрос: ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КЛЮЧ?
Беседовал в чате с их агентом. Первый вопрос который он задал:
Ok no worries, Are you using a free or paid plan?
И еще:
Hello, thank you for contacting IBM Cloud. for technical assistance we would recommend to check all the available docs at your disposal as we are mainly a self service platform.
Но, дал ссылки где можно поговорить подробнее на интересующую тему: https://www.ibm.com/watson внизу есть иконка чата Let's talk!
Далее, еще одна его ссылка мне открыла эту страницу:
Судя по всему, сервис платный.
Бесплатно можно до 10 000 символов в месяц озвучить.
Это попадает в пункт 3 - "Либо функция WebRequest работает специфическим образом и внутри ограничена для подобного использования."
Я тестировал скрипт и у меня остался вопрос: ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КЛЮЧ?
Беседовал в чате с их агентом. Первый вопрос который он задал:
Ok no worries, Are you using a free or paid plan?
И еще:
Hello, thank you for contacting IBM Cloud. for technical assistance we would recommend to check all the available docs at your disposal as we are mainly a self service platform.
Но, дал ссылки где можно поговорить подробнее на интересующую тему: https://www.ibm.com/watson внизу есть иконка чата Let's talk!
Далее, еще одна его ссылка мне открыла эту страницу:
почитайте (!!) в каком виде http отдаёт данные..кое-что про chunked :-)
в контенте первой строкой - служебные данные (длинна если память не изменяет), и только далее бинарные данные файла
Спасибо!
Почитал кое-что, нашел у себя косяк в коде, исправил, WebRequest перестал зависать, качает поток, но в файле все-равно вот такое вот вижу
видимо где-то еще "какая-то неисправность" ))
почитайте (!!) в каком виде http отдаёт данные..кое-что про chunked :-)
в контенте первой строкой - служебные данные (длинна если память не изменяет), и только далее бинарные данные файла
т.е. я теперь понимаю, что в возращаемом потоке
00000089 это служебная информация, но как сделать так, чтобы она игнорировалась, пока не понимаю
Посмотрите на картинку. Бесплатный план до 10 000 символов в месяц.
да, да Вы правы. Я об этом тоже здесь писал уже
Посмотрите на картинку. Бесплатный план до 10 000 символов в месяц.
когда регистрируешься у них на сайте и идешь по подсказкам, то появляется в один прекрасный момент страница, где указан apikey